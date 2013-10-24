Горнорудная отрасль Дальнего Востока тихо вымирает

Природные ресурсы - добыча углеводородов, драгоценных металлов, прочих полезных ископаемых - еще многие десятилетия будут оставаться опорой экономики Дальнего Востока. Однако сырьевая экономика должна получить новое «лицо», богатства, взятые у природы, в значительной степени должны перерабатываться в регионе, оставляя территории повышенную добавленную стоимость, считают в правительстве РФ.

Территория Дальнего Востока и Байкальского региона богата разнообразными запасами минерального сырья. В данном обзоре речь пойдет о перспективах освоения твердых полезных ископаемых. Углеводородным ресурсам «ДК» посвятил предыдущий - девятый - номер журнала за этот год, а золотодобыче - шестой.

«ДК» предложил экспертам обсудить вопрос: есть ли у дальневосточного горнопромышленного комплекса реальная возможность уже в недалеком будущем перейти от обогащения руд к глубокой переработке? Насколько далек этот путь? Стоит ли поддерживать модернизацию старых предприятий?

Сказочно богаты

Дальний Восток славится богатством недр: драгоценные металлы, олово, вольфрам, молибден, ниобий, медь и полиметаллы. По ряду позиций регион является лидером в России. К примеру, запасы вольфрама в Дальневосточном регионе составляют около 1 млн т (до 60% общероссийских). В комплексных рудах, содержащих вольфрам, также есть молибден, медь, висмут, золото, серебро и др. Почти весь вольфрам - более 4,3 тыс. т в год (более 90%) - добывается в Приморье. Сегодня Россия, благодаря Приморскому ГОКу, занимает второе место в мире после КНР по добыче этой руды и производству вольфрамовых концентратов. Запасы молибдена в регионе сопоставимы с вольфрамовыми и составляют 67% общероссийских. Дальний Восток обеспечивает почти 50% его добычи, подавляющая часть - более 70% - экспортируется.

На территории Дальнего Востока и Байкальского региона значителен суммарный ресурсный потенциал руд полиметаллов - 50 млн т (почти 40% общероссийского). В частности, свинца - почти 8,5 млн т (более 45%), цинка - 34 млн т (более 55%). Доля в добыче свинцовых руд составляет более 35%, цинка - около 7%. Вся она ведется в Приморском крае.

Запасы и достоверно оцененные ресурсы ниобия составляют более 50% общероссийских. В регионе разведаны крупнейшие объекты ниобиевых и ниобий-танталовых руд. В ближайшей перспективе спрос на ниобий, в том числе со стороны производителей труб для нефте- и газопроводов, будет только возрастать. Уже сегодня мировые цены на пентоксид ниобия, долгие годы стабильные и колебавшиеся на уровне $15-20 за кг, резко пошли вверх.

Ресурсный потенциал меди составляет более 25%, или 30 млн т. Ее добыча в регионе не ведется, хотя крупные запасы меди - 27 млн т - обнаружены на золотомедном месторождении Песчанка на Чукотке. Лицензия на него принадлежит компании ООО «Баимская ГДК» (дочерняя структура компании Millhouse), которая добывает здесь золото.

В регионе есть все для производства черной металлургии, минерально-сырьевая база черных металлов весьма значительна, за исключением хрома. На Дальнем Востоке выявлены крупные месторождения железа, титана, марганца, плавикового шпата, угля. Запасы железа составляют более 10 млрд т (почти 11% общероссийских), они сосредоточены в железорудных районах Южной Якутии, Иркутской и Амурской областей. В Южной Якутии это месторождения Южно-Алданского и Чаро-Токкинского железорудных районов, а также коксующихся углей Южно-Алданского бассейна. Много нерудного сырья, применимого в черной металлургии. В Амурской области разведано и подготовлено к освоению Гаринское железорудное месторождение со средним содержанием железа в руде около 42%, а местами 55,7%, - это руды, фактически не требующие обогащения. На территории Еврейской автономной области - Хинганская группа железорудных месторождений, здесь же Южно-Хинганское месторождение марганца и комплексное бериллиево-флюоритовое месторождение Преображенское.

Досье «ДК»

Всего на территории ДФО эксплуатируется 827 месторождений по 25 видам полезных ископаемых, осуществляют деятельность 609 недропользователей, из которых 104 формируют 80% объема продукции горнодобывающего комплекса.

Запасы титана в регионе составляют более 110 млн т (23% общероссийских). Его месторождения разведаны на западе Амурской области и в Забайкальском крае, в меньшей степени в Иркутской области и Приморском крае. Особенно велики в регионе запасы руд плавикового шпата - 100% российских запасов промышленных категорий. В Приморье его запасы разведаны и добывались до августа этого года на Вознесенском и Пограничном месторождениях. Недавно остановившая работу Ярославская горнорудная компания обеспечивала до 87% общероссийской добычи этой руды.

Кластеры - в основу

При нынешнем состоянии индустриального сектора российской экономики, не обеспечивающего высокий внутренний спрос на минеральное сырье, горнодобывающая отрасль находится не в лучшем состоянии. В этих условиях значительная роль в ближайшей перспективе должна отводиться экспортной составляющей, считают создатели прогноза развития минерально-сырьевого сектора экономики Дальнего Востока из Минвостокразвития. А образующаяся при этом ценовая рента может и должна быть направлена на развитие обрабатывающих и перерабатывающих производств.

Стоит добавить, что внешний спрос с 2012 года тоже находится не в лучшем состоянии. Казалось бы пережитый в 2008-2009 годах, мировой экономический кризис с новой силой грянул в 2012-м. Отчего предприятия, производящие базовые металлы, снова и значительно пострадали. Цены вроде и начали восстанавливаться, но все еще не обеспечивают должный уровень рентабельности. Безусловно, это не повод, чтобы не строить планы создания в перспективе современных производств.

Учитывая протяженность территорий Дальнего Востока и труднодоступность большей его части, самым эффективным подходом к освоению новых месторождений признается кластерный. Системообразующими элементами будущих минерально-сырьевых кластеров, по замыслу разработчиков прогноза, должны стать горнодобывающие и горно-обогатительные предприятия, производящие продукты первого передела, а также предприятия последующей их глубокой переработки.

Одним из прорывных направлений развития сырьевой промышленности может стать создание на территории Дальнего Востока и Байкальского региона мощного кластера по добыче и переработке редкоземельных металлов, отмечено в прогнозе. Базой для него могли бы стать месторождения Республики Саха (Якутия), крупнейшее - Томторское, и Забайкальского края. В настоящее время мировой рынок редкоземельных металлов практически полностью монополизирован Китаем, который диктует цены и объемы их поставок. Томтор считается крупнейшим в мире объектом редкоземельных месторождений по ресурсам редких элементов и их концентрациям. (Читайте также материал на стр. 22.)

Комплексное развитие Южной Якутии предполагает освоение четырех железорудных месторождений, соответственно, строительство двух горно-обогатительных комбинатов - Таежного и Тарыннахского, освоение месторождения апатитов и строительство Селигдарского горно-химического комбината, освоение уранового месторождения и строительство Эльконского горно-металлургического комбината, строительство Инаглинского угольного комплекса.

На базе таких месторождений, как Гаринское, Куранахское и Большой Сейм в Амурской области, а также Кимканского и Сутарского железорудных месторождений, расположенных в Еврейской автономной области, началось формирование межрегионального горно-металлургического кластера, включающего горно-обогатительные и горно-металлургический комбинаты, с размещением последнего на территории Приамурья. Причем в хозяйственный оборот будут вовлечены и месторождения нерудных полезных ископаемых - Чагоянское мраморизированных известняков, Евгеньевское апатита и Куликовское месторождение цеолитов.

Новый горнодобывающий кластер планируется сформировать на основе ресурсов Колымской горнодобывающей зоны, где сосредоточены драгоценные, цветные, черные металлы. Освоение Яно-Колымской золоторудной провинции на территории Республики Саха (Якутия) и Магаданской области связано с введением в эксплуатацию месторождений рудного золота Наталкинское и Павлик.

Ургальско-Чегдомынский минерально-сырьевой кластер в Хабаровском крае - еще одна точка экономического роста. Специализация будущего кластера не ограничивается только минеральными ресурсами - добычей угля, золота, олова, - это также производство и экспорт электроэнергии и лесопереработка.

Зейский минерально-сырьевой кластер будет формироваться по транспортной оси «Тыгда - Зея - Улак - Эльга (Якутия)» со специализацией в области добычи золота, а в дальнейшем - медно-никелевых руд в бассейне р. Кун-Манье на северо-востоке Амурской области, юге Республики Саха (Якутия) и западе Хабаровского края.

Перспективы развития минерально-сырьевых кластеров Камчатского края связаны с промышленным освоением ряда месторождений золотосеребряных руд - Асачинского, Родникового, Мутновского и др., платины, никеля из медно-никелевого месторождения Шануч.

Перспективы развития Чаун-Билибинского минерально-сырьевого кластера в Чукотском автономном округе связаны с разработкой месторождений золота, серебра, олова и меди. Его формирование основано на освоении мелких и средних по запасам золотосеребряных месторождений с богатыми рудами, как в пределах и вблизи известных месторождений Купол и Валунистое, так и на перспективных площадях. Чукотский автономный округ признан также богатым на уголь, что позволяет сформировать здесь крупный центр угледобычи. Беринговские угли по качеству соответствуют международным стандартам и могут быть конкурентоспособными на мировом рынке, считает ведущий специалист в этой области, главный геолог ОАО «Дальвостуглеразведка» Всеволод ПОДОЛЯН.

Сахалинская область обладает значительными запасами угля и углеводородного сырья. Поэтому потенциальные возможности развития ее экономики связаны с формированием двух кластеров - нефтехимического и топливно-энергетического. На западном побережье о. Сахалин расположены Солнцевское месторождение угля, а также Мгачинское, Соболевское и Загорское, которые могут составить основу нового кластера.

В Приморском крае в соответствии со Стратегией развития металлургической промышленности России на период до 2020 года приоритетным проектом является освоение месторождения вольфрамовых руд Скрытого. В районе Малиновского рудного узла, где находится это месторождение, расположено еще 10 крупных месторождений цветных металлов.

Проекты с правом на жизнь

Пока все это в планах. Между тем отмечаемый в последние годы рост инвестиций в горнорудную промышленность Дальнего Востока носит однобокий характер, подчеркивает эксперт в горнодобывающей области Михаил ЛЕСКОВ. Бум наблюдается только в области добычи драгоценных металлов и, пожалуй, угля. Что касается инвестиций в развитие базовых металлов, то они единичны. Самый громкий проект - это детище группы компаний «Петропавловск». Он представляет собой комплекс предприятий черной металлургии, связанных с глубокой переработкой местного железорудного сырья с получением гранулированного железа прямого восстановления по инновационной технологии ITMk3©. Комплекс создается в Амурской и Еврейской областях и сопровождается инфраструктурными проектами - подготовкой энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры. Объем инвестиций в создание кластера оценивается в 107 млрд рублей.

Ресурсную базу этого производственного комплекса составят Куранахское и Гаринское месторождения, а также месторождение Большой Сейм в Амурской области; Кимканское, Сутарское и Костеньгинское месторождения в соседней Еврейской АО. Комплекс черной металлургии составят предприятия: Олекминский и Гаринский ГОКи, Кимкано-Сутарский комбинат, а также Дальневосточный металлургический комбинат. Олекминский ГОК стал первым введенным в эксплуатацию предприятием группы в области черной металлургии - в 2010 году. Летом 2014 года должен приступить к работе Кимкано-Сутарский ГОК в ЕАО. Подсчитано, что с его вводом индекс промышленного производства в Еврейской автономной области к 2015 году возрастет в 2,2 раза по отношению к 2014 году. А индекс промышленного производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» увеличится более чем в 11 раз. Область за год получит от его работы в виде налогов более 1 млрд рублей, а с выходом комбината на проектную мощность - вдвое больше.

Кстати, с пуском в 2010 году Олекминского ГОКа в Амурской области уже в следующем 2011 году область вошла в топ-8 субъектов Федерации, социально-экономическая ситуация в которых оказалась значительно лучше среднероссийской. Компания предполагала, что уровень производства в 2011 году достигнет 750 тыс. тонн железорудного (титаномагнетитового концентрата) и 52 тыс. тонн ильменитового концентрата. Однако реальное производство за год оказалось на 6,7% выше ожидаемых результатов. А ильменитового концентрата было произведено 63,5 тыс. тонн, на 22,1% выше прогноза.

С точки зрения инвестиционного аналитика Ильи МАКСИМОВА, комбинат был введен в эксплуатацию в нужном месте и в нужное время. Во-первых, Олекминский ГОК на базе Куранахского титаномагнетитового месторождения - первое подобное предприятие на территории России. Во-вторых, он стратегически грамотно расположен - на границе с КНР. Проекты и регионы, тесно взаимосвязанные с экономикой АТР, находятся в чрезвычайно выигрышном положении, подчеркивает эксперт.

Такие проекты, безусловно, впечатляют. Но они единичны. Других столь же громких и, повторимся, не относящихся к золотодобыче, в регионе пока нет. Эксперты упоминают разработку компанией «Геотехнология» медно-никелевого месторождения Шануч на Камчатке. Планы предприятия включают строительство обогатительной фабрики, металлургического завода, инфраструктуры, а также проведение геологоразведки. Но пока необогащенная руда с Шанучского месторождения везется на переработку в Китай.

Эксперты очень положительно оценивают перспективы добычи на Дальнем Востоке молибдена. Оптимизм связан с прогнозируемым ростом спроса на него. Только в России в ближайшей перспективе он оценивается в 12-13 тыс. т в год, это много, и связан с растущим производством высококачественных сталей. Предполагается, что для удовлетворения внутренних потребностей в молибдене потребуется трехкратное увеличение его добычи по сравнению с современным уровнем, при условии полного прекращения экспорта.

В то же время никак не получается простимулировать на Дальнем Востоке добычу олова. Даже льготы в виде нулевой ставки НДПИ, предоставленные государством в 2011 году сроком на пять лет компаниям, решившим инвестировать в его добычу, не привели к ее возобновлению. Несмотря на то, что цены на олово в отличие от других базовых металлов падали не столь стремительно и быстро восстановились.

Кругом нестыковки

На фоне достаточно оптимистичного прогноза развития горнодобывающего комплекса ДФО уровень инвестиций и состояние старых горнодобывающих компаний свидетельствуют о том, что действующая отрасль находится в глубоком кризисе. Недавно это ярко продемонстрировала Ярославская горнорудная компания (ЯГРК) в Приморье, производящая 78% плавикового шпата в стране. Ярославская ГРК, принадлежащая «Русалу», с 10 сентября остановлена на консервацию, предварительно на три года. Ярославка - не единственный пример, но весьма показательный. Пока идут разговоры и строятся прогнозы открывающихся перспектив добычи и переработки базовых металлов, горнорудная отрасль, доля которой в регионе без учета углеводородного сырья составляет почти 20% в общем объеме произведенных и отгруженных товаров, тихо вымирает.

Старые производства, как правило, имеют истощенные месторождения и изношенное оборудование. Инвестиции в такие производства не идут или идут с трудом. В правительстве это как будто понимают. Но решения об отмене или снижении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), т. е. того, что могло бы облегчить существование старым производствам, несмотря на обещания по-прежнему нет. Других льгот не предвидится. В лучшем случае власть в регионах может дать привилегии своего уровня, но опять же, с оговоркой, «если позволит бюджет». Бюджет же большинства дальневосточных регионов дотационный, приходится уповать на федерацию. А федеральные органы порой позволяют себе решения, продиктованные не заботой об улучшении инвестиционного климата для дальневосточного бизнеса, а лоббистскими интересами далеких от дальневосточных проблем кругов. Вспомним для примера ситуацию с установленной с января этого года вывозной пошлиной в размере 10% на вольфрамовый концентрат.

Приморский ГОК владеет лицензией на разведку и добычу руды на месторождении Скрытом. Это месторождение, как уже упоминалось, станет базовым в будущем обеспечении России вольфрамом. Предприятие, приобретя за 160 млн руб. лицензию на него, уже несколько лет вкладывает средства в разведку, но добычу сможет начать не раньше, чем к месторождению будет подведена ЛЭП и построена дорога. Эти проекты не в его компетенции, государство же не торопится инвестировать в необходимую инфраструктуру. Запасы Таежного месторождения между тем дорабатываются, их осталось на несколько лет. За это время Скрытое надо запускать, иначе в России не останется производителей вольфрама. Будет буксовать и освоение Малиновского рудного узла, включающего, кроме Скрытого, еще 10 крупных месторождений цветных металлов.

Проблема, связанная со старыми горнорудными предприятиями, пересекается с проблемой моногородов. На Дальнем Востоке, как правило, с каждым ГОКом связан поселок или город. Даже в Приморье с его наиболее диверсифицированной экономикой таких несколько, и в общей сложности их существование связано с интересами не менее 20 тысяч жителей. Старые предприятия пытаются угнаться за рынком, даже в условиях кризиса. Когда в 2010 году для моногорода Дальнегорска из Приморского края была подготовлена инвестиционная программа, рассчитанная на период с 2010 по 2015 годы, добывающие компании вошли в нее со своими проектами модернизации. Спустя два года свою часть инвестиций они почти завершили. А вот банковские кредиты под гарантию администрации края, необходимые для завершения модернизации, остались несогласованными. В результате из программы развития «Дальполиметалла» был исключен металлургический завод, т. е. то самое производство, которое позволило бы получить продукцию высокого - «второго» передела. «Мы освоили на сегодня около 300 млн руб., а нам нужно миллиард, чтобы к 2016 году достичь уровня добычи в один миллион тонн руды в год, - прокомментировал экономическое состояние предприятия генеральный директор ОАО «Дальполиметалл» Глеб ЗУЕВ. - План не выполняется из-за того, что мы вовремя не профинансированы, а горные работы - сложное производство и требуют длительной подготовки». Остается уповать на постепенное завершение кризиса и рост цен на концентраты базовых металлов.

У «Бора» - единственного в России производителя боропродукции, причем очень высокого качества, - несколько иная ситуация. Предприятие страдает именно из-за уровня качества, что, казалось бы, укладывается в рыночные правила. Оно не в состоянии конкурировать с турецкими производителями только потому, что рынок в условиях дефицита и простоя «Бора» приспособился работать на продукции более низкого качества, отмечают эксперты. Кстати, один из вариантов применения борной кислоты - производство автомобильных стекол. А ведущие страны АТР как раз являются крупнейшими мировыми автопроизводителями. «В нынешней ситуации нам нужна кардинальная модернизация, у нас оборудование начала 70-х годов, - говорит исполнительный директор ГХК «Бор» Владимир КОЗЬМИН. - С таким оборудованием мы не успеваем реагировать на падение цен на боропродукцию, что наблюдается на мировом рынке».

Впрочем, как говорят наблюдатели, не последнюю роль в тяжелом экономическом состоянии горнорудных предприятий играют и просчеты менеджмента. Во время встречи, состоявшейся недавно во Владивостоке по поводу создания Приморского отделения экспертов России в области недропользования, профессиональные геологи отмечали уровень знаний приходящих к руководству менеджеров. «Им приходится рассказывать, что такое руда», - поделился информацией один из участников этой встречи.

Горно-химической компанией «Бор» в прошлом году был потерян рынок Китая из-за не согласованно поднятых цен на борную кислоту. «С Китаем так разговаривать нельзя, - комментирует один из экспертов. - Сегодня Китай во многом диктует правила на сырьевом рынке». Сегодня «Бор» пытается со своей продукцией шире выйти на японский рынок.

Все эти примеры говорят о том, что старые работающие горнорудные предприятия не должны быть забыты при подготовке программы развития минерально-сырьевой базы. Иначе Дальний Восток рискует, еще не получив новых производств, лишиться старых, еще действующих, со всеми вытекающими социально-экономическими последствиями.

Соседский интерес

- Освоение минерально-сырьевой базы на Дальнем Востоке наиболее настойчиво осуществляется китайцами, невзирая на бюрократические, организационные и иные проволочки с российской стороны, - отмечает современную тенденцию генеральный директор компании GEO&President at Ruspacific Group Юрий СИВАЧЕНКО. - Есть большое желание у корейцев, они сейчас создают систему государственной поддержки частных инвестиций в российский Дальний Восток. Когда-нибудь проснутся и японцы. И всегда привлечение инвесторов должно опираться на базовый принцип: у инвестиций нет границ и национальности, их важно заманить теплотой и лаской.

Китай, как уже неоднократно подчеркивалось, является основным покупателем на мировом рынке минерального сырья. Его же спрос диктует цены на базовые металлы. Ежедневные торги на сырьевой бирже металлов ориентируются на информацию из Китая.

Китай уже инвестирует в минерально-сырьевую базу Дальнего Востока. На китайские деньги строится Кимкано-Сутарский ГОК. Генеральный директор ООО «Петропавловск - Черная Металлургия» Юрий МАКАРОВ говорил на презентации проекта:

- Источников финансирования два: первый - это деньги, которые мы собрали во время выпуска наших акций в Гонконге, на них мы и начали строительство. Второй - мы подписали соглашение о кредитовании нашего проекта в китайском банке. Собственно на эти деньги мы и начали строительство Кимкано-Сутарского ГОКа. Здесь мы предполагаем ежегодно добывать 10 млн тонн руды. Подрядчиками-строителями ГОКа выступают китайские компании.

Китай инвестирует, Китай и строит. Правда, таких проектов немного, даже у китайцев не везде получается начать добычу. Слишком сложный в России процесс согласования отведенных для недропользования земель. А кроме того, один из экспертов отметил, что «иностранцы на гос- участие в добывающих компаниях реагируют молча - просто отходят в сторону».

Впрочем, есть и свежий пример желания китайских компаний инвестировать в Дальний Восток. На днях в администрации Магаданской области состоялось подписание договора о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Освоение Кунаревской перспективной площади» с компанией Сhina Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering Corporation (NFC). Прогнозные ресурсы этой площади составляют 14,2 тыс. т серебра, 4,2 тыс. т цинка, 605 тыс. т свинца, 1,300 млн т меди. Но инвестор поставил условия - провести разведку, она займет несколько лет. Нормативные условия ГРР в России таковы, что частные деньги не хотят идти в то, что тебе потом не будет принадлежать. Это может изменить все планы Магаданской области по привлечению китайских денег. Администрация региона надеется включить данный проект в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. И таких просителей у государства с действующей нормативной базой ГРР и недропользования хоть отбавляй. 

Р. S. Сумма проблем, о которых говорили эксперты, велика. Ее главные слагающие - транспортная и энергетическая недоступность, сложные бюрократические правила и нормативно-правовая база и т. д. Добавим к этому, для создания «нового» горного комплекса потребуются современные технологии, кадры, деньги и льготы. Отсутствие любого из перечисленных условий способно погубить все планы на корню. А вообще, Дальний Восток - сказочно богат.

Мнение

Михаил ЛЕСКОВ, руководитель проектов компании «Интерминералс»:

В сложившихся условиях прогноз надо менять

- Прежде чем говорить о создании на Дальнем Востоке предприятий «второго передела», надо понять, что у нас с первым. А тут не все радужно: «активная», т. е. рентабельная на требуемом уровне в текущих условиях, сырьевая база критически недостаточна для обеспечения стабильности добывающей промышленности. Это наблюдается практически во всех секторах - драгоценные, цветные, черные металлы и др.

Причиной этому служит архаичная, а иными словами неэффективная, малоподвижная и ориентированная на «вал» - тонны металлов в добыче, а не на доходность и конкурентоспособность, система лицензирования и учета движения запасов и ресурсов. Крайне путаная и неразумная система согласований, во многом по-прежнему несовременная. Устаревшая физически и морально производственная база добывающих предприятий, избыток «социалки» вокруг них и крайний недостаток инфраструктуры - дорог и энергии как минимум, - а также жесточайший кадровый голод.

Недавние события на рынках, в том числе, например, падение цены на золото примерно на треть в течение нескольких дней весной этого года, еще более осложнили ситуацию, существенно ударив даже по лидерам рынка. Вся десятка крупнейших мировых и почти все из десятки крупнейших российских золотодобывающих компаний отрапортовали об убытках в первом полугодии этого года, не говоря о более мелких добытчиках, и без того маложизнеспособных.

Поэтому прогноз перспектив освоения минерально-сырьевой базы Дальневосточного региона Минвостокразвития, на мой взгляд, изначально был малообоснованным и более отражал «мечты», чем реальность. Однако из этого не следует, что нецелесообразно рассматривать планы развития предприятий «второго эшелона» - без них, как без важного компонента всей отраслевой матрицы, развитие отрасли в целом весьма ограничено. Поэтому как ни сложно и как ни вовремя - а заниматься этим придется.

Мнение

Глеб ЗУЕВ, генеральный директор ОАО «ГМК «Дальполиметалл»:

Сырьевая экономика - это не стыдно

- Сегодняшний вектор горной отрасли Дальнего Востока повернут в сторону развития минеральной базы драгметаллов. Причины такого перекоса понятны, в их основе лежит инвестиционный спрос на благородные металлы и высокий уровень цен, что позволяет окупить затраты не только на производство, но на геологоразведку и строительство новых предприятий.

Однако на драгоценных металлах экономику страны не построишь, промышленный рост формирует спрос на базовые (промышленные) металлы. А ядром развития горной отрасли должны являться предприятия, производящие именно эти - базовые - металлы. Сегодня на Дальнем Востоке их можно пересчитать по пальцам, но они есть и могут при определенных условиях работать еще многие годы, обеспечивая рабочие места, доходы в бюджет и стратегическую безопасность для страны.

При сегодняшних биржевых ценах на металлы качество руды является краеугольным фактором рентабельности. Со временем у любого предприятия происходит истощение минерально-сырьевой базы (МСБ). Для продления их жизненного цикла необходимо вовлечение в отработку новых объектов. Этот процесс очень затратный, для старых предприятий порой непосильный. Считаю, что на данный период государство должно предусмотреть льготы. Они могут быть в виде отмены налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), льготного кредитования расходов на геологоразведку и подтверждение запасов, на субсидирование лизинга оборудования и пр. Все эти действия можно считать государственной поддержкой развития минерально-сырьевой базы. Пока этого нет, и мы видим стагнацию и падение отрасли.

У строящихся сегодня новых предприятий иные масштабы, чем у старых. Они просчитаны под новые экономические условия, спроектированы на добычу и переработку минимум нескольких миллионов тонн руды, с использованием более производительного оборудования, автоматики и т. д. Это все то, что в конечном итоге сказывается на себестоимости производства и чего лишены старые ГОКи. Но таких проектов - единицы, они не заменили масштабов производства старых предприятий. Поэтому и поддержка действующих предприятий в области наращивания МСБ должна стать приоритетной.

Если говорить конкретно, то вокруг «Дальполиметалла» есть небольшие месторождения, на которых можно строить рудники с добычей по 70-100 тыс. тонн руды в год. Построив два-три таких рудника, мы могли бы поднять свою ежегодную добычу на 150-200 тыс. тонн руды в год. Это около 20% от планируемого к 2016 году уровня в 1 млн руды в год, и работать на этих объектах не менее 10 лет. Нам нужны лишь предпосылки для запуска таких проектов. Мы просим государство отменить НДПИ.

Можно стимулировать развитие МСБ, сменив принцип предоставления лицензий на недра и вернув конкурсную систему. На Дальнем Востоке этот механизм нужно возвращать! Если предприятие имеет в каком-то районе фабрику, действующее производство, платит там налоги, обеспечивает занятость населения, то ему нужно передавать близлежащие новые объекты недропользования по условной цене. Государство же пошло по пути аукционов, чтобы наполнить бюджет. Аукционы были популярны короткий период времени, когда был всплеск биржевых цен на металлы. Когда цены на металл упали, инвестиционная стоимость объектов - тоже. Много ли лицензий предоставлено за последнее время на разработку полиметаллических месторождений? Единицы. В Приморье, наверное, это лишь лицензия на месторождение Искра. Фактически государство ведет себя как собака на сене, пытаясь продать лицензии подороже. А в итоге оказывается, что недра никому не нужны. Посмотрите хотя бы на олово: Россия фактически потеряла его добычу на Дальнем Востоке. Даже последующее обнуление НДПИ не привело к ее восстановлению, потому что горное производство дорогое и трудоемкое. В итоге, имея ресурсы и не разрабатывая их, страна начинает зависеть от кого-то. Это надо понимать.

Продуманная государственная политика в отношении Дальнего Востока и добывающей отрасли помогала бы нам привлекать людей. Ситуация с рабочей силой усложняется с каждым годом, кадровые проблемы испытывают даже золотодобытчики. Через пять лет может оказаться так, что будут проекты, а людей не будет. Надо оценить возможность возмещения выплаты северных и дальневосточных надбавок к заработной плате для предприятий, введение для дальневосточников льготной ставки НДФЛ, ведь на всем Дальнем Востоке живет не более 7 млн человек, и тот НДФЛ, что здесь собирается, не столь значим для государства, чтобы привести к каким-то серьезным бюджетным диспропорциям. А его льготирование может стать значительным стимулом миграции и закрепления населения на Дальнем Востоке.

Не стоит бояться слов «сырьевой придаток». Много примеров таких экономик, возьмите Канаду, Австралию или Бразилию. Надо создавать стимулы для переработки добываемого сырья и его использования внутри страны.

Мнение

Иван ШЕПЕТА, председатель совета директоров ОАО «Приморский ГОК»:

Мы остались наедине с собой и вынуждены работать на экспорт

- Цена на вольфрамовый концентрат год назад упала в два раза. С февраля этого года она стала расти, но в настоящее время ее уровень все еще недостаточный для рентабельной работы комбината. Это уже привело Приморский ГОК к убыткам по итогам первого полугодия этого года.

Экономику предприятия подкосила введенная с января этого года пошлина на вывоз из России вольфрамового концентрата. Причем собирались ввести 20%-ю пошлину, и только после моего выступления на заседании правительственной комиссии с участием представителей восьми министерств удалось снизить ее до 10%. Такая политика государства способна убить оставшиеся субъекты отрасли. Нас обвиняют в экспорте металлов за рубеж, в то время как Россия вынуждена их импортировать. Но ведь само государство не создает предпосылок к тому, чтобы продукция с Дальнего Востока была востребована в европейской части России. Реформа железной дороги не привела к ускорению и удешевлению перевозок, они только растут. В итоге мы, дальневосточные горнорудные компании, остались наедине с собой и вынуждены работать на экспорт.

Я считаю, что никакого реального проекта развития сырьевой экономики Дальнего Востока нет. Все, что обсуждается, это нереалистичные прожекты, не подкрепленные никакими преференциями. Более того, мы видим только ужесточение условия хозяйствования, что я вам и продемонстрировал на примере своего предприятия.

Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.