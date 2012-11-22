МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» обеспечат 100% покрытие крупнейших российских автотрасс в 2013 году

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября, ZRPRESS. ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» (товарный знак «Билайн»), ОАО «МегаФон» и ОАО «Ростелеком» объявили о совместной реализации проекта по обеспечению мобильной связью магистральных автомобильных дорог федерального значения «Байкал», «Каспий», «Урал» и «Уссури» общей протяженностью порядка 9 000 км.



К строительству базовых станций вдоль автодорог планируется приступить в первом квартале 2013 года, реализация проекта займет до девяти месяцев. Оценочная стоимость работ по организации 100% покрытия крупнейших трасс составляет порядка 3,2 миллиарда рублей.

Автотрассы «Байкал», «Каспий», «Урал» и «Уссури» проходят через двадцать регионов России от Москвы до Владивостока, образуя так называемые транспортные коридоры «Север-Юг» и «Запад-Восток». Проект был инициирован в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05 мая 2012 года, его реализация позволит обеспечить полное покрытие сотовой связью ключевых автомобильных артерий страны.

Для обеспечения сплошного покрытия операторы установят более 200 новых базовых станций в дополнение к существующей телекоммуникационной инфраструктуре. Согласно плану работ, каждый из участников проекта установит собственные антенно-мачтовые сооружения на утвержденных участках, которые затем будут использоваться для совместного размещения оборудования четырех операторов. Таким образом, будет обеспечено ковровое покрытие мобильной связи всех участников проекта на всем протяжении автотрасс. Расходы на возведение антенно-мачтовых сооружений операторы разделят на паритетных началах. Затраты по организации электроснабжения инфраструктуры связи возьмет на себя государство.

МТС, «ВымпелКом», «МегаФон» и «Ростелеком» выступают координаторами работ в том или ином регионе. Операторы уже разработали адресную программу установки антенно-мачтовых сооружений и предварительные технические решения, подали заявки на частотные присвоения для базовых станций, проводят согласование по присоединению к электросетям, а также начали работы по оформлению аренды земельных участков, на которых будет установлена инфраструктура связи.

Сложность как разработки самого проекта, так и последующей реализации вызвана спецификой регионов и особенностями прохождения трасс в удалении от крупных населенных пунктов. Обеспечение мобильной связью автомобильных дорог России является неотъемлемой частью федеральной программы по полноценному развертыванию системы «ЭРА-ГЛОНАСС», призванной обеспечить безопасность на автотрассах и снизить тяжесть последствий ДТП за счет скорости реагирования на происшествие и оказания помощи пострадавшим.

«Организация 100%-ного покрытия основных автомагистралей – важная социальная задача, направленная повышение уровня экономического развития российских регионов и обеспечение комплексной безопасности передвижения автомобилистов. Перед нами стоит достаточно сложная цель, с учетом сложного ландшафта и природных условий, удаленности телекоммуникационной инфраструктуры от электроснабжения и населенных пунктов. Однако я уверен, что благодаря уже имеющемуся опыту частно-государственного партнёрства проект будет реализован максимально эффективно и в кратчайшие сроки», – отметил вице-президент МТС по технике Андрей Ушацкий.

«Кооперация государства и операторов для решения важной и одновременно сложной задачи по обеспечению радиопокрытия российских автотрасс является наиболее эффективным и своевременным подходом. Мы уже имеем успешный опыт частно-государственного партнерства по покрытию мобильной связью трассы «Амур». Это позволяет нам быть уверенными в успешности реализации и данного проекта. Объединив усилия и ресурсы, мы сможем оперативно и качественно решить проблемы покрытия основных автомагистралей страны, ускорить развитие транспортной инфраструктуры и существенно повысить удобство и безопасность участников дорожного движения», – прокомментировал вице-президент технического блока ОАО «ВымпелКом» Игорь Парфенов.

«Новый совместный проект уникален по трем причинам. Во-первых, он будет реализовываться в кратчайшие сроки, являясь при этом довольно трудоемким и затратным с точки зрения финансов, технологий и инфраструктурных ресурсов. В этих условиях успешно реализовать его возможно лишь благодаря усилиям сразу четырех крупнейших российских операторов связи, а это, безусловно, значимый прецедент не только для телекоммуникационной отрасли, но и для экономики в целом. Во-вторых, обеспечение покрытий крупнейших российских автомобильных дорог создаст уникальную платформу для развития инновационных технологических решений, в частности на базе ГЛОНАСС. И в третьих, успешная реализация проекта кардинально изменит карту покрытия связи российской глубинки, значительно улучшив тем самым возможности для малого и среднего бизнеса, а также комфорт и безопасность для проживающего на этих территориях населения», – комментирует директор по инфраструктуре ОАО «МегаФон» Игорь Широков.

«Появления надежного покрытия на всей протяженности автомагистралей ждут миллионы водителей и пассажиров. С одной стороны это позволит им всегда быть на связи с родными и близкими. С другой стороны совместный проект операторов будет работать на обеспечение безопасности дорожного движения, а значит на сохранение жизни и здоровья людей. Объединив усилия и ресурсы, крупнейшие российские операторы смогут решить государственную задачу обеспечения покрытия на ключевых федеральных автотрассах в самые короткие сроки», – сказал вице-президент – технический директор ОАО «Ростелеком» Иван Зима.

В начале октября 2011 года МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» завершили совместное строительство сети для обеспечения мобильной связью трассы «Амур» (Чита – Хабаровск). По всей трассе операторы «большой тройки» построили в 2011 г. 102 башни связи для размещения базовых станций, по 32 из которых запустили МТС и «МегаФон», и 38 – «ВымпелКом». Всего на этих башнях операторы «большой тройки» смонтировали 283 базовые станции, а партнеры проекта - электросетевые компании - проложили свыше 500 километров линий электропередач. В рамках строительства наземной инфраструктуры связи вдоль трассы «Амур» компания «Ростелеком» проложила более 450 км волоконно-оптических линий связи и обеспечила доступ к услугам связи в 70 населенных пунктах, сообщила пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири

Досье: Сеть МТС вдоль автодорог Дальнего Востока и Восточной Сибири. На сегодняшний день связью МТС обеспечены крупные и средние населенные пункты Дальнего Востока вдоль трасс М56 «Лена» (Невер — Якутск), М55 «Байкал» (Иркутск — Чита), М56 «Колыма» (Якутск — Магадан). На 90 % обеспечена связью трасса М60 «Уссури» (Владивосток — Хабаровск). Кроме того, связью МТС уже обеспечены населенные пункты вдоль проектируемой трассы «Вилюй», которая должна соединить Иркутскую область и Якутию и ускорить освоение нефтегазовых месторождений Восточной Сибири. Также в 2012 году был реализован проект по обеспечению северных логистических трасс Иркутской области Братск — Усть-Кут, Усть-Илимск – Братск, Тулун – Братск. Совокупная протяженность северных трасс составляет более 700 километров. Техническое покрытие сетью GSM с возможностью передачи данных по технологии GPRS/EDGE организовано более чем на 90% автодорог. В результате р услугами связи смогут пользоваться свыше 800.000 человек, из которых около 135.000 проживают в 106 малых населенных пунктах.





