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Капремонт участков трассы "Уссури" оценили максимум в 840 млн рублей
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" (ФКУ "Дальуправтодор") объявило аукцион на право заключения госконтракта на капремонт двух участков федеральной трассы А-370 "Уссури".
Участки автодороги А-370 Хабаровск-Владивосток 228,3 - 234,6 км и 235,9 - 240 км выставлены на торги единым лотом. Максимальная цена контракта определена в размере 839,636 млн рублей, говорится в материалах сайта госзаказа.
Участки, подлежащие капремонту, находятся на юге Хабаровского края, у границы с Приморским краем. Ширина земляного полотна участков - 15 м, ширина проезжей части - 7,5 м. Оба отнесены к I технической категории, имеют капитальное покрытие.
Работы должны быть закончены до 28 ноября 2014 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 сентября. Итоги должны быть подведены 16 сентября.
Общая протяженность автодороги А-370 "Уссури" составляет 752 км.
ФКУ "Дальуправтодор" содержит и ремонтирует автодороги на территории Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Чукотского АО. В оперативном управлении находится 1 тыс. 609,266 км федеральных автомобильных дорог, в том числе по Хабаровскому краю - 437,817 км.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним09:18, 26.08.2013#
Если вдуматься, то не так уж и много на самом деле (вы бы например за сколько согласились взяться за эту работу?). Прибыль компании, бонусы руководству, зарплата рабочим, налоги, земляные работы, тонны асфальта, оборудование, доставка всего этго в районы и т. п. Вот и получается такой ценник. И снизить его практически нереально, т. к. не на чем экономить. Единственный способ - это иметь соответствующие государственные или муниципальные предприятия, занимающиеся производством асфальта, строительством и ремонтом дорог. А не отдавать это все на подряд частным конторам.
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Другими словами более 70 млн рублей за километр. . . У меня как то в голове не укладывается. . .