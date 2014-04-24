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Запретят ли американцы ввоз в Россию высокотехнологичного оборудования?
Политические риски, возникшие в последние несколько недель, диктуют необходимость иметь альтернативу IT-продукции американских производителей, в особенности для органов государственного управления и крупных компаний России. В связи с этим появление на российском Дальнем Востоке продукции ведущего производителя серверного оборудования и облачных сервисов корпорация Inspur (КНР) очень актуально.
Inspur входит в пятерку крупнейших мировых производителей серверов. Зарубежные отделения Inspur функционируют в 45 странах и регионах по всему миру, объем экспорта достигает 2-х миллиардов долларов США ежегодно. Программное обеспечение и аппаратные продукты Inspur успешно применяются в большом количестве зарубежных проектов, затрагивая такие области, как наука и техника, образование, медицина, телекоммуникации, спутниковая связь и т.д. В 2013 году корпорация Inspur произвела более 1 000 000 серверов.
Inspur создала самый мощный в мире суперкомпьютер Tianhe-2, производительностью 33,86 Пфлопс (это почти в 2 раза выше, чем у ближайшего конкурента – американского суперкомпьютера Titan), установленный в Национальном университете оборонных технологий Китая для теоретических расчетов фундаментальной науки.
В середине мая корпорация Inspur совместно с региональным дистрибьютором, компанией «Навиком» проводит семинар-презентацию своей продукции во Владивостоке и в Хабаровске. Это мероприятие будет интересно руководителям IT-департаментов государственных и коммерческих предприятий и организаций.
Наряду с новинками от Inspur, на семинаре также будут представлены новые продуктовые линейки от производителей Zyxel (сетевое оборудование) и Qnap (системы хранения данных).
Зарегистрироваться для участия в семинаре можно на сайте компании «Навиком» (http://navicom.biz) или по e-mail: info@navi.com.ru
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