www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.78 р. 100 JPY: 58.8 р.
EUR: 75.62 р. 10 CNY: 96.11 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Недра
Распечатать

Горнорудные инвестиции

23 Ноября 2012, 11:49 | Дальний Восток

В 2012 году началось строительство ГОКа на месторождении Белая Гора в Николаевском районе (инвестор – ООО «Русдрагмет»). Вывести комбинат на проектную мощность планируется в 2014 году. В пресс-центре правительства Хабаровского края «ЗР» рассказали, что в крае есть ряд перспективных объектов, на которых завершаются геологоразведочные работы. Прежде всего, речь идет о месторождениях Светлое в Охотском и Кутын в Тугуро-Чумиканском районах, которые осваивает ОАО «Полиметалл». Уже готово к отработке месторождение Дурмин в районе им. Лазо, здесь идет активный поиск инвестора. Неплохие результаты получены в Ульчском районе на золоторудном месторождении Делькен. Объект в 2013-2014 годах будет выставлен на аукцион.

Хорошие перспективы открываются перед оловянной отраслью. С приходом в 2009 году инвестора в лице московской инвестиционной группы «Русские фонды» началась модернизация производственных оловодобывающих мощностей в Солнечном и Верхнебуреинском районах. Инвестор вложил в краевую экономику около 1 млрд рублей. В перспективе здесь планируется построить новый ГОК, который сможет выпускать до 2 тыс. тонн олова в концентрате в год.

Александр НИКОЛАЕВ.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru