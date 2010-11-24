Зафиксирован рост импорта автомобилей

По данным Дальневосточного таможенного управления внешнеторговый оборот по Приморскому краю c начала года составил $4957,4 млн, в том числе экспорт - $1171,8, импорт - $3785,6 млн. Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса ($-2613,8 млн), сообщает Приморскстат.

Внешнеторговый оборот вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,7 раза (экспорт в 1,4 раза, импорт в 1,9 раза). В товарной структуре импорта Приморья преобладали машины и транспортные средства (28%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (15%) и другие товары (обувь, текстиль, кожевенное сырье и прочие товары) (45%). Рост импорта вызван увеличением ввоза машин и транспортных средств (в 1,9 раза) и других товаров (в 2,7 раза).