Неурожай тростникового сахара в Азии аукнулся и в Приморье

В Приморье наблюдается рост цен на сахар-песок. В розничных точках Владивостока цена за килограмм сахара-песка доходит до 50-60 рублей. В Находке зафиксированы и вовсе рекордные ценники - 80 рублей за один килограмм этого сладкого продукта. Резкий скачок цен не остался без внимания органов государственной власти. Специалисты Приморского территориального управления Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) выясняют обоснованность цен и грозят единственному поставщику сахара штрафными санкциями.

В единственном лице

Сезонные скачки цен на сахар в Дальневосточном регионе - явление привычное. Правда, как правило, снижения цен на сахар потребитель практически не замечает, зато негативная реакция на повышение цен заранее обеспечена. Между тем еще в начале лета было зафиксировано значительное падение потребительских цен на сахар, обусловленное снижением таможенных пошлин на сахар-сырец.

Если рассматривать ситуацию на рынке сахара, то в регионе работает единственный производитель сахара - ООО «Приморский сахар». Однако он находится в оперативном управлении компании «ГРАСП», которая известна как крупнейший поставщик продуктов питания.

Схема работы «ГРАСП» на сахарном направлении выглядит следующим образом. Компания закупает тростниковый сахар-сырец на внешних рынках, затем отдает сахарному заводу в Уссурийске, а после забирает готовую продукцию и продает ее через свои каналы сбыта.

В том, что компания занимает более 35% рынка в Приморском крае, сомнений нет. Эту информацию подтвердил заместитель руководителя УФАС по Приморскому краю Максим БЕЛОБОРОДОВ. По его словам, ситуация с ценами на сахар тревожная. «Мы зафиксировали поднятие цен. Сегодня сахар доходит в цене до 70 рублей за килограмм. Поэтому в ближайшее время будет проведена проверка компании «ГРАСП», так как она является крупнейшим поставщиком сахара на локальном рынке.

В самой компании рост цен объясняют несколькими факторами. Прежде всего, это повышение пошлины и поднятие цен на биржах. Для сравнения, в мае этого года для закупщиков сырца ставка пошлины составляла $50 за тонну, в апреле эта же ставка была $140 за тонну. В июле ставка поднялась до $239, в ноябре снизилась до $140.

«Фактически сегодня мы наблюдаем рекордную пошлину на сырец. Мы предполагали, что ставка таможенной пошлины на импорт сахара-сырца в России может вырасти по сравнению с маем в несколько раз, поэтому закупали с запасом. Однако невозможно закупить сырье на несколько лет вперед. Мы ограничены складскими мощностями и оборотными средствами. Ни один сахарный завод в России не закупает сырье на несколько лет вперед. Поэтому, после того как мы выработали складской запас, цена стала повышаться. Это произошло в ноябре. До этого срока мы не повышали цены, но держать цены на прежнем уровне, когда растет стоимость сырья и повышается пошлина, невозможно, - прокомментировали в компании «ГРАСП».

Досье

За 10 месяцев 2010 г. Владивостокский Морской Торговый Порт (ВМТП) перегрузил 102 тысячи 576,20 т сахара - сырца. За аналогичный период времени 2009 года было переработано 116 тысяч 370,80 т этого груза. В 2009 г. было обработано 9 судов, в 2010 - 7 судов. Последний теплоход «Vera-1» привез 19 879,10 т.

Интенсивность завоза сырца зависит от страны, в которой сахар приобретается.

«К сожалению, последняя партия была закуплена не в Таиланде, а в Бразилии, - рассказывают в компании «ГРАСП». - В Таиланде был плохой урожай, поэтому дешевого сырья там нет. Переход на Бразилию невыгоден. Судно с сырьем из Бразилии идет 50 дней, из Таиланда чуть больше двух недель».

Но повышение транспортных расходов при закупке сырья в Южной Америке - не самое страшное. Бразильский сахар значительно дороже, чем таиландский. А тут еще и мировое поднятие цен на сахар-сырец. По прогнозам Международной сахарной организации (ISO), ситуация на мировом рынке сахара в конце 2010 года - начале 2011 года будет оставаться достаточно напряженной, поскольку производственный потенциал экспортеров эквивалентен потребностям импортеров и избытка сахара на мировом рынке не ожидается. При этом дальнейший ажиотажный спрос на сахар, наметившийся в мире, или сокращение посевов весной 2011 года и, как следствие, сокращение производства могут привести к дефициту в сегменте белого сахара и росту цен на него.

Розница и производители в поиске

По словам директора гипермаркета «Вл-Март» Анны ВЕЛЬГАН, сеть приобретает сахар в других регионах, однако это дополнительные трудности. «Оптовая цена сахара скачет не только в Приморском крае. Поэтому, когда предприятие закупает сахар в Москве или Краснодаре по более низкой цене, оно оплачивает высокие транспортные расходы, грузовые работы, складирование. Розничным магазинам невыгодно покупать сахар вагонами, так как это дополнительная финансовая нагрузка на компанию. В идеале розничной сети выгодно, чтобы на рынке было несколько крупных поставщиков. Но в Приморском крае нет других крупных поставщиков, кроме «ГРАСП».

В компании «Приморский Кондитер» также заинтересованы в увеличении на территории края количества поставщиков. Крупнейший потребитель сахара в Приморском крае делал попытки приобретения сахара в других регионах, но они не увенчались успехом. «Качество завозного сахара не всегда нас устраивало. Более того, к нам приходил сахар, который вообще нельзя было пускать в производство. Есть также опасность, что сахар, отгруженный в адрес компании, застрянет на железной дороге, так как сейчас по ней в первую очередь идут грузы, предназначенные для строек саммита. В идеале мы заинтересованы в том, чтобы на территории края было несколько поставщиков, но в реальности этого нет».

Почему нет альтернативы

«Очень странно, что на территории Приморского края нет другого крупного поставщика, кроме компании «ГРАСП», - комментирует ситуацию представитель УФАС Максим Белобородов. - В стране единое экономическое пространство. Завозной продукции в крае много. Везут в край муку, яйцо, алкоголь, крупы, молочные продукты. Но факт остается фактом - ни одна из торговых компаний так и не составила конкуренцию единственному в крае крупному поставщику».

Этому есть свое объяснение. «Мы пытались возить сахар в крупных объемах из центральной России, но опыт оказался неудачным, - рассказали «ЗР» в одной из небольших торговых компаний. - При закупке сахара цена зависит от объема. Чтобы купить несколько вагонов, нужны оборотные средства. На эти цели взяли кредит. Пока сахар сюда шел, оптовая цена на сахар в Приморье почти сравнялась с той, по которой мы приобретали. В итоге конкурентное преимущество в виде цены было потеряно. А вот пробиться в розницу с одинаковой ценой практически невозможно. Поэтому подобных экспериментов больше не ставим».

Наценка растет

Однако в магазинах завозной сахар все-таки встречается. Но мониторинг розничных цен показывает, что торговые наценки могут колебаться от 10 до 100%, хотя считается, что торговая наценка на сахар не должна превышать 25%. «У нас в магазине сахар продается по 49 руб. за кг. При этом входная цена 41 руб., - утверждает директор гипермаркета «Вл-МАРТ» Анна Вельган. - Это 15% торговой наценки. Если сахар продается по цене более 60 рублей за килограмм, то розничная наценка более 40%».

Еще в одной розничной точке признались, что их цена в 59 рублей за килограмм - это результат активного муссирования темы о подорожании сахара. По их словам, они приобретают сахар на базе, но так как все в ожидании дефицита, потребители берут подорожавший сахар и не жалуются.

Но дефицита сахара ожидать все-таки не стоит. Представители компании «ГРАСП» заверили, что сахарный завод запущен после планового ремонта и проблемы с сырьем решены. От комментариев по поводу дальнейшего повышения или понижения цен они воздерживаются, так как все будет зависеть от цены на мировых рынках и от решения правительства по снижению ставки пошлины.

Она, как правило, снижается ближе к весне, когда у заводов в центральной части России заканчиваются запасы отечественного сырья. А это грозит дефицитом и остановкой производств. Поэтому, скорее всего, ближе к весне цена на сахар будет снижаться, при условии, что не будет роста цен на мировых рынках.