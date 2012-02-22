КнААПО заменит поставленные Аэрофлоту Superjet

«Аэрофлот», который должен стать крупнейшим эксплуатантом новых российских самолетов Superjet, в этом году получит новые лайнеры взамен поставленных ранее четырех машин.

Как рассказал в ходе авиасалона в Бахрейне вице-президент по работе с заказчиками компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Игорь СЫРЦОВ, поставленные в 2011 году «Аэрофлоту» самолеты Superjet оснащены упрощенной версией салона, поскольку не все детали компоновки были готовы в срок. В новых самолетах для «Аэрофлота» будет увеличено количество кухонь и туалетов.

По словам Игоря Сырцова, возвращенные «Аэрофлотом» самолеты будут выставлены на вторичную продажу и сейчас «прорабатываются различные варианты «технического лица», в котором они будут поставляться новым заказчикам. Возможно, это будет бизнес-версия самолета.

В новой конфигурации машину хочет видеть и армянская авиакомпания Armavia – стартовый заказчик Superjet. Интерес к самолетам, выпускающимся в Комсомольске-на-Амуре, проявила и авиакомпания Bahrain Air. Всего в 2012 году будет поставлено свыше 20 SSJ. Десять самолетов получит «Аэрофлот», три машины будут отправлены в Лаос. Кроме того, планируется поставить самолеты в Индонезию, а также авиакомпаниям «Якутия» и Armavia.

«Дальневосточный капитал».