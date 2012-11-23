Приморские автомобилисты все чаще присматриваются к шипованным шинам

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Именно для них и предназначен сегодняшний обзор шинного рынка. Как показывает практика дорог Владивостока, любителей протянуть с заменой шин до последнего всегда хватает. В прошлом году встречались экземпляры, всю зиму проездившие по городу на летней резине. Благо, отсутствие снега спасло. Однако в этом году синоптики прогнозируют иной расклад, и ставить зимние шины придется в любом случае. Особенно владельцам полноприводных транспортных средств, многие из которых свято верят во всемогущество 4WD и не слишком заморачиваются вопросами подбора сезонной обуви для своего автомобиля, круглый год передвигаясь на «всесезонке».

«Всесезонными шинами наш народ часто называет обычные зимние шины, которые имеют маркировку M+S (Mud + Snow, грязь и снег, «ЗР»), - поясняет консультант шинного отдела «Гиперавто» Алексей, - хотя среди них действительно есть много разных моделей, в том числе и те, которые не очень хорошо подходят для зимы. Такие шины отличаются более жестким составом резиновой смеси, имеют меньше ламелей в шашках протектора и в целом более приспособлены к езде по грязи, чем по снегу. Их, пожалуй, и можно назвать «всесезонными». Специальные шины для зимы обычно мягче, они сильно изрезаны ламелями. Более дорогие шины чаще всего лучше дешевых, хотя многое зависит от конкретных условий эксплуатации».

Пример прошлогодней зимы показывает, в каких сложных условиях эксплуатации находится техника Дальнего Востока, и в особенности юга Приморья. Снег - то есть, то его нет. Может пойти дождь, а может ударить мороз за минус 20. Стабильный ветродуй, особенно на побережье. Сопки и перевалы. Шины для таких условий следует подбирать особенно тщательно. Благо, с выбором сегодня нет никаких проблем.

С давних времен сложившийся в регионе мощный рынок подержанных шин из Японии сегодня продолжает удерживать свои позиции благодаря огромному ассортименту. Такого изобилия моделей и типоразмеров нет ни у одного сертифицированного продавца новых шин. И, если проблема с переходом на зимнюю резину возникла по причине отсутствия в магазинах официальных дилеров шин подходящего размера - самое время прошерстить шинные развалы Снеговой, Фадеева или Бородинской. Нужный размер здесь наверняка отыщется, и по приемлемой цене, что особенно актуально для владельцев японских микрогрузовиков или кей-каров. На них часто нужна резина диаметром 12 дюймов, а в евроассортименте ее обычно нет.

«Многие автомобилисты знают, что у нас иногда можно найти шины нестандартного размера, поэтому заезжают и спрашивают. А мы стараемся иметь в запасе такие шины и никогда не отказываемся, когда их предлагают наши японские поставщики. Расходится такой товар небыстро, но зато дает нам массу лояльных клиентов. Шины хорошего качества, с приличным остатком потребительских свойств, иногда почти новые. Хлам не продаем»,- сообщили «ЗР» на складе-магазине компании «Роса».

Кстати, по поводу остаточной высоты протектора. Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию шин, если протектор на грузовике износился до 1мм, а на легковушке - до 1,6 мм. Это стандарт. Однако для зимних шин есть свой критический остаток - 4 мм. Если высота протектора ниже, что можно определить по индикаторным меткам, которые наносят производители, - эту шину уже нельзя использовать зимой, ее низкотемпературные свойства исчерпаны. На снегу и льду такая изношенная шина мало чем отличается от летней.

Подобные шины тоже есть в продаже. Их можно встретить на шиномонтажках или по объявлениям от частных лиц. Стоят они дешево, на что иногда и покупаются неопытные автовладельцы. Прозрение приходит с первым ДТП, когда автомобиль на зимних шинах с высотой протектора менее 4 мм, на снежной дороге не желает правильно рулиться и тормозить. Главная беда в том, что излишне экономные граждане часто разбивают не только свой автомобиль. Под удар попадают и машины тех, кто «все правильно сделал» - то есть загодя переобулся в новую зимнюю резину.

Между тем именно этот сегмент рынка, то есть новые, а не подержанные шины, сегодня является самым динамичным. Благодаря выходу на дальневосточные рубежи европейских шинных брендов, таких как Michelin, Nokian или Pirelli, здесь обострилась конкуренция с не менее именитыми азиатскими производителями вроде Bridgestone и Yokohama. А конкуренция, как известно - залог прогресса и качества.

Стабильный ход

Новые шины в Приморье предлагают многие компании. «Дескриптор Трейдинг» представляет марку Bridgestone, которая реализуется через сеть магазинов Pole Position, «Шинтоп» продает Nokian, «Про-Тек» - Yokohama, «1000 размеров» - Nankang… При этом у любого из упомянутых официальных дилеров ассортимент включает массу других марок и моделей, подчас конкурирующих друг с другом. Для потребителя, запоздавшего с «переобувкой», здесь нет никаких проблем с выбором, так как услужливые консультанты мигом подскажут, какие именно шины необходимо купить, чтобы встретить зиму во всеоружии.

Из новинок, появившихся на приморском рынке зимних шин, стоит отметить «шиповку» Dunlop Ice Touch, которая является самой свежей среди конкурирующих версий. К примеру, Bridgestone Ice Cruiser 7000 можно считать ветераном, так как модель известна уже два года. Nokian Hakkapeliitta 7 тоже выпускается достаточно давно, хотя дальневосточники, в силу крайней удаленности от производителя, познакомились с ней можно сказать, «на днях».

Нужно сказать, что шипованные шины, ранее почти неизвестные в Приморье, потихоньку набирают популярность. Всплески интереса к этой резине особенно ярко проявляются в дни обвальных снегопадов и сопутствующего гололеда во Владивостоке. Сопки приморской столицы служат естественным полигоном для проверки сцепных свойств зимних шин. И «шипы» по сравнению с «липучкой» в таких условиях вне конкуренции. Хотя в отсутствие снега, как это было в прошлую зиму, все достоинства шипованных шин остаются невостребованными и обнажаются недостатки, в числе которых - металлический шум и увеличение тормозного пути на чистом асфальте.

К традиционным каналам продаж такого объемистого и увесистого товара, как автомобильные шины, сегодня добавился Интернет. На сайтах многих продавцов шин можно выбрать и заказать нужную модель с доставкой на дом даже из другого города. Иногда это выходит даже дешевле, чем покупать шины в местном магазине. Другое дело, что хранить снятые с автомобиля летние шины по интернету нельзя и помочь здесь может только личный гараж или те самые местные магазины. Услуги сезонного хранения шин за последние семь лет подорожали ровно в три раза: если зимой 2005-го сутки хранения одной шины стоили 1 рубль, то в этом году за то же самое с вас попросят уже 3 рубля. Стабильность, однако…

Дмитрий ФОМИЧЕВ.