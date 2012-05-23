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Дальний Восток оказался на грани топливного кризиса
Дальний Восток вплотную приблизился к серьезному топливному кризису, ведущему не только к росту цен на нефтепродукты, но и к физическому дефициту продукции нефтепереработки в макрорегионе.
Причиной грядущих потрясений является появившееся 4 мая предписание Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, которым уже с 10 мая введен запрет на перевозку нефти и темных нефтепродуктов в цистернах для перевозки светлых нефтепродуктов. Кроме того, ведомство наложило запрет на перевозку в нефтяных цистернах грузов, которые не входят в перечень разрешенных заводом-изготовителем. Речь идет о запрете транспортировки мазута и битума. Ространснадзор считает недопустимым перевозку таких нефтепродуктов в обычных цистернах поскольку они тяжелее и дают большую нагрузку на тележки вагонов. Именно это могло стать причиной сходов вагонов, которые произошли в этом году на Дальневосточной и Забайкальской железной дороге.
В результате, по оценкам газеты "Ведомости", составленным после общения с сотрудниками крупнейших нефтяных компаний, из перевозок сырья выбыло более 30% парка подвижного состава, обеспечивающего сырьем отечественные НПЗ. Как водится, наиболее пострадавшими оказались дальневосточные нефтепереработчики, зависимость которых от поставок сырья и вывозки товаров по железной дороге наиболее высока. При этом для Хабаровского НПЗ решение Ростанснадзора может вообще стать парализующим. Дело в том, что, именно вагоны для перевозки нефти становятся на заводе емкостью для вывоза произведенного мазута. Никаких других вариантов вывоза мазута у завода просто нет. Потому, запрет на использование для этих целей нефтяных цистерн является, по сути, приказом к остановке производства в Хабаровске.
Как сообщили "ЗР" в НК "Альянс", компания, владеющая парком почти в 1,5 тыс. цистерн, получила гарантийные документы от их производителей о технической возможности универсального использования перевозных емкостей, предполагающей, в числе прочего и свободное несение нагрузки в виде мазута, но эти документы руководством ведомства не были даже приняты к рассмотрению. Как видно из технологии погрузки, даже создание специализированного парка цистерн для перевозки мазута не решит проблему Хабаровского НПЗ. В этом случае затраты времени на замену составов приведут к сокращению объемов оборота нефти и нефтепродуктов, в итоге - к сокращению производства почти вдвое. Заводская железнодорожная ветка рассчитана на пропуск 300 вагонов в сутки и расширить ее у предприятия, расположенного внутри городской застройки, вряд ли получится.
Вообще-то, в качестве борьбы с лишним давлением на тележки цистерн давно выработаны правила загрузки, предполагающие их заполнение не менее чем на 20% и не более чем на 80% объема. Все происшествия могут происходить от перегрузки. Контролирующему органу конечно легче запретить перевозку вообще, чем отследить выполнение правил. Но последствия… Простой сбой в работе одного из двух действующих на Дальнем Востоке НПЗ приводит сегодня к напряжению на местном рынке нефтепродуктов, не имеющем лишнего предложения. Не трудно представить, что будет с остановкой производства или сокращением выпуска продукции почти наполовину, ведь свободной, незаконтрактованной нефтепродукции нет и в других регионах РФ, а с выводом из оборота трети парка цистерн еще и доставить на Дальний Восток дефицитный товар станет крайне проблематично.
Всю минувшую неделю в Минэнерго РФ шли совещания с транспортниками о возможности изменения требований или хотя бы отсрочки их введения, чтобы у нефтяных компаний была возможность подготовиться. Хабаровский НПЗ, почти вдвое сокративший производство и оказавшийся на грани остановки в виду затоваривания заводских емкостей хранения мазута, получил временное послабление и смог продолжить работу. Как будет дальше? Дальневосточники ждут решений федеральной власти.
Александр НИКОЛАЕВ, «Золотой Рог».
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