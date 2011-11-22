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Полусладкое вино может исчезнуть из российских магазинов

22 Ноября 2011, 00:14 | Дальний Восток

В июле следующего года вступают в силу некоторые положения обновленного закона «О госрегулировании алкогольного рынка», согласно которым все вина, при изготовлении которых использовались добавки (в том числе подсластители), будут признаны винными напитками.

Это в свою очередь, автоматически приведет к повышению налоговой нагрузки для производителей таких вин, поскольку акцизы по таким алкогольным напиткам значительно выше. Цену на такое вино придется повысить. По мнению экспертов, это отпугнет от привычной продукции небогатого потребителя и заставит производителей задуматься о производстве чего-нибудь другого, пишет РБК daily.

Между тем именно полусладкие вины наиболее востребованы у потребителей. Сейчас они занимают 80% объема рынка вин, а в эконом-сегменте – 90%. «Люди перестанут такие напитки покупать, они исчезнут с полок, а их место займет водка. И кто от этого выиграет? Добавление виноградного сока в вино не делает продукт менее натуральным, и считать его винным напитком абсолютно неправильно», - сокрушается председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

В случае принятия техрегламента Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции», согласно которому полусладкое вино считается столовым, ситуация может разрешиться благополучно для производителей таких вин, так как акциз останется на прежнем уровне.

Автор: RBC daily
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