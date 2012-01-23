Рекламный рынок вырастет на 8%

По ожиданиям аналитиков, в 2012 году рекламный рынок в России вырастет всего на 8,6%. При этом доля интернет-рекламы в общем объеме рынка увеличится до 16,9% с 13,4% в 2011 году.

На рост рынка интернет-рекламы окажут влияние запрет на рекламу пива на телевидении с июля 2012 года и ограничения для наружной рекламы в крупных городах.Крупнейшие российские интернет-компании «Яндекс» и Mail.ru Group занимают существенную долю на рынках своего присутствия и способны сохранить свои позиции, несмотря на то, что опережающий рост рекламных бюджетов в 2011 году отразится на ценах на рекламу в 2012-2013 годах. «Мы по-прежнему достаточно оптимистичны относительно перспектив роста рекламного рынка России, – говориться в отчете Goldman Sachs. – Хотя мы понимаем озабоченность рынка в части усиления позиций браузера Google Chrome и его мобильной стратегии, и считаем, что «Яндекс» остается компанией, которая могла бы войти в долгосрочный структурный рост рынка интернет-рекламы в России», сообщает 1prime.ru.

«Золотой Рог».