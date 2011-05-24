Срок закрепления долей квот на вылов рыбы могут увеличить до 20 лет

Росрыболовство предлагает с 2018 года закреплять за пользователями доли квот на вылов водных биоресурсов не на 10, а на 20 лет - с тем, чтобы их можно было использовать в качестве залога при строительстве флота.

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель центра общественных связей ведомства Александр САВЕЛЬЕВ, внедрение механизма залога долей квот может стать одним из основных стимулов, которые будут способствовать развитию судостроения. При этом он отметил, что именно сильная изношенность отечественного флота является одной из серьезных проблем отрасли.

По его словам, стоимость всех основных фондов рыболовного комплекса составляет порядка 79 млрд рублей, из которых 75% приходится на промысловый флот и оборудование. Основу флота составляют 2 419 судов, построенных в 70-е и частично в 80-е годы прошлого века. Их износ составляет около 80%.

Александр Савельев заявил, что срок закрепления долей квот предлагается увеличить в связи с тем, что период окупаемости судна составляет 12-15 лет.

Росрыболовство также предлагает утвердить концепцию строительства рыбопромыслового флота, которую оно разработало вместе с рыболовецким сообществом, принять постановление об отмене таможенных пошлин на оборудование для судов, которое не производится в Таможенном союзе, а также субсидировать кредитные ставки под строительство судов.

«Но до реализации этого комплекса мер необходимо завести в наши порты уже имеющиеся суда, построенные или модернизированные за рубежом, - сказал Савельев. - Речь идет о более чем 70 современных судов, которые работают за пределами российской зоны и не могут вернуться из-за высоких таможенных платежей». Росрыболовство предлагает отменить взимание таможенных платежей с судов, построенных или модернизированных за рубежом до 2011 года, и взимать с них только регистрационный сбор.