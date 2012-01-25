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Амурские электросети открыли ЦОК по вопросам техприсоединения
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» в целях повышения уровня работы с потребителями электрической энергии открыл Центр по обслуживанию клиентов по вопросам технологического присоединения.
За последний год число заявок на техприсоединение выросло более чем в два раза. Связано это с упрощением процедуры подключения новых потребителей мощностью до 15 кВт.
«2011 год нам показал, насколько востребовано электричество в частном секторе, – рассказывает директор филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений Семенюк. – Особенно это заметно по югу области – люди активно строят дома, гаражи. Увеличившийся спрос на техприсоединение стал поводом для открытия центра». Центр открыт в г. Благовещенск по адресу: улица Театральная, 179. Для него сделана пристройка к основному зданию амурского филиала «ДРСК» с отдельным входом. В одном месте происходит прием и выдача документов. В перспективе здесь же будут принимать и оплату за подключение.
«Золотой Рог».
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