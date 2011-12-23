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Сотовая связь за рубежом для дальневосточников подешевеет
ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS. Сотовая связь за рубежом для дальневосточников станет дешевле. При этом, по словам директора департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края Алексей Щурова, снижение тарифов будет постепенным.
«Сразу сделать тарифы низкими просто невозможно, но сегодня у всех операторов связи есть определенные программы по снижению тарифов на международный роуминг», - прокомментировал Алексей Щуров.
Что же касается вопроса охвата сотовой связью всего Приморского края, то - сотовые компании представлены еще не во всех населенных пунктах региона.
Все операторы представлены только в крупных городах и в наиболее плотно заселенных территориях Приморского края, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Радует то, что последнее время все больше внимания уделяется развитию сотовой связи в приморской глубинке. И федеральное правительство сейчас больше уделяет внимания предоставлению услуг связи, в тех населенных пунктах, где ее нет. Ведь у человека всегда должна быть возможность позвонить, неважно, где он находится, проживает ли он в деревне или едет по дороге», - говорит Алексей Щуров.
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