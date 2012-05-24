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Полпред ДФО лично проанализирует, куда плывет дальневосточная рыба
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 17 мая, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев потребовал от ряда федеральных структур усилить контроль в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в российских водах Дальневосточного бассейна.
По итогам проверок, проведенных сотрудниками аппарата полпреда, и по результатам ряда совещаний, посвященных развитию рыбной отрасли, Виктор Ишаев обратил внимание чиновников на необходимость усилить федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в российских водах Дальневосточного бассейна.
Он поставил территориальным органам федеральных ведомств жесткие сроки для подготовки доклада на его имя.
Основная часть задач касается территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству в Дальневосточном федеральном округе.
До 30 июня 2012 года структурные подразделения Росрыболовства должны представить развернутый анализ работы по расторжению договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и договоров о предоставлении права пользования рыбопромысловыми участками с недобросовестными рыбопользователями, а также по проведению аукционов по вторичному обороту долей квот.
Кроме того, ведомство должно дать оценку степени освоения и эффективности использования выделенных в течение 2008 – 2011 годов водных биологических ресурсов крупнейшими рыбохозяйственными организациями округа в рамках положений Доктрины о продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 120 от 30 января 2010 года, направленных на создание новых технологий глубокой и комплексной переработки рыбного сырья, методов хранения и транспортировки рыбной продукции для внутреннего рынка страны.
Росрыболовству совместно с филиалами Федерального государственного унитарного предприятия «Центр системы мониторинга и связи» предложено дать объективную оценку эффективности действующей системы отраслевого мониторинга рыболовства, представить предложения, направленные на совершенствование мониторинга, пресечение бесконтрольного рыбного промысла в промышленных масштабах и контрабандного экспорта морепродуктов в российских водах Дальневосточного бассейна.
Территориальные управления Федеральной налоговой службы должны представить результаты проведенного в течение 2008-2011 годов анализа схем уклонения от налогообложения крупнейших организаций рыбной отрасли Дальнего Востока. Причем, налоговики должны проанализировать и деятельность предприятий с участиям иностранного бизнеса. В эти сроки налоговые службы должны предоставить полпреду результаты контроля валютных операций, проведенных рыбохозяйственными предприятиями, сообщить об объемах доначисленных по результатам контрольной работы и взысканных налогов и сборов.
В целом полпред считает, что выстроенная Федеральным агентством по рыболовству система отраслевого мониторинга рыболовства несовершенна, не отражает реальных объемов вылова, допускает бесконтрольный рыбный промысел в промышленных масштабах, контрабандный экспорт морепродуктов в российских водах Дальневосточного бассейна.
Ряд задач поставлен также Главному управлению Министерства внутренних дел по Дальневосточному федеральному округу и пограничным управлениям береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
«Золотой Рог».
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