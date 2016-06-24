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Новый механизм выдачи квот на вылов биоресурсов привлечет инвестиции в отрасль
Поправки в федеральный закон о рыболовстве позволят ввести принципиально новые механизмы предоставления квот на право вылова биоресурсов на так называемые инвестиционные цели. Законопроект, который уже завтра будет рассмотрен в Госдуме во втором и окончательном третьем чтении, обсудили на совместном заседании коллегий Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития сегодня, 23 июня.
В совещании приняли участие генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, представители других министерств и ведомств, члены коллегий Генеральной прокуратуры, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, а также главы других дальневосточных субъектов.
Новый механизм предполагает, что право вылова рыбы связано с обязательствами соответствующего субъекта инвестировать средства либо в рыбоперерабатывающие мощности, либо в приобретение судов, построенных в России.
Как отметил в своем докладе глава Минвостокразвития, развитие рыбопромыслового судостроения на отечественных верфях – один из главных приоритетов развития рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока. На сегодняшний день 90 процентов рыболовного флота России составляют суда, которые построены более 20 лет назад. За последние годы на российских верфях не было построено ни одного крупнотонажного судна.
При этом в 2015 году выручка рыбохозяйственных организаций на Дальнем Востоке выросла на 84%, достигнув 154 миллиардов рублей, а инвестиции остались на уровне 2014 года – 5,2 миллиарда рублей.
По мнению экспертов, при утверждении законопроекта, инвестиционные квоты в размере 20% общего допустимого улова, а на Дальнем Востоке это более 500 тысяч тонн водных биоресурсов, будут предоставлены под инвестиционные обязательства по строительству новых судов на российских верфях, либо рыбоперерабатывающих заводов.
При этом ключевым механизмом инвестиционных квот станет доступ к их получению любого инвестора – требования к ним будут минимальны.
«Важно, чтобы принятый закон заработал не только вовремя, но и прозрачно, а значит здесь необходимо исключить любое проявление коррупции. Важна совместная работа с органами прокуратуры», – сказал Александр Галушка.
Отметим, предложение о стимулировании инвестиционной активности рыбодобытчиков и переработчиков путем выделения под их расходы определённой доли квот на вылов возникло в прошлом году в ходе заседания Президиума Государственного совета «О развитии рыбохозяйственного комплекса в РФ» под руководством Президента России Владимира Путина.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, что принятые решения – революционные. Помимо появления новых возможностей для привлечения российских инвестиций в развитие отрасли, в том числе и в обновление рыбопромыслового флота, закон может повлиять на насыщение внутреннего рынка качественной рыбопродукцией, отметил глава края.
«Безусловно, одна из наших важнейших задач – сделать так, чтобы рыба перерабатывалась на российском берегу с большей добавленной стоимостью и, конечно, насыщала внутренний рынок», – обозначил глава региона.
Напомним, сегодня на совместном заседании коллегий Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития также обсуждался вопрос развития аквакультуры на Дальнем Востоке. Озвучено, что на втором Восточном экономическом форуме, который пройдет в Приморье 2-3 сентября, впервые будет представлена интерактивная карта рыбоводных участков Дальнего Востока и проведен аукцион по их предоставлению.
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