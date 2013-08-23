Капремонт участков трассы "Уссури" оценили максимум в 840 млн рублей

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" (ФКУ "Дальуправтодор") объявило аукцион на право заключения госконтракта на капремонт двух участков федеральной трассы А-370 "Уссури".

Участки автодороги А-370 Хабаровск-Владивосток 228,3 - 234,6 км и 235,9 - 240 км выставлены на торги единым лотом. Максимальная цена контракта определена в размере 839,636 млн рублей, говорится в материалах сайта госзаказа.

Участки, подлежащие капремонту, находятся на юге Хабаровского края, у границы с Приморским краем. Ширина земляного полотна участков - 15 м, ширина проезжей части - 7,5 м. Оба отнесены к I технической категории, имеют капитальное покрытие.

Работы должны быть закончены до 28 ноября 2014 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 сентября. Итоги должны быть подведены 16 сентября.

Общая протяженность автодороги А-370 "Уссури" составляет 752 км.

ФКУ "Дальуправтодор" содержит и ремонтирует автодороги на территории Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Чукотского АО. В оперативном управлении находится 1 тыс. 609,266 км федеральных автомобильных дорог, в том числе по Хабаровскому краю - 437,817 км.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.