Запретят ли американцы ввоз в Россию высокотехнологичного оборудования?

Политические риски, возникшие в последние несколько недель, диктуют необходимость иметь альтернативу IT-продукции американских производителей, в особенности для органов государственного управления и крупных компаний России. В связи с этим появление на российском Дальнем Востоке продукции ведущего производителя серверного оборудования и облачных сервисов корпорация Inspur (КНР) очень актуально.

Inspur входит в пятерку крупнейших мировых производителей серверов. Зарубежные отделения Inspur функционируют в 45 странах и регионах по всему миру, объем экспорта достигает 2-х миллиардов долларов США ежегодно. Программное обеспечение и аппаратные продукты Inspur успешно применяются в большом количестве зарубежных проектов, затрагивая такие области, как наука и техника, образование, медицина, телекоммуникации, спутниковая связь и т.д. В 2013 году корпорация Inspur произвела более 1 000 000 серверов.

Inspur создала самый мощный в мире суперкомпьютер Tianhe-2, производительностью 33,86 Пфлопс (это почти в 2 раза выше, чем у ближайшего конкурента – американского суперкомпьютера Titan), установленный в Национальном университете оборонных технологий Китая для теоретических расчетов фундаментальной науки.

В середине мая корпорация Inspur совместно с региональным дистрибьютором, компанией «Навиком» проводит семинар-презентацию своей продукции во Владивостоке и в Хабаровске. Это мероприятие будет интересно руководителям IT-департаментов государственных и коммерческих предприятий и организаций.

Наряду с новинками от Inspur, на семинаре также будут представлены новые продуктовые линейки от производителей Zyxel (сетевое оборудование) и Qnap (системы хранения данных).

Зарегистрироваться для участия в семинаре можно на сайте компании «Навиком» (http://navicom.biz) или по e-mail: info@navi.com.ru

ZRPRESS.RU, Владивосток.