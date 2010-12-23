Лондон без стереотипов

Этот неисчерпаемый в своих проявлениях город может быть очень разным: холодновато-безразличным и необычайно душевным, зажигательно-отвязным и надменно-чопорным... Окутанный пеленой стереотипов (чаще всего ошибочных) он не сразу и не каждому открывает свою душу. Но если уж впускает в нее, то из цепких объятий вырваться непросто. К нему можно относиться по-разному. Но невозможно остаться равнодушным.

Признаться честно, Лондон не входил в число мест, которые мы с мужем собирались посетить в ближайшее время. Тем неожиданнее стали впечатления от него, и тем ярче оказались полученные эмоции.

Без паники

На следующий день после нашего прилета в Лондоне обезвредили две бомбы, усилили меры безопасности, но никакой паники в городе не было. Жизнь текла своим чередом: Уимблдонский теннисный турнир был в самом разгаре, 30 июня прошел грандиозный ежегодный гей-парад, а 1 июля - звездный концерт памяти принцессы Дианы, организованный ее сыновьями на стадионе "Уэмбли".

Лондон оказался очень комфортным и безопасным городом. Всюду - офисные таблички с предупреждением о том, что ведется круглосуточное наблюдение. И действительно, камеры наружного наблюдения стоят в метро, автобусах, ресторанах, на улицах... Но на это быстро перестаешь обращать внимание, понимая, что это неотъемлемая составляющая безопасности города. И стоило мне как-то на станции метро сделать фотоснимок, как тут же по громкой связи объявили о том, что фотографировать с использованием вспышки здесь запрещено.

Столица тенниса

Жили мы в уютном и очень красивом пригороде - Уимблдоне, ежегодно превращающемся в теннисную столицу мира. Непременной приметой Уимблдонского турнира считается дождь, и нынешний год не стал исключением. Но погода ничуть не испортила впечатления от этого потрясающего места. Роскошные парки, бесконечные гольфовые поля, утопающие в корзинах с живыми цветами улицы и отчетливое дыхание "дикой" природы: белки и лисицы резвятся буквально под окнами домов. Солнце здесь летом встает очень рано - в половине шестого - и поздно заходит, благодаря чему проведенные здесь дни оказались длинными и очень насыщенными.

Must see

Главные музеи Лондона имеют бесплатный вход и большие игровые зоны для детей. Поэтому наш 2-летний сын Федор не уставал от их посещения, всегда находя себе занятие по душе. В Музее войны он "изучал" отреставрированные модели военной техники, ползая по подводной лодке и "стреляя" из пушек, в Музее Лондона - рисовал рисунки для музея, сортировал магниты и "воссоздавал" вместе с папой историю города на специальном компьютере. А в Музее естествознания, восхищенный динозавром-роботом и макетом голубого кита в натуральную величину, без устали нажимал всевозможные кнопки, приводя в действие различные экспозиции. Кстати, в этом музее на эскалаторе можно проехать внутрь гигантского глобуса и почувствовать всю мощь извержения вулкана и землетрясения.

Великолепные впечатления оставила экскурсия по Тауэру в сопровождении стражников-бифиторов, наблюдающих за его безопасностью по специально разработанным в четырнадцатом веке правилам и исполняющих роль гидов. Здесь хранится имперская государственная корона, которую надевает королева по случаю торжественного открытия парламента. Еще одна возможность экскурса в прошлое - посещение нового шекспировского театра "Глобус". Спектакли идут без привычного сценического освещения и звукового оборудования, зрители стоят, а все роли исполняют исключительно мужчины.

Увидеть Трафальгарскую площадь во всей красе не удалось - она была вся в строительных лесах: готовили трибуны к стартовавшей 7 июля самой престижной велогонке "Тур де Франс". Зато побывали в Национальной галерее, где работы великих мастеров размещены в хронологическом порядке, что позволяет сравнивать различные школы одного и того же периода. Вход в галерею бесплатный, но число желающих прикоснуться к искусству, образует бесконечную очередь. Во время прогулки по площади познакомились с ребятами из Литвы, живущими в Лондоне уже два года и последние три месяца зарабатывающими на жизнь продажей корма для голубей, с которыми охотно снимаются туристы. Несмотря на то что вся площадь просматривается камерами наблюдения, они умудрились найти местечко в определенной зоне, где их не видно. Тем и живут.

Знаменитый "Лондонский глаз" - потрясающая конструкция из стекла и металла - впечатлил, но желание увидеть Лондон с высоты птичьего полета отбила длинная очередь. А вот Собор Святого Павла оставил неизгладимое впечатление. Сначала поднялись в знаменитую "Галерею шепотов" (163 ступени, или 30 метров от уровня земли): слово, произнесенное шепотом у одной стены, можно услышать в другом конце галереи, находящемся в 32 метрах. Выше, с "Каменной галереи" (еще 119 ступеней), открывается шикарный вид на Лондон. А с "Золотой галереи" (152 ступени) - вход в "Золотой шар", увенчанный крестом на самой вершине купола. Сюда решаются подняться далеко не все. Да и я вряд ли отважусь повторить этот "подвиг". (Было по-настоящему жутко, и даже сегодня от воспоминаний всё сжимается внутри.) Хотя, вид, который открывается отсюда, потрясает.

Побывать в Лондоне и не посетить хотя бы один из его роскошных парков - непростительно. Мы проводили в них немало времени. Это и Кенсингтонские сады - одно из любимых мест отдыха лондонцев с огромной детской площадкой в память принцессы Дианы, и изумительно красивый Гайд-парк с тропой для верховой езды и искусственным озером, по которому можно кататься на лодках или, сидя в шезлонге, наблюдать за плавающими утками и вальяжно прохаживающимися гусями, и удивительный Сент-Джеймсский парк перед Букингемским дворцом, впечатливший нас больше самого дворца...

О шоппинге

Отправившись по лондонским магазинам, с удивлением отметила, что абсолютно не тянет на шоппинг. Несмотря на время распродаж, все довольно дорого. Возможно, позже я пожалею, что не включилась в гонку за туфлями стоимостью от $300 и сумками от $500, но там мне поддаваться общему "распродажному" настроению почему-то не захотелось.

Знаменитый Harrods, конечно, впечатлил. Один отдел гастрономии чего стоит. Любопытно было побывать в Ковент Гардене, где помимо арабских торговых лавок много интересных магазинчиков и уютных ресторанчиков.

Во время одной из прогулок набрели на "Чайна таун". Такого количества копченых уток, гусей и кур я не видела даже на рынках Китая. В местных супермаркетах, как оказалось, можно найти практически все, что продается на приморских "китайских" рынках, правда, цены в 5 раз выше.

Путевые заметки

Лондон, на самом деле, очень космополитичный город. Количество мусульман поражает. Причем если в Америке, где очень много говорят о равноправии, эти люди чаще заняты на "грязной" работе, то в Англии их можно видеть в авиакомпаниях и банках, туристических офисах и крупных торговых центрах. Очень много русских. Родная речь слышна в музеях и парках, на детских площадках и в барах...

Путешествовать по городу легко. Метро достаточно комфортное. Большинство вагонов оснащены электронными "суфлерами", на которых можно прочитать название следующей станции, информацию о задержках и переходах на другие станции. По громкой связи регулярно объявляют о "пробках", чтобы пассажиры могли планировать свое передвижение. На всех крупных станциях есть стенды с бесплатными картами метрополитена, а на автобусных остановках - схемы маршрутов. Кстати, мастерство водителей автобусов поражает. Как им удается управлять 2-этажными махинами на очень узких и извилистых улицах, непонятно. Причем сидя на втором этаже знаменитого "красного автобуса" мы не чувствовали ни качания, ни резкого торможения, хотя останавливаются они друг за другом на расстоянии 10 сантиметров.

Также запомнилось утреннее посещение делового центра Лондона. Небывалая концентрация мужчин в дорогих костюмах - на улицах, в кофейнях, ресторанах... Женщины появляются после пяти вечера, но перекос в мужскую сторону не меняется.

Кроме того, эта поездка помогла мне понять истинный смысл словосочетания "английская чопорность". То, как выглядят английские леди и джентльмены, - даже в преклонном возрасте - восхищает. Женщины - всегда с уложенными волосами и безупречным макияжем, в лодочках на небольшом каблуке, классических плащах и с аккуратными сумочками в руках. Мужчины - в начищенных до блеска туфлях, в плащах, шляпах и с зонтом-тростью. Размеренная походка, правильная осанка - смотришь на них, и воображение рисует картинки прошлого...

За время нашего пребывания в британской столице нам так и не удалось увидеть знаменитых лондонских туманов. Зато мы в полной мере оценили непредсказуемость лондонской погоды. Яркое солнце может мгновенно сменить проливной дождь, который закончится также внезапно, как и начался. И пусть старожилы говорят, что нынешний Уимблдонский турнир был самым дождливым за последние 25 лет, а июль самым холодным за последние 100 лет. И пускай этот город считается одной из самых дорогих столиц мира. Это все такие мелочи! Лондон потрясает, обезоруживает и безоговорочно влюбляет в себя. Мы тоже не смогли устоять перед его удивительным обаянием и хотели бы вернуться туда еще не раз, изменив своей привычке открывать каждый отпуск новые страны и новые города. Это определенно наш город. Теперь мы это точно знаем.