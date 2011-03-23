Кто откроет зерновой коридор

Российский бизнес не теряет интереса к экспорту зерна в страны АТР через порты Дальнего Востока. Планы пока сдерживает полный запрет на экспорт зерна, введенный в России 15 августа 2010 года из-за того, что в прошлом году засуха погубила в РФ почти треть валового сбора зерна. Тем не менее в настоящее время обсуждается возможность реализации сразу нескольких проектов по строительству терминалов в регионе.

Интерес к дальневосточному направлению в первую очередь связан с тем, что Япония является крупнейшим покупателем зерна в этом регионе - до 30 млн тонн в год. Ее торговые дома закупают зерно в том числе и для дальнейших поставок в Тайвань, Малайзию, Индонезию, Бангладеш и другие страны.

18 марта ФГУП «Росморпорт» объявило открытый конкурс на право заключения договора по разработке технической документации - «Разработка ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство специализированного зернового перегрузочного комплекса в морском порту Восточный». Объекту отведен участок земель водного фонда к северо-западу от причала №14 к мысу Петровского.

Как следует из материалов предприятия, цена заказа может составить около 5 млн 572,7 рублей. Зерновой терминал станет одним из элементов комплексной программы развития транспортного узла Восточный-Находка, которая предполагает также развитие транспортной инфраструктуры, строительство контейнерного и угольного терминалов. Проект развития транспортного узла реализуется согласно ФЦП «Развитие транспортной инфраструктуры РФ». Планируемый грузооборот - 3 млн тонн зерна в год на экспорт, 1 млн тонн импорта.

В проекте по строительству терминала мощностью 2,5 млн тонн в год в порту Ванино, реализуемом государственной «Объединенной зерновой компанией» (ОЗК), будут участвовать «Базэл» и ЗАО «Русагротранс». Проект, по расчетам ОЗК, должен обойтись в 3,8 млрд рублей («Русагротранс» ранее озвучивал 2,9 млрд рублей). Он предусматривает строительство портового элеватора емкостью 150 тыс. тонн и годовой мощностью 2,5 млн тонн. В качестве основного трейдера, который будет выкупать зерно в Ванино, рассматривается японская корпорация Itochu. Преимущества этого направления: прямой выход на БАМ и наименьший тариф на перевозку ж/д вагонов от зернопроизводящих регионов Алтая и Западной Сибири.

«Русагротранс» также рассматривает как перспективный проект размещения терминала мощностью до 3,5 млн тонн зерна в год в порту Троицы (бывший Зарубино).

Еще один зерновой терминал мощностью 2 млн тонн в год планирует построить в Советской Гавани ОАО «Росагроснаб» (Москва). Основным потенциальным резидентом проекта выступает ЗАО «Советско-Гаванский морской торговый порт», входящее в группу компаний «Петропавловск».

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) последнее время находится в состоянии диалога с несколькими японскими компаниями. К настоящему времени ВМТП проработал технико-экономическое обоснование проекта по созданию в порту Владивосток зернового терминала проектной мощностью в 3 млн тонн в год и ориентировочной стоимостью в $35 млн. Это один из перспективных проектов ВМТП и предусмотрен Стратегией развития компании до 2015 года. В компании не отказываются от его реализации. В тоже время, прежде чем преступить к строительству терминала, ВМТП считает необходимым осуществление реконструкции припортовой железнодорожной станции с целью увеличения ее пропускной способности. В настоящее же время ВМТП готов работать с зерновыми грузами в объемах порядка 1 млн тонн в год существующими производственными мощностями.

Российско-японское СП, созданное группой компаний «Беркут» и японской Link Far East (LFE), планировало построить зерновой терминал в порту Славянка (юг Приморского края). Инициатива создания терминала принадлежала опять же японской стороне. Проект терминала вроде бы как разрабатывали китайские компании и специалисты ДНИИМФ. Однако до строительства дело так и не дошло.

Эксперты считают, что на реализации планов могут сказаться последние события в Японии. «Японской экономике сейчас не до инвестиций, а практически все задуманные проекты по строительству зерновых терминалов на Дальнем Востоке в той или иной мере завязаны на эту страну. В этом плане наиболее инвестиционно привлекательным выглядит проект в порту Ванино, на котором остановила свой выбор ОЗК. Еще один момент - без обратной загрузки экспорт зерна через Дальний Восток малорентабелен, а значит, нужно думать и над этой проблемой. В любом случае, перевозки возможны только при наличии контрактов на поставки зерна соответствующего качества. То есть основное слово за зернотрейдерами», - говорит представитель одно из стивидорных компаний.