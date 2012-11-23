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Горнорудные инвестиции
В 2012 году началось строительство ГОКа на месторождении Белая Гора в Николаевском районе (инвестор – ООО «Русдрагмет»). Вывести комбинат на проектную мощность планируется в 2014 году. В пресс-центре правительства Хабаровского края «ЗР» рассказали, что в крае есть ряд перспективных объектов, на которых завершаются геологоразведочные работы. Прежде всего, речь идет о месторождениях Светлое в Охотском и Кутын в Тугуро-Чумиканском районах, которые осваивает ОАО «Полиметалл». Уже готово к отработке месторождение Дурмин в районе им. Лазо, здесь идет активный поиск инвестора. Неплохие результаты получены в Ульчском районе на золоторудном месторождении Делькен. Объект в 2013-2014 годах будет выставлен на аукцион.
Хорошие перспективы открываются перед оловянной отраслью. С приходом в 2009 году инвестора в лице московской инвестиционной группы «Русские фонды» началась модернизация производственных оловодобывающих мощностей в Солнечном и Верхнебуреинском районах. Инвестор вложил в краевую экономику около 1 млрд рублей. В перспективе здесь планируется построить новый ГОК, который сможет выпускать до 2 тыс. тонн олова в концентрате в год.
Александр НИКОЛАЕВ.
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