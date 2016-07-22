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АО "ННК-Хабаровский НПЗ": состояние окружающей среды и атмосферного воздуха на предприятии соответствует всем экологическим нормативам
В некоторых СМИ появилось сообщение о том, что жители близлежащих к АО "ННК-Хабаровски НПЗ" районов, дескать, жалуются на едкий запах. Деловая газета «Золотой Рог» получила официальный комментарий руководства АО "ННК- Хабаровский НПЗ".
Руководство завода информирует: состояние окружающей среды и атмосферного воздуха соответствует нормативам.
Мониторинг экологической безопасности в постоянном режиме осуществляется службами производственного контроля и лабораторией, оснащенной современными приборами.
В режиме онлайн информация отражается на мониторе, который расположен на проходной завода, а также всю информацию можно получить из открытых источников.
Кроме того, специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Дальневосточного УГМС уточнили в комментариях хабаровским СМИ, что на качество воздуха в том районе мог повлиять транспорт: недалеко от завода расположены крупные магистрали, железнодорожные пути и автозаправочные станции.
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