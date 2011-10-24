Совсем скоро россияне останутся без шампанского

Любимые игристые вина могут навсегда исчезнуть с прилавков

Российские производители игристых вин могут отказаться от наименования «Шампанское». Как сообщили в ОАО «Абрау-Дюрсо», предварительная договоренность об этом закреплена в протоколе согласования между межпрофессиональным комитетом вин Шампани (Франция) CIVC и Ассоциацией производителей игристых вин РФ.

По сообщениям СМИ, протокол составлен в Эперне (штаб-квартира CIVC).В этом документе говорится, что члены Ассоциации и те, кто присоединятся к ней позже, дают согласие на прекращение использования наименования «Шампанское» латинскими буквами или кириллицей, в том числе и словосочетания «Шампанский метод». Российские производители, скорее всего, прекратят использовать наименование с 31 декабря 2022 года.

Ассоциация признает, что наименование «Шампанское» является исключительно географическим, обозначая игристые вина, произведенные в области Шампань во Франции.Со своей стороны CIVC признала, что отказ от использования наименования «Шампанское» требует значительных маркетинговых и рекламных инвестиций со стороны производителей игристых вин. Какое название будут носить новые вина – пока остается вопросом.

Шампанское — игристое вино, изготавливаемое путем вторичного сбраживания вина. Название напитка происходит от названия провинции Шампань во Франции.

Термин «игристое вино» используется для обозначения на этикетках игристых вин не из провинции Шампань. Хотя во многих странах существуют законы, защищающие регионы производства вин, такие как Шампань, некоторые страны, включая США, все еще разрешают производителям вина использовать название «шампанское» для обозначения продукции, не происходящей из Шампани.

Вина из региона Шампани были известны еще до средневековья. Существовали церковные виноградники, а монахи изготавливали вино для использования в таинстве причастия. Помазание французских королей традиционно происходило в Реймсе. Шампанское вино было частью коронационных торжеств.

Короли ценили неигристые, светлые и бодрящие вина и посылали его в знак уважения другим европейским монархам. В XVII веке неигристым шампанским винам отдавалось предпочтение на торжествах в европейских странах. Англичане были крупнейшими потребителями шампанских вин и также потребляли много игристых вин.

Первое коммерческое игристое вино было произведено в области Лиму в Лангедоке около 1535 года. Изобрели его не здесь; неизвестно, кто впервые изготовил его, хотя весьма обоснованные заявления на этот счет делают британцы. Следует отметить, что в историю шампанского внесли свой вклад многие. В противоположность легенде и популярному мнению, французский монах-бенедиктинец аббатства Отвильер Пьера Периньон живший в XVII веке не изобретал шампанского, хотя известно, что он сделал много улучшений в процессе производства этого напитка, в частности, Периньон открыл секреты купажирования, соединения сока разных сортов винограда, и стал разливать вина в бутылки с затычками из коры пробкового дуба, что позволяло удерживать углекислый газ, доселе взрывавший бочки.

Шампанское, главным образом, разливается в два вида бутылок: стандартные бутылки (750 мл) и бутылки магнум (1.5 л). Вообще, шампанское в бутылках магнум считаются более высококачественным (поэтому стоимость бутылки магнума обычно гораздо выше, чем двух стандартных), поскольку в бутылке остается меньше кислорода, а площадь поверхности такова, что создаются пузырьки надлежащего размера. Однако твердого подтверждения этому не существует.

Шампанское обычно подается в специальных фужерах для шампанского в форме флейты, имеющих длинную ножку и высокую узкую чашу. Более широкий плоский бокал, обычно ассоциирующийся с шампанским, лучше помогает оценить более сладкие сорта, сейчас не рекомендуется знатоками к использованию, поскольку не сохраняет пузырьки и аромат вина.

Пробовать на вкус шампанское лучше из больших бокалов для красного вина, поскольку аромат лучше распространяется в крупном бокале, но в отличие от чаши, он не улетучивается и остается внутри бокала.

Не следует заполнять бокал целиком: фужеры «champagne flute» наполняют на две трети объёма, а большие бокалы для красного вина — не более чем на треть.

Шампанское всегда подаётся охлажденным, лучше всего при температуре 7 °C. Часто бутылку охлаждают в ведёрке с водой и льдом перед и после раскупоривания. Для этого делаются специальные ведёрки для шампанского, пишет Gudok.ru.

