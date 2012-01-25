Дальневосточники активно ловят краба

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. В январе дальневосточные рыбаки увеличили вылов крабов и креветок. Промысел ракообразных предприятия ведут в Охотском и Японском морях.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, всего с начала года российские рыбохозяйственные организации выловили 1,63 тыс. тонн крабов, что на 0,53 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2011 г. Добыча креветок увеличилась на 0,32 тыс. тонн и составила 0,58 тыс. тонн.

Весь январский улов приходится на Дальневосточный бассейн, сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-службе ЦСМС. Так, в Охотском море добыто 0,97 тыс. тонн крабов. Объемы вылова креветок находятся на уровне 0,13 тыс. тонн.

В Японском море на промысле крабов рыбаки освоили 0,66 тыс. тонн – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вылов креветок достиг 0,45 тыс. тонн.

«Золотой Рог».