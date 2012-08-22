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Осенью бензин подорожает на 2-2,5 рубля
Осенью литр бензина на автозаправках России может подорожать в среднем на 2-2,5 рубля, сообщили «РГ» в Российском топливном союзе.
Одна из причин - традиционно сезонная. «Со второй половины августа граждане возвращаются из отпусков, наступает уборочная страда - потребление бензина увеличивается. Возросший спрос толкает цены вверх, - пояснил исполнительный директор союза Григорий СЕРГИЕНКО. И уточнил: - Мы оцениваем этот сезонный рост в 15 процентов по сравнению с остальными месяцами года».
На разогрев цен сейчас работает и дорожающая нефть, это главный фактор, считает эксперт. «Что легко проследить по отношению к солярке, которая в оптовом звене подорожала серьезнее, чем бензин. У дизтоплива сейчас экспортная составляющая лучше, чем у бензина, его более выгодно продавать за рубеж, поэтому и цена на него на внутреннем рынке растет ощутимо быстрее», - объясняет эксперт.
За последнюю неделю топливо в опте уже подорожало на один процент, зафиксировал информационно-аналитический центр «Кортес». Больше всего выросло в цене, действительно, летнее дизельное топливо - на 1,46 процента, прибавив 405 рублей за тонну. На бирже и того больше - 499 рублей за тонну. Но до розницы это пока не докатилось. Здесь дизель остался при своих, а с начала года даже подешевел на 0,6 процента.
Бензин в июле, судя по мониторингу цен Минэкономразвития, тоже сработал по нулям, прибавив за год 1,5 процента. Однако месяца через два подорожание в оптовом звене должно докатиться и до автозаправок.
Рост оптовых цен на топливо является отложенной компенсацией реального повышения цен, связанного с ростом акцизов, уверен Григорий Сергиенко. Напомним, что с 1 января 2012 года ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в России выросли на 29-32,6 процента. Однако в ближайшие три года будут новые повышения, так что ценники еще не раз придется переписывать.
Зато осенью нам не грозит дефицит бензина, что в некоторые годы становилось серьезной проблемой и разжигало цены. Именно в это время на нефтеперерабатывающих заводах начинаются профилактические ремонты. «Сейчас НПЗ создают резервные запасы топлива, и тот факт, что они встают на профилактику, практически не влияет на объем топлива, поступающий на рынок», - успокоил Сергиенко.
Тем временем цены на бензин растут не только в России, и куда стремительнее, чем у нас. Например, в США за месяц они подскочили на 30 центов (около 10 рублей), поднявшись до 1,048 доллара за литр (более 33 рублей). Это самый высокий показатель с середины мая 2012 года, следует из официальной статистики министерства энергетики США. За последнюю неделю неэтилированный бензин подорожал на 8 центов за галлон, а в некоторых штатах рост цен был более стремительным.
Американские эксперты, отмечая высокий темп роста цен на бензин, тем не менее ожидают, что эта тенденция продолжится. И объясняют это тем, что летний автомобильный сезон подходит к концу. Осенью, в отличие от России, спрос на топливо в США упадет. Кстати, в нашей стране литр бензина сейчас стоит от 25 до 28,85 рубля.
«Золотой Рог».
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