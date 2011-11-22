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Октябрь: успехи и недочеты экономики РФ
Росстат опубликовал экономическую статистику за октябрь. Серьезно выросли инвестиции в основной капитал, «разогнался» транспорт, высокие темпы роста демонстрируют производство сельхозпродукции и розничная торговля. А вот реальные доходы населения снижаются.
Инвестиции в основной капитал в России в октябре выросли на 8,6%. Рост инвестиций в октябре оказался выше оценок экономистов, которые ожидали увеличения на 8%. В годовом выражении рост оказался меньше: инвестиции за январь-октябрь 2011 года увеличились на 5,3%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в октябре 2011 года выросли на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после повышения на 2,9% в сентябре, на 1,6% - в августе, на 0,4% - в июле, на 2,2% - в июне и падения на 5,3% в мае и 3,1% - в апреле. За январь-октябрь 2011 года доходы снизились на 0,2% в годовом сравнении.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в октябре 2011 года, по предварительным данным Росстата, составила 23 тыс. 350 рублей (рост на 12,6% по сравнению с октябрем 2010 года). Реальная зарплата, скорректированная на инфляцию, повысилась в годовом исчислении на 5%.
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