"Газпром" запустил Киринское месторождение под проект "Владивосток СПГ"

Газ с шельфа Сахалина станет одним из источников газоснабжения потребителей дальневосточных регионов России, а в перспективе - поставок АТР. Для этого "Газпром" планирует построить завод по сжижению газа (СПГ) в Приморском крае.

Старт добыче на Киринском газоконденсатном месторождении на шельфе Сахалина дал президент РФ Владимир ПУТИН, наблюдавший церемонию пуска в режиме видеоконференции в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево (на фото).

"Комплекс по добыче и транспортировке к работе готов. Разрешите приступить к подаче газа с Киринского месторождения", - обратился к главе государства глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, который находится непосредственно на месте добычи газа, в здании Берегового технологического комплекса в Ногликском районе Сахалинской области.

"Начинайте", - сказал Путин.

Алексей Миллер доложил президенту об удачном пуске газа Киринского газоконденсатного месторождения. "Газ подается в магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток", - отрапортовал Миллер.

Президент России поздравил всех участников проекта и пожелал успехов в освоении новых месторождений как в рамках проекта Сахалин-1, так и в целом на Дальнем Востоке.

"Это, безусловно, очень важный шаг в укреплении всей энергетической базы Дальнего Востока, создание фундамента для развития экономики дальневосточных регионов Российской Федерации. Имею в виду, что газ с Киринского месторождения будет ресурсной базой и для строительства будущего завода по сжижению. Это означает, что Россия делает ещё один мощный шаг в укреплении своих позиций на мировых энергетических рынках. Приятно отметить также, что здесь вы использовали самые новейшие технологии, в том числе и способ добычи без надводной платформы, что в России происходит впервые. Такая технология является наиболее передовой, в том числе и для минимизации экологических рисков. Отмечу также и то, что береговой комплекс рассчитан не только на приём газа с Киринского месторождения, но и на будущую добычу в рамках проекта "Сахалин-3". Всё это говорит о том, что своевременно принимаются решения, в том числе и технологические, инвестиционные решения, которые создают базу для ускоренного развития дальневосточных регионов", - сказал Владимир Путин.

Киринское месторождение, разрабатываемое "Газпромом" на Сахалине в порядке первой очередности, является важной частью Восточной программы и проекта "Сахалин-3". Месторождение расположено на шельфе Охотского моря на глубине 90 метров.

Его запасы по категории С1 составляют 162,5 млрд куб. м газа и 19,1 млн тонн газового конденсата. Впервые в отечественной истории добыча газа будет вестись с использованием подводного добычного комплекса (ПДК).

В настоящее время газопроводная система "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (СХВ) может прокачивать 6 млрд куб. м газа в год, однако потребление газа в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях значительно меньше. Сейчас в систему поставляется государственная доля газа из проекта "Сахалин-2", а также газ из проекта "Сахалин-1".

Проектный уровень добычи на Киринском месторождении - 5,5 млрд кубометров.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото kremlin.ru