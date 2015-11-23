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Рынок автомобилей с пробегом на Дальнем Востоке в 25 раз больше рынка новых

23 Ноября 2015, 14:00 | Дальний Восток

Специалисты известного аналитического агентства в октябре провели исследование структуры рынка новых и подержанных автомобилей на Дальнем Востоке (ДФО) и составили ТОП-10 наиболее популярных моделей в октябре. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на исследование Автостат, лидером продаж октября среди новых машин стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

На втором месте – Mitsubischi Outlander. УАЗ «Патриот», возглавляющий рейтинг по итогам десяти месяцев, в октябре занял третье место. На четвертом Toyota RAV4, на пятом - Hyundai Solaris. В десятку лидеров месяца вошли еще Lexus NX, LADA 4x4, Nissan X-Trail, Nissan Almera и Toyota Hilux. В целом в октябре рынок новых легковых автомобилей на Дальнем Востоке составил 1,1 тыс.шт. (- 51% к октябрю прошлого года).

За октябрь на рынке Дальневосточного федерального округа 25,7 тысяч автомобилей с пробегом обрели новых хозяев. Это на 17% меньше, чем годом ранее. Но при этом рынок автомобилей с пробегом на Дальнем Востоке все еще в 25 раз больше рынка новых.

В ТОП-10 автомобилей вошли 9 моделей марки Toyota (Corolla, Mark, Land Cruiser Prado и Land Cruiser, Corona, Vitz, Crown, Prius и Carina) и только одна модель другой японской марки – Honda Fit.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: авто  ДФО  автомобили  авторынок 



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