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Рынок автомобилей с пробегом на Дальнем Востоке в 25 раз больше рынка новых
Специалисты известного аналитического агентства в октябре провели исследование структуры рынка новых и подержанных автомобилей на Дальнем Востоке (ДФО) и составили ТОП-10 наиболее популярных моделей в октябре. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на исследование Автостат, лидером продаж октября среди новых машин стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
На втором месте – Mitsubischi Outlander. УАЗ «Патриот», возглавляющий рейтинг по итогам десяти месяцев, в октябре занял третье место. На четвертом Toyota RAV4, на пятом - Hyundai Solaris. В десятку лидеров месяца вошли еще Lexus NX, LADA 4x4, Nissan X-Trail, Nissan Almera и Toyota Hilux. В целом в октябре рынок новых легковых автомобилей на Дальнем Востоке составил 1,1 тыс.шт. (- 51% к октябрю прошлого года).
За октябрь на рынке Дальневосточного федерального округа 25,7 тысяч автомобилей с пробегом обрели новых хозяев. Это на 17% меньше, чем годом ранее. Но при этом рынок автомобилей с пробегом на Дальнем Востоке все еще в 25 раз больше рынка новых.
В ТОП-10 автомобилей вошли 9 моделей марки Toyota (Corolla, Mark, Land Cruiser Prado и Land Cruiser, Corona, Vitz, Crown, Prius и Carina) и только одна модель другой японской марки – Honda Fit.
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