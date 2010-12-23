Московские квартиры по цене французских замков

Самая дорогая в Европе недвижимость в Люксембурге - к такому выводу пришли исследователи рынка недвижимости в 16 государствах-членах Евросоюза.

Люксембург опережает все европейские столицы по ценам на недвижимость, сообщает газета Figaro со ссылкой на социсследование группы компаний ERA, включающей в себя более тысячи агентств по недвижимости, 400 из которых - во Франции.

Согласно исследованию, в списке самых дорогих по ценам на недвижимость городов Европы Люксембург вновь после 2005 года занял первое место, отобрав его у Лондона, который занимал его в 2006 году. В столице Великого Герцогства средняя цена стандартной квартиры составляет 485 тысяч евро, в Лондоне - 473,83 тысячи. Третье по дороговизне цен на жилье место занимает Берн, там квартира в среднем стоит 440 тысяч евро. По данным ERA, в Париже, который занимает шестое место, средняя цена на квартиру с 2005 по 2006 год год понизилась с 300 до 295 тысяч евро.

Самые приемлемые в Европе цены, отметили социологи, на недвижимость в Болгарии в столице Софии, где квартира стоит в среднем 78 тысяч евро. Эти цены уже начинают притягивать иностранных инвесторов, которые все больше присматриваются к недвижимости в Восточной Европе. "София поставила рекорд: 94% жителей обладают собственной недвижимостью", - отмечают исследователи.

Социологи видят в целом тенденцию падения цен на недвижимость в Европе. "После длительного повышения цены на недвижимость в большинстве европейских государств с 2006 года постепенно прекращают расти", - уверяют социологи. Если с 2003 по 2005 год цены на недвижимость, в частности в Испании, повышались в среднем на 20%, то в 2006 году по сравнению с 2005 годом - на 6,5%. Та же тенденция наблюдается и в Париже, где рост стоимости жилья составил в 2006 году около 10%.

В некоторых европейских странах наблюдается даже падение цен на жилье. В частности, в Германии цены на недвижимость упали по сравнению с 2005 годом на 0,3%, в Австрии - на 1,2%, а в Португалии - на 3%.

Однако в некоторых европейских столицах не прекращается стремительный рост цен на недвижимость. "Так, в Дублине по сравнению с 2005 годом цены в 2006 году подскочили на 16% из-за благоприятного экономического климата и большого спроса на жилье среди молодых горожан. В Лиссабоне по тем же причинам произошел рост на 20%, и цена на квадратный метр в центре города в 2006 году составила 2,4 тысячи евро, оставаясь при этом дешевле, чем во многих столицах Европы", - говорится в сообщении.

Что касается столицы ЕС, то в Брюсселе цены увеличились в 2006 году на 10,5% за счет сокращения количества новостроек.

Цена жилья

Цена квадратного метра типового жилья в четвертом квартале 2007 года в Москве официально установлена в размере 86 тысяч 159 рублей, сообщил департамент социальной защиты населения города Москвы. Рыночные цены на квартиры в октябре составили в Москве (за 1 кв. м):

Средняя цена - $4793

Новостройки - $4887

Вторичные - $4790

Московская обл.- $2381

Владивосток - $2465