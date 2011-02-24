Интернет-СМИ конкурируют с традиционными

Роль Интернета в жизни россиян быстро растет, а сетевые СМИ уже вовсю конкурируют с традиционным средствами массовой информации.

К таким выводам пришли участники круглого стола "Интернет против традиционных СМИ", проведенного в РИА "Новости" с участием Российской ассоциации по связям с общественностью и деловой газеты "Взгляд".

По данным портала "Дни.Ru", постоянных интернет-пользователей в России меньше четверти, тогда как в Западной Европе, США, Австралии в Сети постоянно бывают почти все жители. У нас ситуация будет приближаться к западной, то есть и интернет-СМИ, и соответствующий рынок ждет большой рост.

Сам по себе Интернет - лишь средство коммуникации, а не СМИ. Но его существование многое изменило, каждый сайт или блог фактически является средством распространения информации, пишет деловая газета "Взгляд".

Главный редактор газеты "Взгляд" Алексей ГОРЕСЛАВСКИЙ напомнил, что сетевые источники превращаются в интернет-СМИ только после получения лицензии, и тогда на них распространяются те же законы. Поскольку распространение информации без лицензии, например, в блоге, никак не регламентируется, к публикациям таких "домашних СМИ" нужно относиться с осторожностью.

Тем не менее, по словам директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия ФЕДОРОВА, уровень доверия к сетевой информации порой больше, чем к официальным источникам, например, органам госвласти, а также бумажным газетам и ТВ.

К примеру, в США граждане делают до 30% покупок, ознакомившись с отзывами о товарах в блогах. В результате компании начали распространять информацию о себе именно в блогах. Чаcтные лица тоже не отстают - заводят блог трейдера, медика, технического специалиста - информации в интернете по самым разным направлениям предостаточно.

Для информации в Интернете нет преград, считает президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Владимир МЕДИНСКИЙ. И здесь простор не только для рекламщиков и коммерсантов, но и, к примеру, для политтехнологов. К тому же российское законодательство пока почти не регулирует отношения в Сети.

Специалисты также отмечают растущую конкуренцию с традиционными СМИ: бумажные газеты получают около 70% доходов от рекламы, но сейчас эти поступления замедляются, так как бурными темпами растет рекламная выручка интернет-изданий.

Идет жесткая конкуренция и в самом Интернете. Так, из вновь зарегистрированных интернет-СМИ через год "живы" не больше трети. В то же время в общем перспективы интернет-СМИ в России вполне радужные. По некоторым данным, уже в 2008 году объем рекламы в интернет -изданиях догонит аналогичный показатель в традиционных СМИ.