Появление процессорной технологии Intel Centrino 2 может взорвать российский рынок компьютерной техники

Корпорация Intel показала в Москве новую процессорную технологию Intel Centrino 2, которую уже называют революцией в мобильном мире. В этом убедился и корреспондент "ЗР".

Погода не обещала ничего хорошего (температура плюс восемь, довольно холодный ветер, угрожающие дождевые тучи) и грозила подпортить торжество момента. А событие, на которое был приглашен в Москву за тридевять земель корреспондент "ЗР", рядовым в мире высоких технологий не назовешь - всемирно известная корпорация Intel презентовала в России свою сверхсовременную процессорную технологию Intel Centrino 2.

Задумка с презентацией была весьма оригинальная. Действо прошло на территории одного из павильонов "Мосфильма", а также на открытой площадке киношной же территории, где несколько лет назад был выстроен небольшой райончик старой Москвы. Его российский зритель не раз видел в таких фильмах, как "Всадник по имени Смерть", "Статский советник", "Гибель империи", "Мертвые души", "Доктор Живаго", "Андерсон. Фантазии на тему", "Анна Каренина" и ряда других. В общем, место довольно знаменитое. И выбрал Intel его далеко не случайно - представление сверхновой технологии в этом случае ярко оттенялось атмосферой старого города. Вот он, маркетинг высокого полета!

Соответственно и презентовать продукт Intel была брошена тяжелая артиллерия в лице вице-президента подразделения Sales and Marketing Group корпорации Intel, а также ее генерального менеджера по операциям в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Кристиана МОРАЛЕСА и регионального директора корпорации в странах СНГ Дмитрия КОНАША.

Итак, что представляет собой новая технология? Во-первых, Intel представила самый высокопроизводительный в мире четырехъядерный процессор для мобильных компьютеров Intel Core 2 Extreme QX9300, работающий на тактовой частоте 2,53 ГГц. В целом, корпорация Intel намерена наладить выпуск 14 различных моделей процессоров для ноутбуков. Процессорная технология Intel Centrino 2, а также Intel Centrino 2 с технологией vPro позволяют улучшить все основные характеристики ноутбуков и повысить их производительность при продолжительном времени автономной работы (энергопотребление снижается на треть!). Это стало возможным благодаря появлению новых процессоров и наборов микросхем. Новейший набор микросхем Intel обеспечивает значительное улучшение качества воспроизведения видео высокой четкости, повышение производительности 3D-графики более чем в 3 раза!

А почему ноутбукам такое внимание, спросите вы? Да потому, что, по расчетам специалистов, уже в самое ближайшее время число проданных мобильных компьютеров сравняется, а потом и начнет поступательно вытеснять "стационары". Таковы тенденции, которые не стоит игнорировать.

Во-вторых, если кому интересны нюансы, то сообщаем, что Intel Centrino 2 включает в себя и новый чипсет Mobile Intel 45 Express, и беспроводной адаптер Intel WiFi Link 5000. Последний поддерживает распространенные стандарты беспроводной связи, обеспечивая высокую скорость подключения, широкую зону уверенного приема сигнала.

Новый беспроводной сетевой адаптер Intel Wi-Fi Link серии 5000 обеспечивает увеличение дальности и стабильности беспроводной связи. Три новых гигабитных сетевых адаптера с низкой расчетной мощностью и автоматическим переводом соединения в режим ожидания для повышения энергосбережения, обеспечивающим соответствие требованиям стандарта Energy Star.

В ноутбуках на базе технологии Intel Centrino 2 предусмотрена опция переключения графических процессоров. В одном ноутбуке могут быть установлены одновременно и встроенный, и дискретный (то есть отдельный) графические адаптеры. В этом случае пользователи смогут легко переключаться между ними в зависимости от текущей потребности. Функция переключения графических адаптеров позволяет наслаждаться высококачественной трехмерной графикой или экономить электроэнергию.

Для домашних ноутбуков Intel Centrino 2 предоставляет возросшую вычислительную мощность и позволяет увеличить время работы от батареи. Зарядки батареи хватит для просмотра типичного полнометражного фильма высокой четкости в стандарте Blu-ray. Вы также сможете играть в интерактивные игры и гораздо быстрее, чем раньше, загружать музыку или отправлять видеофайлы.

Intel Centrino 2 c vPro предоставляет расширенные функции безопасности и управления для корпоративных ноутбуков. Сегодня это особенно важно, так как компании заменяют настольные компьютеры на портативные, и им необходимы средства удаленной диагностики, обновления и даже ремонта систем через беспроводную сеть. Технология AMT 4.0 включает усовершенствованные функции управления системами через беспроводную сеть в состоянии сна, возможности удаленного конфигурирования, поддерживает стандарты управления WS-MAN и DASH 1.0, а также позволяет сотрудникам связываться с ИТ-специалистами за пределами действия брандмауэра компании. И так далее. То есть мы вполне можем говорить о революции в сфере компьютерных технологий.

Теперь о том, что интересно рядовому (и не очень) потребителю. Основные мировые производители ноутбуков, такие как ASUS, Dell, Benq, Fujitsu Siemens, HP, Packard Bell, Sony, Acer, Samsung, а также российские сборщики Aquarius, Depo Computers, Lenovo, K Systems/IRBIS, Power Computers уже начали выпуск мобильных компьютеров с новой начинкой. Свою продукцию они презентовали в рамках показа новой технологии на "Мосфильме". Как удалось выяснить корреспонденту "ЗР", ноутбуки цены москва с технологией Intel Centrino 2 не будут критично отличаться по цене от предшествующих моделей. В частности, назывались цены и в 20, и в 23, и в 25 тыс. руб. за машину. Но все, конечно, зависит от потребностей заказчика. Правда, на момент подготовки материала, например, во Владивостоке машин с новыми процессорами в продаже еще не было. Но понятно, что их появления в регионе осталось ждать совсем немного.

"Появление процессорной технологии Centrino 2 от компании Intel позволило создать новые мобильные решения, предоставляющие пользователям новый уровень возможностей, - считает глава представительства ASUS в России Алекс КИМ.

"Компания К-Systems/IRBIS на протяжении многих лет была законодателем моды на рынке настольных компьютеров, - сообщил "ЗР" Вадим ЧЕРКАСОВ, начальник отдела продуктового маркетинга ноутбуков компании. - Появление процессорной технологии Intel Centrino 2, несомненно, взорвет рынок".

Что тут добавить?!...