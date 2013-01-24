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Сроки приватизации жилья предложено продлить

24 Января 2013, 10:24 | Дальний Восток

Группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о продлении срока приватизации жилья с 2013-го до 2018 года, сообщает сайт нижней палаты парламента. Согласно действующему сейчас закону, возможность приватизации жилых помещений прекращается с 1 марта 2013 года.

Эсеры предлагают перенести дату окончания приватизации на 1 марта 2018 года. «Необходимость принятия предлагаемых изменений прежде всего вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта 2013 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Также отмечается, что граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получив свое жилье после 1 марта 2013 года, также не смогут воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. Таким образом, граждане будут поставлены в неравное положение с гражданами, получившими и приватизировавшими жилье до указанной даты», - указывается в записке, пишет РИА «Новости».

Автор: РИА "Новости"
Теги: депутаты  жилье  недвижимость  госдума  приватизация  собственность  законодательство 



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Комментарии

  • Наталья17:31, 24.01.2013#

    За бесрочную приватизацию. Приватизировали те, у кого большие квартиры в новых домах, а кто прожил по 30 лет в пятиэтажках и продлили сроки сноса этих домов, должны приватизировать малогабаритные квартиры в ветхим домах, из-за того что срок приватизации заканчивается 1 марта 2013 г. Не справедливо.

  • Псевдоним00:09, 26.01.2013#

    ничего они не должны. Пусть живут в муниципальном жилом помещении

  • Псевдоним17:32, 24.01.2013#

    у нас в доме чиновники не поменяли статус помещений "общежитие" на "коммунальная квартира" ещё с 80-х годов, поэтому людям не дают дог-ры соц. найма и отсутствует возможнось приватизировать жильё, в котором живём с 91 года. А после этого решился бы вопрос с покупателем и людям бы предоставили собственные квартиры, которыми можно распоряжаться. Ещё с развала союза у каждой семьи своя комната, но статус койко-место сохраняется. Гос. учреждения писали отписки, но только сейчас решили наконец изменить статус дома. Если возможность приватизации не будет сохранена, то мы опять попадаем в 91 год, когда оказались в этой квартире, и лишимся основных прав на единственное жильё.

  • Аня21:37, 24.01.2013#

    Нарушение прав будущего поколения. . . Сейчас значит всё приватизируют-поделят-присвоят , а кто дальше будет рождаться тому шишь без масла, запрет на приватизацию. . . А потом удивляются, почему грабят награбленное. . .

  • Людмила22:06, 24.01.2013#

    Продлить приватизацию, а лучше - бессрочная.

  • МЕСТНЫЙ22:06, 24.01.2013#

    А военных и гражданских живущих в военных городках, а это тысячи семей, Сердюков вообще кинул с квартирами, для приватизации не передовал дома в муниципалитеты и очереди поотменял у военных-гнида воровская.

  • Байк00:39, 25.01.2013#

    Головы всем морочат. 1 марта 2013 гшода заканчивается БЕСПЛАТНАЯ приватизация. Никто не планировал отменять сам процесс. Вопрос в том сколько это будет стоить. . . А по военным точно: должны были сразу передавать картиры в собственность, но так как земли были в ведомстве МО РФ, то и порядка передачи в собственность и нет. Только через суд.

  • Псевдоним00:10, 26.01.2013#

    Тож такую глупость пишут: БЕСПЛАТНАЯ приватизация. А что, есть ПЛАТНАЯ??? Приватизация - это и есть БЕСПЛАТНАЯ передача в собственность. . . . . . . . .

  • Светлана11:14, 25.01.2013#

    продлить однозначно. . .

  • городок16:19, 27.01.2013#

    В военных городках только в приморском открытых Сердюковым остались тысячи семей вычеркнутых из очередей министерства обороны и не имеющих возможности приватизировать свое убогое жилье в забытых богом городках.

  • Псевдоним16:29, 27.01.2013#

    Приватизация жилья должна быть бессрочной и бесплатной. Так думаю будет справедливо.

  • Псевдоним18:10, 27.01.2013#

    Продлить!

  • Псевдоним02:14, 30.01.2013#

    за продление приватизации

  • Псевдоним03:46, 31.01.2013#

    Продлить однозначно

  • Татьяна20:54, 01.02.2013#

    Приватизация должна быть бессрочной, только тогда граждане будут в одинаковом положении, хотя бы призрачно.

  • Куприян20:58, 01.02.2013#

    Я за бессрочную. Обстоятельства бывают разные, учесть все факторы невозможно. Почему те, кто живёт в домах, постороенных хозспособом, до 90-х годов, должны быть лишены права бесплатно приватизировать жильё. Они и так его оплатили, ни государство, ни муниципалитет на их строительство не выделяло ни копейки, будущие жильцы не получали годами премии, бесплатно отрабатывали на стройках отпуска, а теперь они же или их дети и внуки, если по каким - либо причинам не приватизировали до марта 2013 года, должны выкупать это жильё. С какой стати?

  • Куприян20:58, 01.02.2013#

    Я за бессрочную. Обстоятельства бывают разные, учесть все факторы невозможно. Почему те, кто живёт в домах, постороенных хозспособом, до 90-х годов, должны быть лишены права бесплатно приватизировать жильё. Они и так его оплатили, ни государство, ни муниципалитет на их строительство не выделяло ни копейки, будущие жильцы не получали годами премии, бесплатно отрабатывали на стройках отпуска, а теперь они же или их дети и внуки, если по каким - либо причинам не приватизировали до марта 2013 года, должны выкупать это жильё. С какой стати?

  • Куприян20:58, 01.02.2013#

    Я за бессрочную. Обстоятельства бывают разные, учесть все факторы невозможно. Почему те, кто живёт в домах, постороенных хозспособом, до 90-х годов, должны быть лишены права бесплатно приватизировать жильё. Они и так его оплатили, ни государство, ни муниципалитет на их строительство не выделяло ни копейки, будущие жильцы не получали годами премии, бесплатно отрабатывали на стройках отпуска, а теперь они же или их дети и внуки, если по каким - либо причинам не приватизировали до марта 2013 года, должны выкупать это жильё. С какой стати?

  • Куприян20:58, 01.02.2013#

    Я за бессрочную. Обстоятельства бывают разные, учесть все факторы невозможно. Почему те, кто живёт в домах, постороенных хозспособом, до 90-х годов, должны быть лишены права бесплатно приватизировать жильё. Они и так его оплатили, ни государство, ни муниципалитет на их строительство не выделяло ни копейки, будущие жильцы не получали годами премии, бесплатно отрабатывали на стройках отпуска, а теперь они же или их дети и внуки, если по каким - либо причинам не приватизировали до марта 2013 года, должны выкупать это жильё. С какой стати?

  • галина01:25, 02.02.2013#

    за продление приватизации

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