Сотовая связь за рубежом для дальневосточников подешевеет

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS. Сотовая связь за рубежом для дальневосточников станет дешевле. При этом, по словам директора департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края Алексей Щурова, снижение тарифов будет постепенным.

«Сразу сделать тарифы низкими просто невозможно, но сегодня у всех операторов связи есть определенные программы по снижению тарифов на международный роуминг», - прокомментировал Алексей Щуров.

Что же касается вопроса охвата сотовой связью всего Приморского края, то - сотовые компании представлены еще не во всех населенных пунктах региона.

Все операторы представлены только в крупных городах и в наиболее плотно заселенных территориях Приморского края, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Радует то, что последнее время все больше внимания уделяется развитию сотовой связи в приморской глубинке. И федеральное правительство сейчас больше уделяет внимания предоставлению услуг связи, в тех населенных пунктах, где ее нет. Ведь у человека всегда должна быть возможность позвонить, неважно, где он находится, проживает ли он в деревне или едет по дороге», - говорит Алексей Щуров.