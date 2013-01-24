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Сроки приватизации жилья предложено продлить
Группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о продлении срока приватизации жилья с 2013-го до 2018 года, сообщает сайт нижней палаты парламента. Согласно действующему сейчас закону, возможность приватизации жилых помещений прекращается с 1 марта 2013 года.
Эсеры предлагают перенести дату окончания приватизации на 1 марта 2018 года. «Необходимость принятия предлагаемых изменений прежде всего вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта 2013 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Также отмечается, что граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получив свое жилье после 1 марта 2013 года, также не смогут воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. Таким образом, граждане будут поставлены в неравное положение с гражданами, получившими и приватизировавшими жилье до указанной даты», - указывается в записке, пишет РИА «Новости».
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Комментарии
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Псевдоним17:32, 24.01.2013#
у нас в доме чиновники не поменяли статус помещений "общежитие" на "коммунальная квартира" ещё с 80-х годов, поэтому людям не дают дог-ры соц. найма и отсутствует возможнось приватизировать жильё, в котором живём с 91 года. А после этого решился бы вопрос с покупателем и людям бы предоставили собственные квартиры, которыми можно распоряжаться. Ещё с развала союза у каждой семьи своя комната, но статус койко-место сохраняется. Гос. учреждения писали отписки, но только сейчас решили наконец изменить статус дома. Если возможность приватизации не будет сохранена, то мы опять попадаем в 91 год, когда оказались в этой квартире, и лишимся основных прав на единственное жильё.
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Байк00:39, 25.01.2013#
Головы всем морочат. 1 марта 2013 гшода заканчивается БЕСПЛАТНАЯ приватизация. Никто не планировал отменять сам процесс. Вопрос в том сколько это будет стоить. . . А по военным точно: должны были сразу передавать картиры в собственность, но так как земли были в ведомстве МО РФ, то и порядка передачи в собственность и нет. Только через суд.
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Я за бессрочную. Обстоятельства бывают разные, учесть все факторы невозможно. Почему те, кто живёт в домах, постороенных хозспособом, до 90-х годов, должны быть лишены права бесплатно приватизировать жильё. Они и так его оплатили, ни государство, ни муниципалитет на их строительство не выделяло ни копейки, будущие жильцы не получали годами премии, бесплатно отрабатывали на стройках отпуска, а теперь они же или их дети и внуки, если по каким - либо причинам не приватизировали до марта 2013 года, должны выкупать это жильё. С какой стати?
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Я за бессрочную. Обстоятельства бывают разные, учесть все факторы невозможно. Почему те, кто живёт в домах, постороенных хозспособом, до 90-х годов, должны быть лишены права бесплатно приватизировать жильё. Они и так его оплатили, ни государство, ни муниципалитет на их строительство не выделяло ни копейки, будущие жильцы не получали годами премии, бесплатно отрабатывали на стройках отпуска, а теперь они же или их дети и внуки, если по каким - либо причинам не приватизировали до марта 2013 года, должны выкупать это жильё. С какой стати?
-
Я за бессрочную. Обстоятельства бывают разные, учесть все факторы невозможно. Почему те, кто живёт в домах, постороенных хозспособом, до 90-х годов, должны быть лишены права бесплатно приватизировать жильё. Они и так его оплатили, ни государство, ни муниципалитет на их строительство не выделяло ни копейки, будущие жильцы не получали годами премии, бесплатно отрабатывали на стройках отпуска, а теперь они же или их дети и внуки, если по каким - либо причинам не приватизировали до марта 2013 года, должны выкупать это жильё. С какой стати?
-
Я за бессрочную. Обстоятельства бывают разные, учесть все факторы невозможно. Почему те, кто живёт в домах, постороенных хозспособом, до 90-х годов, должны быть лишены права бесплатно приватизировать жильё. Они и так его оплатили, ни государство, ни муниципалитет на их строительство не выделяло ни копейки, будущие жильцы не получали годами премии, бесплатно отрабатывали на стройках отпуска, а теперь они же или их дети и внуки, если по каким - либо причинам не приватизировали до марта 2013 года, должны выкупать это жильё. С какой стати?
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За бесрочную приватизацию. Приватизировали те, у кого большие квартиры в новых домах, а кто прожил по 30 лет в пятиэтажках и продлили сроки сноса этих домов, должны приватизировать малогабаритные квартиры в ветхим домах, из-за того что срок приватизации заканчивается 1 марта 2013 г. Не справедливо.