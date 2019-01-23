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Стали известны самые популярные на Дальнем Востоке смартфоны
Подведены первые итоги рынка смартфонов ДФО в 2018 году
Компания «Связной | Евросеть» подвела итоги 2018 года в части продаж на дальневосточном рынке смартфонов. В 2018 году жители Дальнего Востока купили 1,5 млн смартфонов на 24 млрд рублей. Рынок показал рост год к году в штуках на 1%, а в деньгах — на 15%.
«Значительный рост в деньгах объясняется тем, что в течение года спрос смещался в пользу более дорогостоящих и многофункциональных гаджетов с большими экранами. Смартфонов, так или иначе использующих возможности искусственного интеллекта, стало больше. Кроме того, люди стали потреблять гораздо больше контента, что повлияло на рост продаж смартфонов среднего и высокого ценовых сегментов, оснащенных огромными экранами и внушительным объёмом памяти», — отмечает директор макрорегионов «Сибирь» и «Дальний Восток» объединенной компании «Связной | Евросеть» Сергей Шляхтич.
Чаще всего в 2018 году дальневосточные покупатели отдавали предпочтение смартфонам Huawei/Honor — их доля в штуках по итогам года составила 30%, еще 28% от общего количества составили гаджеты Samsung, 10% — за Apple iPhone. В топ-5 брендов в штучных продажах также представлены Xiaomi (5%) и Dexp (3%). В переводе на рубли наибольший вес — 32% от совокупного объема продаж — также имел Samsung, доля Huawei/Honor в деньгах составила 26%, Apple — 26%. Четвертое место и 4% доля в деньгах по итогам 2018 года — у Xiaomi, пятое и доля 1% – у Sony.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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