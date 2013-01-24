Сроки приватизации жилья предложено продлить

Группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о продлении срока приватизации жилья с 2013-го до 2018 года, сообщает сайт нижней палаты парламента. Согласно действующему сейчас закону, возможность приватизации жилых помещений прекращается с 1 марта 2013 года.

Эсеры предлагают перенести дату окончания приватизации на 1 марта 2018 года. «Необходимость принятия предлагаемых изменений прежде всего вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта 2013 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Также отмечается, что граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получив свое жилье после 1 марта 2013 года, также не смогут воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. Таким образом, граждане будут поставлены в неравное положение с гражданами, получившими и приватизировавшими жилье до указанной даты», - указывается в записке, пишет РИА «Новости».