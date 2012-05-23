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РАО ЭС Востока: зима прошла без сбоев

23 Мая 2012, 09:24 | Дальний Восток

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») в 2011 году потратило на ремонт оборудования более 8,7 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2010 году, сообщил глава энергохолдинга Сергей ТОЛСТОГУЗОВ в ходе видеоконференции.

Особенно большая работа была проведена по ремонту тепловых сетей, состояние которых является залогом успешного прохождения зимы. Всего было отремонтировано 60,8 км (110% от плана). В 2011 году также отремонтировано 368 котлоагрегатов (100% от плана), 252 турбоагрегата (106%) и 4 тыс. 285 км электрических сетей (103%).

По словам Толстогузова, предприятия «РАО ЭС Востока» успешно прошли осенне-зимний отопительный сезон 2011-2012 годов. Так, ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) обеспечило стабильное энергоснабжение потребителей на всей территории своей ответственности: в Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской АО, на юге Республики Саха (Якутия), а также в регионе с высокими рисками прохождения максимумов энергетических нагрузок, которым традиционно считается Приморье.

На электростанциях компании увеличилась выработка электрической энергии на 10,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел по всем филиалам энергокомпании: в филиалах Приморского края (Приморская генерация и ЛуТЭК) - на 12,8%, в Хабаровской генерации - на 10,6%, в Амурской генерации - на 7,2%, Нерюнгринской ГРЭС - на 5,1%. В связи с пониженными температурами наружного воздуха, которые отмечались на всех территориях Дальнего Востока, отпуск тепла увеличен на 2,2%.

Минувшей зимой зафиксирован стабильный рост энергопотребления в промышленном секторе и коммунально-бытовой сфере по большинству территорий ДФО. Несмотря на это, максимум потребления в объединенной энергосистеме Дальнего Востока оказался на 0,6% ниже, чем годом ранее, что связано с перераспределением утренних и вечерних пиков из-за отказа от перехода на «зимнее» время. Основную нагрузку традиционно несли теплоэлектростанции ОАО «ДГК». В максимум потребления (13 января 2012 года) было включено 84% от имеющихся в энергокомпании мощностей - это равняется 4 903 МВт. Для сравнения: совмещенный максимум потребления в ОЭС Востока в этот день составлял 5 228 МВт.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

Автор: Ольга Добролюбова
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