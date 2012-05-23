Инсури - бесплатный онлайн расчет КАСКО

Использование разнообразных онлайн-сервисов уже давно вошло в нашу повседневность. Они удобны, практичны, и доступ к ним возможен в любое время суток. Современные интернет-сервисы охватывают разные стороны жизни человеческого общества и набирают популярность с каждым днем.

Кроме существующих виртуальных инструментов, облегчающих жизнь человека, появляются и новые. Спешим сообщить еще об одном таком замечательном и полезном сервисе расчета КАСКО онлайн, благодаря которому автовладельцы смогут выбрать наиболее подходящую страховую компанию из десятков страховщиков, имеющихся в базе сервиса. Причем, онлайн расчет КАСКО - совершенно бесплатный. Более того, при заказе через онлайн-сервис Инсури, доступны различные варианты КАСКО по каждой из компании и ощутимые скидки. Также, следует заметить, что стоимость страхования при расчетах является реальной.

Кроме бесплатного расчета страхования и сравнения предложений от разных компаний, клиент сервиса может также легко и удобно заказать полис со скидкой или продлить его. На сайте Инсури публикуется информация относительно страховых компаний, включая адреса и телефоны офисов продаж. Заказав обратный звонок, клиент может получить консультацию по любым вопросам автострахования и выбрать оптимальный для себя вариант КАСКО.

Насколько востребован и полезен данный ресурс людям, можно судить по количеству автомобилей и автовладельцев. Большинство современных граждан имеет хотя бы один автомобиль, а это означает, что Инсури необходим практически каждому человеку. В настоящее время единый калькулятор КАСКО работает на Москву и Санкт-Петербург, однако стоит надеяться, что эта удобная возможность вскоре коснется жителей Приморского края и других регионов России. Возможно отчасти, это зависит от страховых компаний, находящихся в "этих других" регионах страны, поэтому следует непременно упомянуть и о том, что проект Инсури работает не только со страхователем (автовладельцем, клиентом страховой компании), но также и брокерами, агентами и страховыми компаниями. Как правило, полезные нововведения и возможности сначала появляются в центральных городах и только потом в других. Региональные предприятия стараются тоже использовать все современные возможности, а благодаря Инсури, возможность расчетов стоимости страхования и заказа полиса через Интернет уже есть.