Префектура Тояма продвигает новые товары

Во Владивостоке прошел российко-японский круглый стол по продвижению товаров и услуг префектуры Тояма. Организатором встречи российских и zпонских предпринимателей стал Центр содействия в развитии бизнеса префектуры Тояма в г. Владивостоке.

Шесть японских компаний («Хокусэй продактс», г.Такаока; «Госю якухин», г.Тояма; «Нихон эндзайм когё», г.Тояма; «Сэйагури систэму», г.Такаока; «Дайити амимоно», г.Тонами; «Хокурику порт сервис», г.Тояма) представили собравшимся продукцию, готовую к продажам на внешних рынках.

Для вышеперечисленных компаний это первая попытка установить деловые контакты с российскими предпринимателями. Предлагаемая продукция - сувениры, косметические средства для ванных комнат, традиционные сладости, минеральная вода из глубоководных скважин Японского моря и высокотехнологичный текстиль.

Сделать короткое введение в историю российско-японских экономических отношений последнего десятилетия организаторы попросили директора института бизнеса и экономики ВГУЭС Александра ЛАТКИНА: «Россия занимает 16-е место среди крупнейших бизнес-партнеров Японии, к концу 2010 года товарооборот по прогнозам должен выйти на докризисный уровень (первое полугодие $154,3 млн). Большая часть российского экспорта в Японию составляют металлы и металлоизделия, рыба и морепродукты, минеральное сырье и топливо, древесина и продукты ее переработки. Японский экспорт в Россию - это машинотехническая продукция, электротехнические товары и продукция химической промышленности. Эти и другие высококачественные японские товары хорошо зарекомендовали себя на российском рынке. Несомненно, продукция, предлагаемая Центром содействия в развитии бизнеса префектуры Тояма в г.Владивостоке, найдет своего покупателя».

Однако неофициальные комментарии предпринимателей, пришедших ознакомиться с товарами, были не столь радужными. «Как продукт минеральная вода из глубоководных скважен Японского моря заслуживает внимания. Но объемы ее продаж в Приморском крае и на Дальнем Востоке будет незначительны. Люди не готовы платить столь высокую цену за экзотику. Полагаю, что у компании «Госю якухин», занимающейся производством гигиенических средств для ванных комнат, продвижение на российском рынке будет более успешным. Наши женщины уже успели оценить качество японской косметики и согласны платить за это качество», - сказал журналисту «Золотого рога» один из бизнесменов.

Напомним, губернатор Сергей ДАРЬКИН принимал участие в переговорах президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьер-министра Японии Наото КАНА в Йокагаме в рамках саммита АТЭС 13-14 ноября. И визит из Тоямы первый отклик японского бизнеса.

Досье

В экономике края работает более $1,6 млрд иностранных инвестиций, 57% из них приходится на долю японского капитала. Среди совместных реализованных проектов - строительство заводов по глубокой переработке древесины в Пластуне, запуск регулярных паромных линии, для загрузки которых необходимо увеличить товарный поток. Развитию сотрудничества способствуют подписанные в 2010 г. соглашения с префектурами Тоттори и Акита. Центры содействия бизнеса префектур Тоттори, Тояма и Симанэ оказывают содействие в установлении контактов между бизнесменами двух стран.