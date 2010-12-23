Стройиндустрии не хватает ассортимента

Дальневосточная промышленность стройматериалов развивается, но не опережает стройиндустрию ни по объемам производства, ни тем более по частоте появления новинок. Наблюдаемый в последние годы рост строительства жилья и коммерческой недвижимости в России дает толчок развитию производства стройматериалов.

Если посмотреть на динамку последних четырех лет, сравнивая 2007 и 2004 гг., то можно увидеть, что все субъекты Дальневосточного федерального округа демонстрировали существенный рост объемов строительства. Помимо объективных предпосылок роста темпов строительства, таких как спрос, появление программ кредитования новостроек и ипотечное кредитование приобретения жилья, темп региональным стройкам задала федеральная жилищная программа. В ряде крупных городов, как, например, в Хабаровске, жилье стало строиться целыми микрорайонами, как некогда в советские годы.

Показатели ввода жилья свидетельствуют о том, что в Якутии и Хабаровском крае построили в прошлом году в 1,3 раза больше квадратных метров, на Камчатке - больше в полтора раза, в Приморье и на Сахалине - в 1,7 раза, в Еврейской автономной области - в 3 раза, в Амурской области - в 2,1 раза, в Магаданской - рекордный рост, построено в 6,3 раза больше, чем в 2004 году. И только Чукотский АО снизил ввод жилья, падение составило 5,4 раза, и этому тоже есть объяснение, на чем мы остановимся чуть позже.

Теперь, когда центр обязал регионы строить в год не менее 1 квадратного метра на каждого жителя, полным ходом пошла разработка и принятие областных и краевых программ, градостроительных планов. В соответствии с намечаемыми планами в ближайшие два-три года объемы строительства жилья в регионе могут удвоиться. Естественным образом встает вопрос о состоянии промышленности стройматериалов. Развивается ли она такими же темпами, каково состояние дел в отрасли, что и сколько производит федеральный округ? "ДК" попытался найти ответы на эти вопросы.

Стройотрасль - состояние непрочное

Как показывает статистика, все субъекты ДВФО, за исключением Чукотского автономного округа, имеют промышленность, производящую основные виды строительных материалов. Можно также отметить Магаданскую область и Камчатский край, где из-за проблем в собственной стройиндустрии, практически все стройматериалы завозятся с материка. В разных количествах, но практически везде в округе производятся железобетонные изделия, стеновые и пиломатериалы, нерудные материалы. Приморский край и ЕАО являются основными производителями цемента и клинкера, обеспечивая ими в полном объеме другие регионы. С 2004 по 2007 год в округе на 27,5% стало больше вырабатываться пиломатериалов, на 58,4% - цемента, на 0,5% - стеновых материалов, на 31,1% стало больше добываться и производиться нерудных материалов. Обращают на себя внимание незначительный рост производства стеновых материалов и падение на 2% производства железобетонных изделий. Т. е., если цемента в целом мы стали производить больше, даже существенно больше текущей потребности округа, то производство собственных стеновых материалов и ЖБИ не только не растет, но даже падает. А значит, компенсация возможна либо за счет ввоза из-за пределов округа, либо путем замещения новыми видами стеновых материалов.

Неравномерная ситуация с производством основных стройматериалов и по субъектам ДВФО. Если оценивать все те же стеновые материалы, то настоящий прорыв в их производстве продемонстрировала Еврейская АО. За четыре оцениваемых года их производство выросло в 3,8 раза. Хабаровский край увеличил выпуск стеновых материалов на 25%, Камчатский край - на 40%, в Республике Саха (Якутия) оно осталось практически на прежнем уровне. В то же время Магаданская область сократила их производство в 2 раза, Приморский край - на 34%, Сахалинская область - на 11% и Амурская - на 6,5%. В среднем же производство стеновых материалов в ДВФО осталось на уровне 2004 года.

Примерно та же ситуация наблюдается в производстве железобетонных изделий. В целом их производство в округе сократилось незначительно, всего на 1,8%. Но проблема в том, что оно за последние годы не выросло. Рост выпуска ЖБИ произошел только в четырех регионах, в 2,8 раза оно увеличилось в Еврейской АО, в 1,4 раза - в Хабаровском крае и Якутии, в 2,1 раза - на Камчатке, хотя это совершенно мизерные объемы. Самое значительное сокращение выпуска ЖБИ произошло в Приморском крае - на 48%, на Сахалине - на 32%, в Амурской области - на 10,4% и в Магаданской области - на 9,4%. Найти этому объяснение, по всей видимости, можно в том, что в городах выросло строительство каркасных монолитных домов с кирпичными или блочными перегородками. "Раньше к монолиту строители относились плохо, в Хабаровске первый монолитный дом строился, наверное, лет десять", - говорит председатель Дальневосточного объединения Союза архитекторов России Николай ПРОКУДИН. - Хотя стоимость строительства данного типа жилья значительно ниже, чем из сборного железобетона. К тому же на строительный рынок сегодня пришли новые технологии - в части утепления фасадов, энергосбережения. Все это наложило отпечаток на современную архитектуру городов".

В той или иной мере каждая область занимается производством пиломатериалов. В Хабаровском и Приморском краях развитие этого направления идет хорошими темпами. Так, прирост за четыре года в Хабаровском крае составил 48%, в Приморской - 41%. На Камчатке - 21%, но в натуральном объеме - тоже немного. Остальные регионы продемонстрировали падение. Больше всех потеряла за это время Амурская область, где снижение выпуска пиломатериалов достигло 28%, в Магаданской области - 9,1%, в ЕАО падение на 5,7%, в Якутии - на 5%.

Значительно лучше ситуация с производством нерудных стройматериалов. Их выпуск в среднем по округу за четыре года вырос на 31%. Самый большой прирост производства показала Якутия - в 3,3 раза, на втором месте идет Магаданская область - рост на 88,5%, далее Камчатка - на 34,3%. Снижение наблюдалось только в Амурской области, там их выпуск упал на 3,2%.

Здесь мы прошлись по производству основных стройматериалов. Что касается всевозможных отделочных материалов и утеплителей, то, по мнению специалистов, ситуация здесь гораздо хуже. Регион проиграл в конкуренции с Китаем, который прочно и, видимо, надолго завоевал российский рынок своими отделочными материалами. Правда, сколько и каких стройматериалов ввозится к нам из Китая, не знает точно ни один субъект. Китай поставляет нам практически всю сантехнику, линолеум, отделочную плитку и пр. У нас же из этой номенклатуры товаров активное движение наблюдается лишь в производстве пластиковых окон. Во всех регионах стабильно появляются и исчезают компании по их производству.

Чем выше, тем сложнее

То, какими будут наши города и поселки, станет известно, когда у них появятся генеральные планы застройки. Пока не каждый даже крупный город имеет таковой. В Приморском крае, например, градостроительный план принят только в небольшом городе Большой Камень. Самый густонаселенный город и краевой центр Владивосток его пока не имеет.

Впрочем, уже сейчас можно говорить о том, что в России, а значит, на Дальнем Востоке будут строить и многоэтажные здания, и высотные. Ожидается и активная малоэтажная застройка, таково пожелание нового Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, с чем, наверное, согласятся многие соотечественники, желающие иметь удобное и комфортное жилье.

Строительство в некоторых крупных городах России, как и в мире, высотных зданий стало следствием дороговизны земли в мегаполисах, к каковым приближается Москва, и объясняется соображениями престижа. На Дальнем Востоке такая тенденция наблюдается во Владивостоке из-за его территориальной ограниченности. Он может стать самым высотным городом региона, строительство зданий выше 20 этажей здесь уже обычное дело. Отсюда и спрос на новые стройматериалы и технологии. По мнению проектировщиков, строительство и проектирование таких зданий - это другой уровень ответственности и качества работ, другие материалы.

- В многоэтажных зданиях повышенной этажности сегодня в основном используются схемы с монолитным безригельным каркасом, - говорит главный архитектор ООО "ДВ Промстройниипроект" Виталий ВОЛЬТЕР. - В зданиях уникальных, высотных возможно использование стального каркаса. С учетом новых требований повышенной теплозащиты и сейсмики, кирпич в обычном виде использовать в строительстве таких зданий нельзя, применяются слоистые конструкции с различного рода утеплениями и наружным лицевым слоем. В таком климате, как, например, приморский, наиболее приемлемы вентилируемые фасады.

Главным требованием при проектировании и возведении многоэтажных конструкций являются требования пожарной безопасности. На фасадах могут быть использованы алюминиевые композитные, фиброцементные панели, керамогранит и натуральный пиленый камень. Достаточно широко используется стекло в качестве тепло- и шумозащиты.

Для малоэтажного индивидуального строительства (дома из профилированного бруса) консервативно традиционными материалами стен являются кирпич, андезитобазальтовые блоки и блоки из ячеистого и полистеролбетона, монолит в несъемной опалубке. Традиционно, особенно в последние годы, используется дерево - ошлифованное бревно, профилированный клееный брус, каркасные деревянные конструкции (канадская технология). Технологий деревянного домостроения на рынке представлено немало: сборно-щитовые, каркасные, из бревен (оцилиндрованных или рубленых) и бруса (цельного или клееного). В конструкции фундаментов малоэтажных зданий используются традиционные ленточные фундаменты малого заглубления (блоки подушки, блоки стен подвалов), иногда сплошная плита, фундаменты на сваях с железобетонным ростверком. В отделке фасадов - лицевой кирпич, виниловый и металлический сайдинг, takotta, очень эффектно выглядят фиброцементные панели японской фирмы "Нишиха". При применении деревянных стропильных систем в качестве кровельных покрытий используются гибкая черепица катепал, металлочерепица, профилированный стальной и алюминиевый лист, андулин.

При внутренних отделочных работах в любых помещениях самое широкое применение получил гипсокартон, для отделки полов - линолеум, ламинированный и натуральный паркет, пробковые и ковровые покрытия, плитка керамическая, керамогранит и естественный камень. Для отделки стен популярными остаются обои, венецианские и структурные штукатурки, композитные панели, натуральное дерево и фанера, самые различные виды лаков и красок (акриловые, латексные, винилакриловые, праймеры и тонирующие плитки, шпаклевки).

Сегодня, благодаря расширению рынка стройматериалов за счет появления новых собственных производств, ввоза из других регионов, но главным образом импорта, проектировщики и строители имеют все возможности для полета фантазии, чего не было еще каких-то десять лет назад. Каждый регион этой возможностью распоряжается по-своему.

Приморье дает цемент

В промышленности строительных материалов и строительной индустрии Приморского края работает 206 предприятий. Отрасль хорошо развита, о чем свидетельствуют показатели ввода жилья, они по итогам 2007 года одни из лучших в ДВФО. Постоянно растет процент индивидуального домостроения. Если в 2006 году оно составляло 40% от общего объема сданного жилья, то в 2007 году - уже 56%.

Динамика объемов промышленности строительных материалов соответствует динамике объемов подрядных работ. По данным департамента строительства и архитектуры администрации Приморского края, данный регион опережает другие субъекты ДВФО по объему выпускаемой продукции. Доля промышленности строительных материалов в структуре производства промышленной продукции Приморского края по отраслям составляет 4,4% и превышает средний показатель по РФ (2,9%) на 1,5%. Большая часть производимых в Приморье стройматериалов остается в крае. За пределы вывозятся цемент (43%), асбестоцементные трубы (19%), асбестоцементные листы (46%), теплоизоляционные изделия (19%), пластмассовые трубы с полиуретановой изоляцией (52%). За пределы России край экспортирует в небольших количествах полуфабрикат производства цемента - клинкер (0,9%).

Крупнейшим предприятием отрасли является ОАО "Спасскцемент", которое в последние годы неуклонно наращивает производство за счет модернизации и обновления оборудования. Предприятие входит в структуру управляющей компании "Востокцемент", наряду с такими производителями стройматериалов, как "Теплоозерскцемент" (ЕАО), "Владивостокский бутощебеночный завод" и "Дробильно-сортировочный завод".

Что касается новых материалов, то, по словам доктора технических наук, замдиректора ГУ "ДальНИИС" Валентина АБРАМОВА, уже в этом строительном сезоне, стройки Приморья могут получить новые эффективные строительные материалы местного производства из пеностекла.

Выпуском пиломатериалов в Приморском крае из 533 предприятий ЛПК занимаются 298. Из них около 10 выпускают продукцию глубокой деревопереработки, такую как клееный брус, паркет, мебельный щит, древесностружечная плита и т.п. Ведущими деревообрабатывающими предприятиями являются: "Тернейлес", "Приморсклеспром", "Лес Экспорт", "Форест Стар", "Гефест", "Рощинский КЛПХ". Технологию производства клееного профилированного бруса освоила несколько лет назад компания "АИР". На сегодня компания осуществляет весь комплекс работ по строительству домов из клеевого профилированного бруса - от проектирования до сдачи объекта под ключ. Они поставляются в Приморье, на Сахалин, в Японию.

Досье ОАО "Спасскцемент" - старейшее цементное предприятие на Дальнем Востоке. В 2007 г. оно достигло 62% проектной мощности заводов. Было выпущено 1631 тыс. т клинкера, или в 1,3 раза больше, чем в 2006 г., и 1204 тыс. т цемента, что соответствует 156,4% к уровню предыдущего года. В последние годы заметно расширен ассортимент продукции. Помимо общестроительных цементов освоен выпуск специальных марок цемента: дорожного, сульфатостойкого. Началось производство нового высокоэффективного тампонажного цемента, отвечающего требованиям американского стандарта API Spes 10А.

Хабаровский край обновляет мощности

Имеющаяся в Хабаровском крае промышленность стройматериалов в полном объеме обеспечивает потребительский спрос в основных стройматериалах. Большая часть предприятий стройиндустрии находится в г. Хабаровске - 79%. 9% предприятий расположены в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе. Ведущими предприятиями отрасли являются ГУСС "Дальспецстрой", ЗАО "Хабаровскавтомост", ОАО "Завод ЖБИ-4 им. Коновалова", "Завод по производству железнодорожных шпал", ООО "Завод ЖБИ", ООО "Нордфолк", ООО "Амурстрой", ОАО "Базалит ДВ" и др. Производством пиломатериалов заняты около 120 предприятий. Наиболее крупные из них: ООО "Ванино Тайрику", ОАО "Дальлеспром", ЗАО "Флора", СП ООО "Аркаим", ЗАО "Форист-Сторма" и др.

Весь прошлый год предприятия по производству железобетона и кирпича демонстрировали рост объемов выпуска. При этом произошло снижение выпуска мягких кровельных материалов, что на протяжении уже нескольких лет обусловлено падением объемов по устройству плоских кровель и ввозом рядом строительных организаций кровельных материалов из-за пределов края.

Несмотря на рост выпуска основных материалов, в крае остаются незадействованными еще значительные производственные мощности. Их резерв составляет, по данным управления строительства и промышленности стройматериалов Минстроя Хабаровского края, от 1 до 49%. Предполагается, что к 2010 г. уровень загрузки технологических мощностей повысится, и этот процесс будет сопровождаться улучшением их технического состояния и внедрением новых технологий. Особенно это касается предприятий, где мощности используются более чем на 80%. В первую очередь это производства эффективных теплоизоляционных материалов и кирпича керамического.

Учитывая тенденцию роста монолитного и сборно-монолитного домостроения, ожидается увеличение к 2010 г. участков по выпуску товарного и высокопрочного бетонов и соответственно кубовидного щебня. В результате внедрения новых технологий и модернизации существующих, краевой рынок уже пополнился целым рядом ранее не производимых материалов. Это профиль ПХВ для оконных блоков, алюминиево-пластиковые панели, сэндвич-панели. Например, ООО "Легкострой" на местном сырье и вторичных ресурсах освоил целый ряд многокомпонентных добавок для бетонных и растворных смесей, которые поставляются не только на местный рынок, но в другие регионы ДВФО. Завод "Железобетон-5" готовит к внедрению мощности по производству плит перекрытий с максимальной длиной до 9 м, что позволит улучшить планировочные решения внутриквартирных помещений. "Нордфолк" и ООО "Дальстром", ОАО "Корфовский каменный карьер" расширяют производство кирпича, ООО "Самстрой" планирует увеличить выпуск металлопластиковых панелей как для наружной отделки, так и для внутренних работ. Из малых предприятий ООО "Мастер Плит" планирует расширить производство трехслойных сэндвич-панелей, внедрить выпуск металлосайдинга и кровельного профнастила. Строительная компания ООО "Инфра" уже внедрила мобильную установку по производству монолитного пенобетона. А ООО "Геокар-ДВ" готовится к выпуску стеновых блоков из торфа.

На ближайшие годы промышленники стройотрасли Хабаровского края планируют инвестировать в техперевооружение и организацию новых производств более 1 млрд руб., тем самым значительно улучшить обеспеченность строек прогрессивными строительными материалами, изделиями и конструкциями.

Якутия исправляет перекосы

В промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) работает около 38 предприятий (в том числе 26 крупных и средних). С каждым годом растет количество предприятий малого бизнеса, занятых производством стеновых мелкоштучных бетонных блоков, строительного бетона и раствора, энергоэффективных окон и балконных дверей со стеклопакетами.

Республика в настоящее время в значительной степени обеспечена основными стройматериалами собственного производства, хотя в пик строительного сезона образуется дефицит цемента. На собственных предприятиях производятся сборный железобетон, стеновые материалы (мелкие бетонные блоки, арболитовые блоки, блоки из пенобетона и др.) и панели КПД, а также вяжущие (цемент, известь, гипс), теплоизоляционные (пенополистирольные плиты, керамзитовый гравий, ячеистый бетон), нерудные материалы. В последние годы ежегодный рост производства основных видов строительных материалов в натуральном выражении составляет около 10%.

В отличие от основных видов стройматериалов, отделочные, а также предметы домоустройства почти полностью завозятся из-за пределов республики, около 30% из них - импорт.

В последние годы назрела необходимость в создании новых производств с учётом развития производительных сил Республики Саха (Якутия) и имеющейся сырьевой базы. К тому же степень износа основных фондов действующих предприятий достигает 70%. Средний возраст машин и оборудования составляет 20 лет. Технический уровень предприятий значительно отстаёт от современных требований. Кроме того, имеется перекос в территориальном размещении производственных мощностей предприятий промышленности стройматериалов, 80% крупных и средних предприятий находятся в центральном регионе, 20% - в западном.

Основным видом производимых стеновых материалов остается мелкий бетонный блок. Его недостатком является большая энергоемкость производства (включая затраты энергии на производство щебня, цемента, изготовление блоков и их термообработку). К достоинству мелких стеновых блоков следует отнести то, что производственные цеха дислоцированы по всей территории республики.

Республика, которая находится в экстремальной климатической зоне, не имеет современного производства по выпуску эффективных теплоизоляционных изделий. Поэтому стоит задача ввести до 2011 г. несколько производств. В том числе планируется организовать новые мощности по производству минераловатных теплоизоляционных материалов с использованием иностранных технологий, высокоэффективных видов материалов на основе цеолита и др. природных материалов, изделий на основе пенобетона автоклавного и безавтоклавного твердения, а также заняться расширением объёмов производства пенопластов повышенного качества. Кроме того, к указанному сроку в республике получат развитие производство сухих строительных смесей различного назначения, изделий на основе гипса, эффективных стеновых материалов, керамического кирпича как строительного, так и лицевого, реконструируется цементное производство.

Крупнейшими предприятиями отрасли являются в Якутии ОАО "Домостроительный комбинат", ОАО "Якутский комбинат строительных материалов и конструкций", ОАО "Якутцемент", ЗАО "Якутстройматериалы", а также "Мирнинский комбинат строительных материалов" и Айхальский цех по производству стройматериалов", находящиеся в составе АК "АЛРОСА".

Особая роль в области отводится работе ОАО "Якутцемент", которое является монополистом на рынке республики и базовым предприятием строительного комплекса. Его проблема - износ основных фондов, достигший 75%. В 2007 году загруженность завода составила 87%. Однако уже в ближайшие годы в республике должна резко возрасти потребность в цементе. В связи с этим предприятием инициирован инвестиционный проект по увеличению выпуска производства до 40 тыс. тонн путем ввода минеральных добавок (граншлам, цеолит), а в дальнейшем при расширении предприятия и введении новых мощностей - до 600 тыс. тонн.

За последние годы в промышленности строительных материалов Якутии проведена реорганизация предприятий-банкротов. Так, на базе АО "Бестяхский ЗЖБИ" создано ООО "Сокол", на базе "АО Мархинский ЗСМиК" - ООО "Сибирская инновационная компания". Для улучшения работы и привлечения инвестиций в лесную и деревообрабатывающую промышленность акционерному обществу "Алмазы Анабара" реализованы акции ОАО "Сахалес", в дальнейшем планируется реализация акций ОАО "Алроса-Леспром" с целью создания в Ленском бассейне эффективно действующей компании по лесозаготовке и пееработке древесины с последующей реализацией на экспорт.

В целом в республике 15 производств, занятых глубокой деревопереработкой. Среди производимой ими продукции паркет, мебельный щит, клееные и погонажные изделия, брус для быстрого домостроения.

Приамурье ориентируется на эффективные технологии

В настоящее время в Амурской области функционирует около 60 предприятий по производству различных стройматериалов. Из них крупных и средних не менее 25, в том числе 10 заводов и цехов по производству железобетонных конструкций, 5 кирпичных заводов, 6 предприятий по производству нерудных материалов и 4 - по выпуску теплоизоляционных. Имеются предприятия по изготовлению ПВХ профиля, навесных фасадов, стеновых блоков из пенобетона, металлочерепицы, сэндвич-панелей. Перечисленные предприятия обеспечивают потребность строительно-монтажных организаций в основных стройматериалах. Исключение составляют портландцементы и листовое стекло, которые не производятся на территории области и ввозятся из других регионов. Помимо этого в область частично ввозятся асбоцементные, гипсовые и железобетонные изделия, теплоизоляционные и кровельные материалы, кирпич, сухие строительные смеси, большая часть которых ввозится из Китая. До 80-85% возводимых в области зданий, строятся из кирпича, до 10-15% - деревянных домов, 3-5% - сборно-монолитные и 1-2% - крупнопанельные.

Расчет потребности Амурской области в основных стройматериалах показывает, что программа строительства жилья в текущем и следующем году будет в полной мере обеспечена имеющимися производственными мощностями. Дефицит мощностей в некоторых случаях возникает на отдельных предприятиях. Так, в текущем году намечается дефицит в размере 10-25% от потребности в мощностях по производству сборного железобетона и стеновых материалов в связи с более чем двукратным увеличением темпов строительства.

В то же время некоторые предприятия загружены в среднем на 30-40%. Тем не менее в последние годы в Амурской области достаточно активно вводятся в эксплуатацию новые производственные мощности, прогрессивные технологические линии, модернизируются действующие. За первый квартал 2008 г. отмечен рост производства в отрасли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, сборных ЖБИ выпущено на 35% больше, стеновых материалов - на 9%, нерудных - на 50,3%.

Заметна ориентация производителей стройматериалов на передовые высокоэффективные технологии. В последние годы увеличены мощности по выпуску керамического кирпича - до 171 млн шт. условного кирпича в год, выпуску железобетона - до 188 тыс. куб. м, нерудных материалов до 4 млн куб. м, утеплителей из минерального (базальтового волокна) и полимерного (пенополистирольного) сырья - до 60 тыс. куб. м, окон и дверей из ПВХ профиля. В области начинается реализация инвестиционных проектов по созданию предприятий, изготавливающих изделия и конструкции для быстровозводимого малоэтажного строительства на предприятиях лесопереработки, финансируемых крупными иностранными и российскими компаниями.

Отметим несколько крупных проектов, реализуемых в Амурской области. В первом полугодии 2007 г. на заводе ООО "Блок" введена в эксплуатацию вторая очередь новой технологической линии по производству плит пустотного настила методом непрерывного безопалубочного формования. Надо сказать, что это первая подобная линия на весь Дальневосточный округ. Компания стройматериалов "Чжэнь Син" в начале 2008 г. ввела в эксплуатацию завод по производству керамического строительного кирпича мощностью 15 млн штук в год. Амурский завод теплоизоляции "Минпласт" освоил производство минеральной ваты из базальтового волокна мощностью 30 тыс. куб. м в год. "Амурский завод ЖБК" планирует завершить в этом году запуск технологической линии SPANCRETE (США) по производству плит пустотного настила методом непрерывного безопалубочного формирования, производительностью 30 тыс. куб.м.

Комплексной программой "Экономическое и социальное развитие Амурской области на 2004-2010 годы" предусмотрено строительство цементного завода на базе Чагоянского месторождения известняков в Шимановском районе, заводов по производству обычного и облицовочного керамического кирпича в Благовещенске, стекольного завода в поселке Прогресс, лесоперерабатывающего комплекса в пос. Архара, автоматизированной линии по производству сэндвич-панелей с заполнением их Питами из базальтового волокна в Благовещенске.

Несколько предприятий ЛПК Амурской области специализируются на глубокой переработке леса. Это ООО "Эколес" - делает листовую фанеру, строительная компания "Мост-Восток" - производит целый ассортимент стройматериалов.

Сахалинцы хотят все делать сами

Выпуском строительных материалов и изделий, добычей и переработкой нерудных строительных материалов в Сахалинской области занимаются 85 предприятий, из которых 55 по своему профилю деятельности относятся только к промышленности строительных материалов, а остальные производят продукцию наряду с производством строительно-монтажных работ. 50% всех предприятий стройиндустрии находятся в Южно-Сахалинске, все 100% - в частной собственности.

В последние годы промышленность строительных материалов характеризуется устойчивой положительной динамикой развития. Основным в строительной индустрии по-прежнему остается производство инертных материалов, сборного бетона и железобетона, товарного бетона и раствора, производство оконных блоков из стеклопакетов, пластиковых профилей и дерева. Загрузка имеющихся в области мощностей предприятий промышленности строительных материалов в последние три года составляет от 10 до 97%, в зависимости от вида производимой продукции.

С изменением структуры строительства соответственно меняется номенклатура производимых стройматериалов. В связи с тем, что строительство объектов в рамках шельфовых проектов вступило в завершающую стадию, наметилась тенденция к снижению выпуска местных стройматериалов, в основном инертных и железобетона. Наращивают объёмы выпуска предприятия, производящие алюминиевые и пластиковые блоки, увеличиваются объемы выпуска тротуарной плитки, домов модульного типа. В области освоено производство пластиковых труб и арматуры для наружных и внутренних систем водоснабжения. В настоящее время строительный комплекс области обеспечен строительными материалами и изделиями, которые производятся на территории области, на 95%, а именно: бетон и раствор, железобетонные изделия, инертные, алюминиевые и пластиковые оконные блоки, асфальтобетон, пиломатериал, стеновые материалы из легкого бетона.

В связи с ожидаемым ростом объёмов жилищного строительства актуальным становится выпуск на территории области строительных материалов и конструкций более дешёвых, по сравнению с поставляемыми из других регионов России и из-за границы. В область ввозятся теплоизоляционные материалы на основе базальтового волокна, отделочные стеновые, кровельные материалы, краски, цемент, кирпич, изделия из пластмасс. В руководстве области считают, что есть все предпосылки для организации производства недостающих и ввозимых строительных материалов на месте, используя собственную сырьевую базу. Мероприятия по развитию промышленности строительных материалов в рамках подпрограммы "Развитие нового жилищного строительства и промышленности строительных материалов областной целевой программы "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006-2010 гг. и на период до 2015 года" подразумевают организацию выпуска цемента, керамических и теплоизоляционных изделий, различных стеновых материалов, выпуска изделий для малоэтажного домостроения.

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