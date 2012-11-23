Мясной отрасли Приморья требуется сырье

Вопросы обеспечения мясоперерабатывающих предприятий Приморского края сырьем местного производства обсуждались в ходе круглого стола, который прошел на базе завода «Ратимир». В нем приняли участие представители группы «Черкизово», Мясного Союза России, Ассоциации мясоперерабатывающих компаний Приморского края и Приморского краевого фонда поддержки предпринимательства и стратегических инициатив.

«Сырьевая проблема в отрасли сегодня действительно остра, - говорит президент Ассоциации мясоперерабатывающих компаний Приморского края Павел КИТАЕВ. – Сырье для переработки используется в основном импортное, следовательно, переработчик зависим и от колебаний курса валют, и от таможенной политики государства. Кроме того, только свежее сырье, выращенное в регионе, способно ощутимо повысить качество производимой продукции. К слову сказать, сырьевая проблема давно уже актуальна только для Дальнего Востока - в западных и центральных регионах страны мясоперерабатывающие производства в больших количествах используют российское сырье, произведенное на животноводческих комплексах в РФ. Таким образом, с одной стороны, в Приморье имеется значительный потенциал для развития местного животноводства, с другой – именно эта отрасль сельского хозяйства в Приморье признана одной из самых рентабельных, что создает предпосылки для роста данного сегмента. На круглом столе мы рассмотрели различные варианты совместного проекта с группой «Черкизово» по строительству крупного свинокомплекса на территории Дальнего Востока. Причем мы уверены, что вопрос реализации животноводческих программ должен решаться не в рамках отдельных субъектов (Приморье или Хабаровский край), а комплексно на территории ДФО. В Приморье, например, сдерживающим фактором развития животноводства служит некоторый дефицит кормовой базы, в то время как в Хабаровском крае и климатические условия, и инфраструктура лучше».

Досье "ЗР"

Ассоциация мясоперерабатывающих предприятий Приморского края создана весной 2012 года по инициативе Приморского краевого фонда поддержки предпринимательства и стратегических инициатив. В нее вошли такие крупные предприятия отрасли, как «Ратимир», «Надежда-95» и ряд других. Сегодня ассоциация занимается привлечением новых партнеров.

Строительство новых крупных хозяйств, в основу производства на которых положены самые современные технологии, способно, по мнению экспертов, полностью закрыть потребности приморской мясопереработки в сырье и даже обеспечить значительную долю экспорта в страны АТР. В частности, Китай является не только одним из крупных производителей сырья, но также и одним из крупнейших мировых потребителей. Это позволит впервые сделать животноводство в Дальневосточном регионе экспортноориентированным производством.

Напомним, что ОАО «Группа Черкизово» (контролируется Игорем БАБАЕВЫМ и членами его семьи) готово потратить не менее $200 млн на создание в Дальневосточном федеральном округе крупного свинокомплекса. При этом рассматривается возможность как создания свинокомплекса с нуля, так и приобретения действующего производства. «Черкизово» уже направило в Минвостокразвития РФ предложение по реализации проекта. В качестве приоритетных для реализации инвестпроекта регионов рассматриваются Приморский и Хабаровский края, Амурская область.

«В настоящее время в Дальневосточном регионе существует высокий потенциал для развития мясного животноводства, в частности, птицеводства и свиноводства, - считает председатель совета директоров Группы «Черкизово» Игорь Бабаев, - и Группа «Черкизово» заинтересована в совместной с администрациями регионов реализации данного потенциала. Мы говорим о формировании ключевых элементов дальневосточного животноводческого кластера, и важнейшей предпосылкой его успешного создания является развитие новых форм государственного и частного партнерства, использование опыта, полученного в этой сфере в центральных регионах Российской Федерации. Это - задача стратегической важности».

Кроме перспектив развития животноводства представители мясоперерарабатывающих ассоциаций обсудили и другие вопросы, поделились своими новаторскими идеями и последними достижениями в отрасли, заручились поддержкой друг друга, наладили партнерские взаимоотношения.

«В ходе переговоров был обозначен целый ряд вопросов, которые будут решаться в ближайшее время, - говорит директор Приморского краевого фонда поддержки предпринимательства и стратегических инициатив Максим МАРЧЕНКО. – Это и проблемы частного характера, и общие для всех переработчиков вопросы, связанные с внедрением новых технологий производства, повышением качества продукции, развитием отрасли, заменой импорта отчечественным сырьем, взаимодествием объединений мясопереработчиков и государства в рамках ВТО. Был поднят весьма актуальный сегодня вопрос о необходимости продуктовой реформы в мясной отрасли, направленной на улучшение конкурентноспособности, в том числе путем определения государством стандартов и правил в отношение качества продукции и ассортиментной концепции».

Досье "ЗР"

НО «Приморский краевой фонд поддержки предпринимательства и стратегических инициатив» создан в начале 2012 года. Главной целью проекта является развитие малого и среднего бизнеса в Приморье, внедрение инноваций, налаживание диалога с властями, развитие различных отраслей промышленности, улучшение социального климата в регионе.

Елена АРДАЛЬЯНОВА.