На рынке - новые форматы

Кроме традиционных видов бизнес-обучения, на рынке образования появляются новые форматы.

Как говорит Мария ЮГАЙ, директор компании «Лидер-Тренинг», сейчас налицо рост интереса к ролевым форматам тренинга. Это касается командообразующих программ и интерактивных бизнес-игр, которые проходят при полном погружении и вовлечении участников.

ДВКЦ «Партнер» в феврале запускает новый формат корпоративного обучения - тренинг одного навыка ТРОН. Он адресован обученному персоналу и направлен на отработку практики.