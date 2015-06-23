Росрыболовство готовит удар по дальневосточным планам президента

Несмотря на планы президента и правительства России создать на юге Приморья в максимально короткие сроки режим Свободного порта, Росрыболовство грозит остановить работу крупнейших портовых предприятий края. Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ в интервью газете "Комсомольская правда" заявил в возможных репрессиях в отношении портового бизнеса, до сих пор стабильно работавшего на государственных причалах, которые оказались в управлении скандального ФГУП "Нацрыбресурс" (НРР). Подробности - в материале газеты "Золотой Рог".

"Нам надо срочно строить современные холодильники, распределительные центры в портах Дальнего Востока, в центральной части России. На Дальнем Востоке у государства там есть только полоска причальных стенок в рыбных портах, вся остальная территория, порты, холодильники находятся в частной собственности. Не все собственники заинтересованы в перевалке рыбы, им выгоднее уголь перегружать. Сейчас мы им объясняем, что они должны построить новые холодильники и переваливать рыбу. Если они не поймут, запретим им перевалку любых грузов, кроме рыбных. Надеюсь, собственники одумаются раньше", - приводит слова главного рыбака страны федеральное издание.

Полномочий все мало

Заявление заместителя министра сельского хозяйства вызвало недоумение предпринимателей, ведь функции этого ведомства заключаются в регулировании оборота водных биологических ресурсов. Но вряд ли Илья Шестаков просто оговорился, его ведомство регулярно приписывает себе несуществующие государственные полномочия. Очередные бравады появились после заседания правительственной комиссии, где был заслушан неутешительный отчет о работе государственного предприятия.

Напомним, что уже год региональная исполнительная власть и предприниматели Дальнего Востока пытаются оттеснить ФГУП "Нацрыбресурс" от причальной кормушки и позволить развиваться отрасли. Совещания о ситуации вокруг деятельности "фирмы-промокашки" пока не прояснили дальнейшей судьбы этой формально государственной конторы.

"Комиссия заслушала отчет о деятельности ФГУП "Нацрыбресурс" и рассмотрела предложения Росрыболовства по повышению эффективности работы предприятия в целях развития объектов портовой и логистической инфраструктуры, необходимой для обеспечения комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, доставки на берег рыбной продукции, её сохранения и транспортировки. Росрыболовству поручено проработать со всеми заинтересованными государственными органами и организациями концепцию развития ФГУП "Нацрыбресурс", в том числе с учетом интересов прибрежных субъектов Российской Федерации", - сказано в итоговом пресс-релизе правительства.

"На прошедшем майском совещании члены комиссии не возлагали на ФГУП никаких полномочий по созданию или строительству инфраструктуры доставки рыбы с промысла до конечного потребителя. Более того, нет смысла одному ведомству или государственной компании подменять этот уже давно существующий рыночный механизм, так как это противоречит государственным интересам и усилиям правительства РФ по развитию ДФО и привлечению частных инвестиций, - заявил деловой газете "Золотой Рог" участник правительственного совещания, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий МАРТЫНОВ. - На Дальнем Востоке добывается 2,8 млн тонн рыбы, и порты Приморского края способны обработать весь этот объем рыбопродукции. Увеличение потребления рыбы в стране - это не компетенция портовых предприятий. Рыночный механизм подразумевает, что портовики подстраиваются под объемы рыбаков, а рыбаки под рынки сбыта. Если мы говорим, что нужно как-то "оптимизировать" доставку рыбу от порта до потребителя, то здесь важнейшее звено - это железная дорога. Транспортные компании прогнозируют нехватку современного подвижного состава, поэтому часть продукции компании уже перевозят автотранспортом. Но никто не призывает создавать некую государственную компанию, занимающуюся перевозкой рыбы, и под этот лозунг, например, забрать подвижной состав у "Рефсервиса", а у железной дороги право на формирование своих тарифов".

Представители рыбных портов и терминалов в очередной раз недоумевают, зачем чиновники активно эксплуатируют миф о том, что перевалка рыбной продукции сегодня находится под угрозой. Фактически именно порты более всех заинтересованы в наращивании клиентской базы среди рыбаков, и они конкурируют между собой за каждого клиента, сохраняя и даже снижая тарифы на хранение и перевалку рыбных грузов уже несколько лет.

"Перевалка рыбной продукции является для региональных портов привлекательным доходным направлением, иногда не уступающим контейнерам, и уж точно лучше, чем навалочные грузы, тот же уголь, - утверждает член совета директоров ОАО "Владивостокский морской рыбный порт (ВМРП) Денис САРАНА. - Наш порт за 4 месяца 2015 года увеличил объем перевалки рыбопродукции в три раза по сравнению с 2014 годом благодаря самостоятельной работе на рынке. В мае мы выгрузили 21 тыс. тонн, и это очень хороший результат, а количество "рыбных" судов, одновременно находящихся в порту под обработкой и на снабжении, достигало 9 единиц единовременно. По итогам 5 месяцев работы текущего года ОАО "Владморрыбпорт" вернуло лидерство по объему перевалки рыбопродукции среди портов Дальневосточного бассейна (в 2014 году ОАО "Владморрыбпорт" занимало лишь третье место. - Прим. "ЗР"). Увеличение объемов перевалки рыбопродукции является приоритетным направлением развития ВМРП, доля ее перевалки уже составляет 21% от общего грузооборота порта, к сожалению, при некотором снижении других грузов. План ОАО "Владморрыбпорт" в 2015 году - 250 тысяч тонн рыбопродукции".

Согласно источникам газеты "Золотой Рог", такие результаты достигнуты не благодаря, а скорее вопреки инициативам ФГУП "Нацрыбресурс" и Росрыболовства, ведь многие порты до сих пор не могут добиться прозрачных и долгосрочных арендных соглашений по использованию государственных причалов, которые "случайно" попали в управление в эти ведомства. Особенно стоит "пожалеть" те предприятия, которые никогда не занимались перевалкой рыбы, но теперь с них требуют найти рыбные грузы - под угрозой запрета работы.

Частные инвестиции идут в порты…

В условиях стабилизации рыбного грузооборота в Приморье в последние годы фиксируется еще одна важная тенденция. Частный бизнес инвестирует деньги в строительство холодильных мощностей, причем не только на припортовых территориях, но и в окрестностях Владивостока.

Небольшие модульные холодильники ёмкостью по 1-2 тысяч тонн позволяют хранить не только рыбу, но и мясопродукты и овощи. Дефицит холодильных мощностей в Приморье надуманный, утверждают представители этого бизнеса. Сегодня, когда импорт мясопродукции снизился, постоянно есть свободные емкости. Одной только рыбопродукции не хватает чтобы занять все свободные холодильники. Инвестировать деньги в строительство каких-то гигантских морозильных площадей пока неразумно. Если будет груз под хранение, существующие холодильники заполнятся, а новые будут построены за год, максимум - два.

Целесообразность строительства громадных холодильных мощностей в Приморье обсуждается сообществом последние 10 лет. Многие портовые рыбные предприятия рассматривали возможность инвестирования средств в строительство новых холодильников, но трезвые расчеты показывали, что "гигантизм" пока не имеет экономического обоснования. Так, "ДВ-Порт" (предприятие, использующее собственные причалы) рассматривал возможность строительства холодильника на 20 тысяч тонн, но из-за отсутствия объемов рыбной продукции и острой конкуренции между портами реализацию проекта "заморозил". Что же говорить о тех, кто работает на причалах "Нацрыбресурса"? Вряд ли постоянное повышение арендных (или других) платежей (и явное нежелание заключать долгосрочные договоры) будут способствовать инвестициям в припортовые предприятия.

…и натыкаются на фантазии НРР

Между тем призывы "осваивать бюджет" и строить холодильники (и другую инфраструктуру) за государственный счет со стороны представителей ФГУП продолжаются. На совещании в правительстве чиновники Росрыболовства и представители ФГУП представили даже схему "рыбного общероссийского хаба". И судя по этой картинке НРР должен не только отвечать за государственные причальные стенки, но зайти во все смежные отрасли бизнеса (фрахт судов, распределительные склады, сухие порты, дороги и так далее).

При этом тот простой факт, что 60-70% (а при желании и 100%) рыбопродукции успешно отгружается через частные причалы, без всякого - даже теоретического - влияния "Нацрыбресурса", в презентации не упоминается. Сам уровень подготовки правительственного доклада вызывает недоумение. Экономическое обоснование под эту "новую" схему также отсутствует, а вот данные хозяйственной деятельности ФГУП представленные членам правительственной комиссии откровенно удручают.

При таких показателях выручки, прибыль предприятия невелика. По данным справки, подготовленной для правительственной комиссии, 2013 году чистая прибыль НРР при выручке 301 млн рублей составила 2,7 млн рублей, при выручке 471 млн рублец - 12 млн рублей.

Оставим на дальнейшее уточнение контролирующих структур, что за "услуги в портах" оказывает ФГУП - не те ли, за которые в отношении него ведут свои расследования УФАС Камчатки и Приморья? К сожалению, самое интересное для анализа - структура расходов ФГУП "Нацрыбресурс" - осталось тайной даже для председателя правкомиссии и курирующего ФАР вице-премьера Аркадия ДВОРКОВИЧА. Неужели правдивы подсчёты других ведомств, что как раз все доходы ФГУП идут на заработную плату и текущие расходы нескольких сот человек его дружного коллектива? В Приморье портовикам остается только мечтать, чтобы 70-80% от уплаченной ими аренды направлялись на ремонты причалов.

ФГУП "Нацрыбресурс" готово отдать инициативу частным предпринимателям?

Впрочем, несмотря на регулярное (вполне возможно, ненамеренное) искажение действительности в комментариях и выступлениях менеджеров "Нацрыбресурса", порой озвучиваются и логичные предложения. Так, заместитель генерального директора НРР Сергей Сухов, отвечая на вопросы журналистов портала Pravda.Ru, абсолютно грамотно заявил "…нет необходимости вмешательства государства в рыбную отрасль, главное - создать условия для рыбаков". Далее в том же интервью он продолжил "…если есть российские инвесторы, нужно создать для них условия". Вот такие бы инициативы да в уши его начальникам - цены бы не было этому предприятию!

Итак, отдаст ли наконец ФГУП (и Росрыболовство) причалы российским инвесторам, если они нужны отрасли для текущей деятельности и новых инвестиционных проектов? Ведь более половины существующих гидротехнических сооружений в стране и так уже в собственности портовых компаний, и оставшиеся ГТС государству точно не нужны. Ответ на этот вопрос, видимо, прозвучит уже в этом году. Не исключено, что это будет на Госсовете по развитию рыбной отрасли или на предстоящем Восточном Экономическом Форуме. Противодействовать развитию предпринимательства и его инвестициям на Дальнем Востоке - явно не в тренде современной экономической политики России и ее президента.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.