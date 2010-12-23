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Рынок аренды в Находке плотно занят посредниками
То, что во Владивостоке рынок аренды жилья давно монополизирован многочисленными агентствами недвижимости, не секрет. Казалось бы, чем дальше от столицы, тем больше частников. Но не тут-то было! Рынок аренды и в провинции давно и плотно занят посредниками, разве что в отдаленных городах аппетиты у агентств немного скромнее.
Находка - город портовый и туристический, а сейчас как раз сезон. Плюс в последнее время еще и крупные стройки привлекли новых жителей. Отсюда и возникла дополнительная активность на рынке аренды.
Ближе к сентябрю еще и студенты из соседних населенных пунктов приехали к учебному году. Также как и во Владивостоке, в Находке есть свои «ходовые» и «элитные» районы, где цена будет на 1-2 тыс. руб. в месяц выше. «Ходовые» - это от ближней Пограничной до Рыбного порта, большой процент недвижимости сдается также в Южном микрорайоне. «Элитные» - МЖК, Пентагон, озеро Соленое, Болото и район центра.
Когда я в середине весны 2010 г. искала квартирку, то последовала совету бывалых. Находкинскую недвижимость в первую очередь ищут через газету объявлений «Лига торговли». Самый ходовой недвижимый товар - это малосемейки на Заводской. Здесь их предлагают от 4 тыс. руб. в месяц. Не так много сдается гостинок, которые во Владивостоке давно стали самым популярным товаром.
Взяв в руки ручку, обводим те, что выглядят как частные и начинаем обзванивать. Из пяти объявлений типа "сдам квартиру без посредников" только одно оказалось частным, все остальное - агентства недвижимости. В отличие от владивостокских риелторов находкинские не берут за просмотр, но свои услуги за заключение договора также оценивают от 60 - 80% от месячной арендной платы.
Аренда однокомнатной квартиры в Находке в среднем обойдется в 9 -10 тыс. руб. в месяц. Но к этому следует прибавить еще как минимум 1 тыс. руб. за воду, свет и телефон. В большинстве сдаваемых квартир стоят титаны и счетчики на воду, и, соответственно, этот расход тоже ложиться на плечи арендатора.
«Двушки» обойдутся от 12 до 15 тыс. руб. в зависимости от района и наличия или отсутствия бытовой техники и мебели. За последний год цена на рынке аренды недвижимости Находки практически не изменилась.
«Цена вполне объяснима. Каждый арендодатель хочет выжать до капельки свою выгоду. Если будут повышать - люди станут съезжать в более дешевое жилье либо снимать по парам, - считает директор Дальневосточного маркетингового центра Сергей КОСИКОВ. - Здесь все регулируется рынком с учетом уровня доходов и потребности. Есть, конечно, те, у которых квартиры месяцами стоят, а цены не снижают, хотя им выгоднее на 10-15 % снизить и сразу сдать, но желание получить как можно больше выгоды не дает спокойно спать. Не думаю, что следует ожидать повышения стоимости».
Юрист Дмитрий ГОРЕМЫКИН советует при съеме жилья в первую очередь обратить внимание на то, что договор должно заключать лицо, имеющее на это право по закону. Чтобы впоследствии не появился настоящий собственник и не попросил вас освободить жилплощадь. Кроме этого, следует внимательно читать договор, в том числе права и обязанности арендаторов и арендодателей. Ну а самое главное - арендатору следует помнить, что договор нужно заключать с владельцем недвижимости, а не с посредником, так как в случае неприятностей посредник всегда начинается пенять на владельца, и начинается поиск крайнего.
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