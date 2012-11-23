Стагнация перед рывком

В последние два года ситуацию на рынке аудиторских услуг вряд ли можно назвать стабильной - в законодательстве произошли изменения, касающиеся требований к проведению аудита. Эксперты рынка прогнозировали падение спроса на аудиторские услуги и в некоторой степени даже передел рынка. Произошел ли он? Уменьшился ли спрос на аудит? Идет ли переориентация на другие виды услуг? На эти и другие вопросы «ЗР» отвечают участники рынка.

«Объем спроса на аудиторские услуги действительно несколько упал, и это явление имеет вполне объективные причины. В первую очередь, изменилось законодательство, а именно стоимостные критерии обязательного аудита, - говорит генеральный директор аудиторской компании «АФБ» Юрий МОСКАЛЬЦОВ. - Причем, если говорить о спросе на аудит, следует выделить два сегмента аудиторского рынка. Сегмент обязательного аудита востребован организациями, которым аудит нужен в силу требований закона. Здесь объем спроса действительно уменьшился в связи с изменениями законодательства. А вот спрос в сегменте, представленном организациями, которым нужен качественный аудит для оценки реального финансового состояния, существующих рисков, стоимости бизнеса, не уменьшился, а возможно и увеличился».

Говорить о том, что эти изменения повлекли за собой радикальный передел рынка, по мнению экспертов, пока преждевременно. По мнению Ларисы ПУЗАНКОВОЙ, генерального директора аудиторской компании «Аудит-Эксперт», основной передел рынка еще предстоит и основная тенденция этого процесса ясна уже сегодня. «Введение единого аттестата аудитора и жесткие требования, установленные для сдачи упрощенного экзамена, являются очевидными фактами того, что «вход» в профессию, в частности по аудиту госсектора и крупных корпораций, сузится значительно. Об этом свидетельствует результат сдачи упрощенного экзамена, который сегодня сдает только один аудитор из десяти! Оставшиеся 10% аудиторов России и поделят между собой основной рынок аудита».

Однако есть в этом переделе и положительные моменты - все изменения были направлены на то, чтобы на рынке аудита остались действительно сильнейшие игроки. Так оно постепенно и происходит. Во Владивостоке, например, известны случаи выхода нескольких аудиторских компаний из СРО – теперь эти компании специализируются на оказании бухгалтерских услуг.

Что касается конкуренции, то ее остроту участники рынка оценивают по-разному. Юрий Москальцов говорит о том, что объективно оценивать уровень конкуренции аудиторских компаний нашего региона практически невозможно в связи с отсутствием инструментов для такой оценки, например, рейтингов и т.п. «В рейтинге аудиторских фирм, проводимом журналом «Эксперт», от Приморского края участвует только наша компания, поэтому оценивать изменение показателей деятельности участников регионального рынка просто невозможно. По субъективным ощущениям, конкуренция несколько снизилась, поскольку выиграть конкурс по отбору аудиторов сейчас несколько проще, да и количество участников конкурсов уменьшилось», - говорит он.

Лариса Пузанкова считает, что конкуренция, особенно обострившаяся в последние годы, в первую очередь спровоцирована ценовым демпингом, подстегнутым установлением приоритета ценового критерия при проведении тендеров в соответствии с 94-ФЗ. «Все это накалило рынок аудита до предела», - считает эксперт.

Глобализация грядет

Все актуальнее для рынка аудита становятся вопросы глобализации. По мнению экспертов «ЗР», международные и крупные московские компании только укрепят в ближайшее время свои позиции на рынке, в том числе и в Приморском крае. Учитывая тот факт, что к 2015 году в России будут введены международные стандарты бухгалтерского учета, вряд ли региональные компании смогут создать им серьезную конкуренцию.

«Ответ на вопрос о том, стоит ли нам ждать прихода в Россию крупных международных аудиторов, будет зависеть в первую очередь от того, увеличится ли у нас число компаний, акции которых котируются на бирже, - говорит Нина ВАТУЛИЧ, исполнительный директор ООО «Профессиональный аудиторский центр». – Таким компаниям необходимо готовить отчетность по IFRS (International Financial Reporting Standards, МСФО). Сейчас идет тенденция постепенного перехода национальных систем отчетности к IFRS. Хочется верить, что в мире будут установлены единые мировые стандарты финансовой отчетности. В этом случае инвестор легко поймет финансовое состояние компании, функционирующей в любой стране мира. Чтобы повысить авторитет и пред­ставительство российских аудиторских организаций в этом виде деятельности, необходима серьезная работа самих российских ауди­торов, поддержка законодательной и исполнительной власти РФ, Федерального органа государственного регулирования аудиторской деятельности, крупных аудируемых организаций. Региональным аудиторским компаниям тяжело соревноваться с компаниями федерального уровня».

Юрий Москальцов считает, что процессы глобализации характерны скорее в целом для российского рынка аудиторских услуг, но не для региона. «Крупные предприятия реального сектора, осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края, но, как правило, зарегистрированные в Москве, уже давно пользуются услугами международных и московских аудиторских фирм, - говорит он.- Остальной региональный рынок аудиторских услуг низкорентабелен и не представляет большого интереса для этих игроков. Поэтому региональным аудиторам уже можно не бояться прихода московских и международных компаний – процесс раздела рынка завершен. Основное конкурентное преимущество региональных аудиторов – более низкая стоимость аудиторских услуг».

Универсальность

или специализация

Характерна сегодня для аудиторского рынка и тенденция расширения спектра предоставляемых услуг - для того, чтобы выжить и сохранить объемы продаж, многие компании ввели целый ряд дополнительных услуг.

Лариса Пузанкова считает это хорошей тенденцией. «Клиент должен иметь возможность получить все, что ему необходимо для функционирования в рыночной среде, при этом качество услуг должно быть в приоритете. Наиболее популярными остаются бухгалтерский аутсорсинг, налоговый и финансовый консалтинг. Думаю, что рынок в большей степени формирует запрос клиента, развиваются в первую очередь те услуги, которые необходимы рынку в данный момент. Однако следует помнить, что, предлагая клиентам новые услуги, можно также формировать их востребованность. Необходимо постоянно исследовать потребности рынка, своевременно отвечать на его запросы, а иногда и опережать их, например, исходя из тенденций зарубежного опыта», - говорит она.

Нина Ватулич считает, что компании на рынке по-прежнему по характеру своей деятельности подразделяются на универсальные и специализированные. Универсальные аудиторские фирмы занимаются самыми разнооб­разными видами работ: ауди­торские проверки в рамках общего аудита, банковский аудит; услуги по постановке, восстановлению и ведению бухгалтер­ского учета, по анализу хозяйственно-финансовой деятельности; консультиро­вание по вопросам финансового, управленческого и налогового учета; проведение обучения по бухгалтерскому учету и аудиту; ком­пьютеризация учетаи т.д. Универ­сальные аудиторские организации чаще всего бывают большими и средними.

Специализированные аудиторские фирмы выполняют более узкий круг работ и специализируются на определенных видах деятельно­сти (например, аудиторские проверки, обучение и др.).

«В свете уменьшения клиентской базы по предоставляемым аудиторским услугам и проводимых квалификационных экзаменов по аудиту, думаю, что универсальность аудиторов и аудиторских организаций только увеличивается. Для привлечения наибольшего числа клиентов аудиторские организации стараются предоставить весь спектр возможных в рамках их деятельности услуг», - говорит она.

Отрицает тенденцию к узкой специализации и Александр МОРОЗОВ, генеральный директор компании ЛотАудит. «В связи с возрастающим налоговым гнетом, мы все больше занимаемся судебным урегулированием налоговых споров, налоговым аудитом, причем очень часто по конкретной тематической ситуации (экономическое правовое обоснование совершаемой сделки, просчет правовой поддержки в судебном процессе; планируемые расчеты осуществляемых операций)», - делится опытом эксперт.

Директор компании Вл-Аудит Вера ХЛОД добавляет к мнению коллег такое наблюдение: несмотря на то, что аудиторские компании понесли значительные потери по обязательному аудиту, нельзя сказать, что аудиторы активно стали осваивать какие-то новые направления. «Выросли спрос и предложение, пожалуй, только на аутсорсинг бухгалтерских услуг. В центральных городах ситуация несколько иная – там компании активно стали заниматься консалтингом, отчетностью по МСФО. Нам бы хотелось больше работать в области инвентаризации, налогообложения, консалтинга, мы предлагаем услуги в этой сфере. Но спрос на них пока ограничен. Что касается вопроса о том, что первично – спрос или предложение, то, на мой взгляд, несмотря на то, что многие компании сегодня стараются расширить спектр своих предложений, чем оказывают влияние на формирование спроса, первичными все-таки остаются потребности клиента. В целом на рынке, по моему мнению, ситуация близка к стагнации».

Кадры решают все

Но самый больной вопрос, по мнению всех опрошенных экспертов, это кадры. Юрий Москальцов рассказывает, что его компания уже давно не ищет аудиторов на рынке труда, где их практически нет, а готовит самостоятельно из выпускников вузов. «Время подготовки аудитора из выпускника института составляет не менее трех лет, после чего специалист может сдать квалификационные экзамены и получить аттестат аудитора. Нужно сказать, что такой подход оправдал себя. В 2012 году четыре аудитора нашей компании обменяли старые аттестаты на новые, единые аттестаты аудиторов, причем три человека сдали экзамены с первого раза, и один человек - со второго. Это очень хороший результат, учитывая, что в Приморском крае на 11 ноября 2012 года только 10 аудиторов получили новые аттестаты и только 7 приморских компаний имеют специалистов с новыми аттестатами аудиторов, что отражено на сайте Минфина РФ».

«Проблема кадров очень актуальна для нашего бизнеса, - поддерживает мысль коллеги Нина Ватулич. - Аудиторские организации часто являются кузницами кадров для своих же клиентов. Поэтому руководству аудиторских компаний приходится выделять значительные средства на поиск персонала, его обучение, поддержание профессионального уровня. Хорошего квалифицированного специалиста, обладающего коммуникативными навыками и к тому же умеющего работать в команде, тяжело найти. Несомненно, повышенные требования к аудиторам также создают барьер для вхождения в отрасль».

Саморегулирование

в стагнации

Неоднозначно пока оценивают эксперты и введение института саморегулируемых организаций в аудиторском бизнесе.

«За последние два десятилетия российский рынок аудита развивался довольно быстро, - вспоминает Лариса Пузанкова. - Профессиональное аудиторское сообщество вплотную подошло к саморегулированию, и это серьезный этап развития профессиональных отношений. В конце 2008 года был принят новый закон «Об аудиторской деятельности», который внес в жизнь аудиторского сообщества значительные изменения. Введение института саморегулирования в аудит стало закономерным результатом развития взаимоотношений государства и субъектов профессиональной деятельности. Государство, отменяя лицензирование в аудите, законодательно передало регулирование рынков и сфер профессиональной деятельности саморегулируемым организациям. Однако об эффективности механизма СРО отечественного рынка аудита пока судить рано. На опыт западных рынков, которые прошли этап саморегулирования, ориентироваться невозможно, поскольку финансовый кризис распространялся именно с западных рынков. И это произошло, несмотря на все ужесточения правил со стороны государственных регуляторов».

Вера Хлод считает, что в настоящий момент СРО топчется на месте. «Сначала вроде бы работа пошла активно – был сформирован реестр аудиторов, были попытки разработки и внедрения профессиональных стандартов, однако сейчас работа затормозилась. В итоге молодые кадры притекают в нашу профессию не слишком активно, и работы СРО в этом направлении не видно. Аудиторы – это белые воротнички в бухгалтерии, поэтому престижу профессии должно уделяться более значимое внимание, в том числе и со стороны СРО», - считает она.

«Создание СРО позволило выявить действующих аудиторов и аудиторские организации, т.е. провело ревизию аудиторов и аудиторских организаций, - говорит Нина Ватулич. - Однако недостатков в системе саморегулирования пока гораздо больше, чем положительных моментов. Говоря о проблемах саморегулирования, можно отметить, что есть правовые недоработки и системные недостатки. Так, по закону каждый аудитор должен состоять в СРО. Но если специалиста не устраивает организация и он хочет перейти в другую, то тогда ему не возвращают деньги, вложенные в компенсационный фонд той СРО, из которой он уходит. Это не совсем справедливо».

Перспективы развития

В оценке перспектив дальнейшего развития эксперты довольно оптимистичны - проведенные Минфином реформы в конечном итоге должны дать положительный эффект. Например, окажут влияние на качество оказываемых услуг и создадут более здоровую конкурентную среду. Хотя нельзя не брать во внимание тот факт, что реформы проводятся достаточно жесткими мерами и болезненны для аудиторов, особенно региональных. Говорить о перспективах развития аудиторского рынка, по мнению Юрий Москальцова, нельзя в принципе, поскольку этот рынок по своей сути имеет вторичный характер. «Его объем и перспективы развития полностью зависят от уровня развития экономики страны и региона в частности, причем в большей степени от развития реального сектора экономики», - считает эксперт.

Александр Морозов уверен, что спрос на услуги будет только нарастать: в этом заинтересованы и собственники, и государство, которым требуется прозрачность и качество рыночной информации.

«Не думаю, что происходящие перемены в аудите облегчат жизнь всем аудиторам, однако некоторая определенность и, соответственно, стабильность на рынке все же появятся, - резюмирует ответы Лариса Пузанкова. - Аудиторы, получившие единый аттестат, конечно же, будут востребованы и соответственно более высоко оплачиваемы. Демпинг на обязательный аудит, скорее всего, снизится в силу сокращения профессиональных участников на рынке. Не исключено также, что после «переходного периода» в будущем нас ожидает еще ряд законодательных норм, регулирующих аудиторскую деятельность. Так что все только начинается».

Елена АРДАЛЬЯНОВА.