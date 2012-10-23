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Где лучше покупать биметаллические радиаторы?
Биметаллические радиаторы выполнены из двух металлов с различными характеристиками – стали и алюминия. Благодаря сочетанию свойств каждого из материалов в совокупности им гарантированно присущи повышенные тепловые характеристики и более длительный срок службы.
В контакте с теплоносителем в них находится сталь, которая не дает развиваться электрокоррозионным процессам, а изготовленная из алюминия наружная часть позволяет достигнуть максимальных показателей теплоотдачи. Так что биметаллические нагревательные приборы можно смело ставить в эксплуатируемые на территории нашей страны системы централизованного и индивидуального теплоснабжения – в процессе эксплуатации от них не стоит ждать каких-либо неприятных сюрпризов.
Современный человек всегда заботится о своем комфорте. Будет ли в помещении тепло, жарко, холодно – повседневный и жизненно важный вопрос, а не абстрактные понятия. И его решение во многом зависит от того, какого типа отопительные приборы установлены. Сегодняшний рынок приборов для обогрева помещений отличается широким разнообразием предлагаемых моделей, и одними из лучших для условий нашей страны считаются биметаллические радиаторы.
Два металла, внешняя составляющая – алюминий, внутренняя – высокопрочная сталь. Их покупают и устанавливают надолго, поскольку синтез двух металлов гарантирует как минимум 20 лет безупречной службы. Где лучше приобретать отопительные приборы для дома, квартиры, офиса или помещения другого предназначения? Конечно, там, где есть большой выбор, где предлагаются лучшие модели и где можно получить профессиональную консультацию по этому непростому вопросу. Лучшее сочетание этих параметров сегодня предлагают специализированные сайты, на которых Вы можете в режиме онлайн выбрать необходимое оборудование и комплектующие и оформить заказ.
Так, компания «Альтерпласт» предлагает потребителям только самые надежные радиаторы, проверенные временем.
Консультанты всегда помогут сделать правильный выбор, кроме того, изучить технические и эксплуатационные характеристики можно без спешки, в привычной обстановке дома или офиса. Оформить и получить покупку можно любым из предложенных способов. Это удобно и розничным, и оптовым покупателям, а ценовая политика выгодно отличается от предложений конкурентов .
Выбирая радиатор, мы должны быть уверены в его долговечности и надежности. Ставится он не на один год, и важно знать, что он не потечет, не затопит помещение и соседей снизу. Не менее важно, какую он обеспечивает теплоотдачу, как будет прогревать помещение. Следующими по списку являются дизайн, вес и стоимость. Вес имеет значение при перевозке и монтаже, дизайн – для вписывания в интерьер, а на стоимость ориентируются при прочих равных условиях. Дизайн биметаллических радиаторов совершенен и всегда радует глаз. Использование алюминия с внешней стороны позволяет придать отопительному прибору красивые формы, эстетически завершенный внешний вид. Снаружи они окрашиваются высококачественными оплавляемыми порошковыми красками, стойкими к механическим повреждениям, выгоранию и коррозии. Они уместны в помещениях любого типа, стильно смотрятся как в классическом , так и минималистическом интерьере.
Опыт эксплуатации биметаллических радиаторов в условиях нашей страны неоспоримо свидетельствует об их высокой надежности. В этом отношении безусловными лидерами являются модели торговых марок RADENA (Италия), ATIS by Sira Group (Италия), WARMA (Китай), РИФАР (Россия). В настоящее время в России их установлено несколько миллионов, а надежность подтверждена ежедневной безупречной работой.
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