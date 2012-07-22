Умные покупатели пользуются сервисом Близко

Выгадать при покупке вещей, товаров и услуг хотят все. Именно поэтому скидки и распродажи так популярны во всем мире. Ведь это реальная возможность купить то, что хочется и при этом сэкономить. Самое трудное при этом – узнать, где действуют самые выгодные предложения. Ориентироваться в этом плане можно при помощи сервиса товаров и услуг msk.blizko.ru.

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Покупателям не нужна регистрация. А вот компаниям стоит потратить время, чтобы зарегистрировать свою страничку и оставить максимально подробные данные о себе и своей деятельности. При желании можно воспользоваться расширенными возможностями и создать фирменный дизайн для своей страницы.

«Золотой Рог».