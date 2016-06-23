Дальневосточные риэлторы признаны лучшими профессионалами в своем деле

На очередном ХХ Национальном конгрессе по недвижимости, прошедшем 11-13 июня в Екатеринбурге под эгидой Российской гильдия риэлторов ее лучшим профессиональным объединением была признана Дальневосточная гильдия риэлторов, об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

- За последние семь лет наша ассоциация постоянно признавалась одной из лучших, но главная награда всегда доставалась кому-то другому, - отметил руководитель Дальневосточной гильдии риэлторов, находкинский профессионал рынка Владимир КАПЛИНСКИЙ, - В этот раз подавляющим числом жюри победа была присвоена ДГР! И это является результатом большого труда множества людей, живущих и работающих на Дальнем Востоке – на Камчатке, Сахалине, в Магадане, Хабаровске, Благовещенске и в Приморье!

Победа ценна тем, что главный принцип национального конкурса «Профессиональное признание», имеющего 25 номинаций, заключается в том, что профессионалы рынка сами определяют победителей, а это – лучшая гарантия того, что оценка объективна!

В ДГР отметили, что в этот раз на Национальном конгрессе по недвижимости Дальний Восток был представлен 40 профессионалами рынка недвижимости из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Арсеньева, Уссурийска, Артема, Находки, Владивостока и Благовещенска.

Всего же в работе Конгресса приняли участие более 700 делегатов из 51 региона России: риэлторы, представители органов власти и управления, общественных российских и международных организаций, в т.ч. ТПП РФ, Гильдия Управляющих и Девелоперов, Союз предприятий оборонно-промышленной отрасли, International Real Estate Federation (FIABCI) и другие.

Кстати, трое дальневосточников отметились своими выступлениями. Александр БОРДЮГ выступил с докладом по управлению риэлторской компанией, Евгений РЯБКО рассказал о системе партнерских продаж, а Владимир Каплинский поделился опытом своей компании.

Надо отметить, что накануне конгресса руководитель ДГР выступил на пяти-часовом заседании съезда Российской гильдии риэлторов. В своем выступлении он поделился своим видением развития ситуации в РГР и отрасли, отметил угрозы и вызовы стоящих перед профессионалами рынка и способах их преодоления, затронул вопросы законодательных инициатив и оперативного реагирования на их изменения!

На съезде РГР был утвержден план действий риэлторского сообщества предложенный новым президентом гильдии Татьяной ДЕМЕНОК, которая весной проехала по ряду регионов Дальнего Востока с целью ознакомления с опытом Дальневосточной гильдии риэлторов, о чем «ЗР» уже сообщал на своих страницах.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из архива.