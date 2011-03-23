Оконный вопрос настораживает

Участившиеся климатические «капризы» делают проблему устойчивости зданий к природным стихиям все более острой. Например, для Дальнего Востока. Нередки опасения дальневосточных потребителей о том, что при сейсмическом волнении из здания в первую очередь «вылетят» окна.

«Если при колебании не был поврежден оконный проем, т.е. проем в стене, то и окно, установленное в соответствии с существующими стандартами, останется целым и на своем месте. Под воздействием сильных волновых колебаний может лопнуть стеклопакет (т.е. стекольная часть окна). Если же проем оказался разрушен, то пострадает вся оконная конструкция – ведь окно крепится в данный проем», – поясняет Рафик АЛЕКПЕРОВ, технический директор компании ПРОПЛЕКС (производителя оконного ПВХ-профиля).

Эксперт отмечает, что в российских ГОСТах не прописаны испытания пластиковых окон на сейсмоустойчивость. Основные качества окна, которые регламентируют отечественные стандарты, – это звукоизоляция, паропроницаемость, стойкость к ветровым и статическим нагрузкам.

Специалисты советуют при заказе окна обращать внимание на ряд моментов, которые облегчат эксплуатацию конструкции в сложных климатических условиях. У оконной компании должны быть сертификаты, подтверждающие качество ее продукции. Все работы по изготовлению и установке конструкций должны осуществляться по ГОСТам.

По данным ПРОПЛЕКС, на Дальнем Востоке более 90% жалоб на эксплуатацию пластиковых окон сейчас связаны с некачественным монтажом. Кроме того, инженер оконной компании должен осуществить расчет ветровых нагрузок для окна (в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). Дальний Восток входит в шестую зону ветрового давления. Это значит, что данный фактор оказывает серьезное воздействие на эксплуатацию окна. Например, мощный воздушный поток может разбить стеклопакет. Что касается пластиковой рамы, ее деформация под воздействием ветра не должна превышать 6 мм.

«В отличие от европейских методик такого расчета, российская сложнее, но точнее отражает реальную нагрузку на окно. Стоит отметить, что вопрос усиления окон при ветровом давлении очень важен для потребителя. Правильно выполненный расчет окна гарантирует надежность и безопасность конструкции, а также позволяет оптимизировать ее стоимость», – добавляет Рафик Алекперов.