Туроператорам Приморья рекомендовано не пользоваться нерейсовыми автобусами

То есть совещание констатировало: а) – недостаточную пропускную способность пунктов пропуска и б) – продажу туроператорами путевок на нерегулярные рейсы без уведомления об этом клиентов, в) – более дешевую стоимость турпутевок на нерегулярные рейсы, чем на регулярные.

Стоило ли ради этого совещаться?.. Все констатированное и не вызывало сомнений.

Это административный ответ в духе Марии-Антуанетты, или вице-губернатора ВАСИЛЬКОВОЙ. Одна советовала, когда нет хлеба - есть пирожные; другая, если нет больницы в Лазо - ездить лечиться во Владивосток. Получается, участники совещания недовольны (?) дешевыми дополнительными туристическими автобусами и принудительно заставляют туристов платить больше на рейсовых маршрутах. Есть пирожные, иными словами.

Речь шла о другом, почему рейсовые автобусы имеют преимущества перед дополнительными? Или так: почему рейсовых такое количество, что совершенно законная(!!!) форма организации перевозки туристов на нерейсовых автобусах оказалась в дискриминации? Причем только в Приморье.

В департаменте по туризму мне терпеливо объяснили, что нерегулярные автобусные туры в КНР тоже возможны при условии, что едет делегация – раз. И два - с департаментом, а также с АСМАПом согласовано время пересечения границы этим автобусом. (АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. Но время пересечения границы – не ее компетенция). Ну, хоть какая-то ясность, но это для делегаций.

И все-таки дополнительные автобусы с обычными туристами очень не нравятся департаменту. Меня там даже спросили: «А почему в непраздничные дни при пустых рейсовых турфирмы организовывают дополнительные автобусы?» То есть в формулировке вопроса содержится непонимание чиновниками департамента, что они создают преимущественные условия ведения бизнеса для одних в пику другим. Означает ли это, что истоки конфликтов, а то, что они будут продолжаться, сомнений нет, культивированы в администрации края? То ли путем бескорыстного создания более благоприятных условий для владельцев регулярных маршрутов? То ли нежеланием влазить в кутерьму с внесением поправок в Соглашение о международных автомобильных перевозках, которое дает преимущество рейсовым автобусам? То ли с тем же нежеланием менять их расписание, поскольку на него завязан и китайский транспорт?

Но ведь замершее строительство приморских пунктов пропуска когда-нибудь закончится. И их пропускная способность будет отвечать нашим потребностям. Где гарантия, что рейсовые автобусы своим количеством не заполнят всю эту потребность? А возможность пересекать границу на личном транспорте не обернется обязанностью пользоваться чьими-то личными маршрутными такси?

Проблема состоявшимся совещанием не разрешена. Она загнана в угол.

Ольга ЖУРМАН.