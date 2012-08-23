Дальневосточники задолжали РАО «ЭС Востока» всем регионом

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 23 августа, ZRPRESS. По состоянию на 1 июля 2012 года суммарная задолженность потребителей ДФО перед холдингом «РАО Энергетические системы Востока» за потребленные энергоресурсы составила 16,8 млрд рублей, что на 3% больше по сравнению с началом года.

Задолженность за тепловую энергию выросла на 14% и составила 10 013 млн руб. Наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности занимает население, ТСЖ, ЖСК, Управляющие компании – 7 748 млн руб.

Критическая ситуация с расчетами за тепловую энергию по-прежнему складывается в Камчатском крае, прирост дебиторской задолженности здесь 43 % и составляет 3 699 млн рублей. На сегодняшний день величина дебиторской задолженности сопоставима с выручкой ОАО «Камчатскэнерго» за 1 полугодие 2012 - 3 916 млн рублей. В основном такой размер долга связан с неоплатой потребленных ресурсов Управляющими компаниями (УК), муниципальными организациями ЖКХ. Основной причиной накопления долгов УК перед ресурсоснабжающими организациями является отсутствие в федеральном законодательстве эффективных мер воздействия на данную категорию потребителей за нецелевое использование средств, поступивших от платежей населения.

Дебиторская задолженность по электроэнергии в целом по холдингу снизилась на 1 134 млн руб. и составила 6 820,64 млн рублей. Наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности занимают группы потребителей «население – 33%, «ЖКХ» – 16%.

Наиболее крупными должниками, кроме населения, по ДЗО/ВЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» являются:

- по электроэнергии: ОАО «Амурметалл», ООО «Энергокомфорт» Единая Амурская сбытовая компания», ОАО ХК «Якутуголь»;

- по теплоэнергии: ФКП АПЗ «Вымпел» ОАО «Амурские коммунальные системы», МП «Городское коммунальное хозяйство» г. Анадырь, ГУП «Камчатсккоммунэнерго», ООО «УЖКХ города Петропавловска-Камчатского», МАУ «УЖКХ города Петропавловска-Камчатского», ООО «МильЖилСервис МКД» ОАО «РЭУ».

Энергетики проводят весь комплекс мер по взысканию задолженности с неплательщиков. Главным механизмом борьбы с должниками остается подача исковых заявлений. За первое полугодие 2012 г. в отношении неплательщиков подано в общей сложности 77 530 исковых заявлений.

Недополучение денежных средств в столь крупном размере ставит под угрозу надежное энергоснабжение потребителей Дальнего Востока, ход выполнения плановых ремонтных работ, своевременность расчетов с поставщиками топлива, оборудования и материалов.

«Золотой Рог».