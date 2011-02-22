Корпоратив заказывали?

Декабрь, несмотря на зимние холода, время жаркое: кто-то сверяет отчеты, кто-то подсчитывает бюджет, а кто-то уже во всю готовится к празднику. Сколько стоит корпоративная вечеринка и где ее лучше провести?

Если вы задались подобным вопросом - самое время призвать на помощь праздничные агентства - профессионалы обещают организовать праздник на любой вкус и в максимально короткий срок. Только во Владивостоке стабильно работают два десятка праздничных агентств, способных устроить незабываемую вечеринку и на Новый год, и на юбилей, и на день рождения. Один из лидеров местного рынка - агентство с 7-летним стажем "Матис", среди клиентов которого есть такие крупные компании, как ОАО "ДВМП", "Приморское агентство авиационных компаний", "Дальсвязь".

Как рассказали специалисты агентства, программы корпоративного Нового года различные, от известной с детства классики с участием Деда Мороза и шампанским до креативных мероприятий вроде вручения "Оскаров" за профессиональные достижения сотрудников компании. Под "Оскарами" подразумеваются не изящные статуэтки, а денежные премии и повышения по службе, но все подготовлено так торжественно и красиво, что сотрудники компании действительно ощущают себя участниками заморской церемонии.

В некоторых агентствах обещают эксклюзивные программы, разработанные специально под бюджет компании. Однако такая услуга, как бы привлекательной она ни выглядела, рассчитана в основном для компаний, в которых работает свыше 150 человек, и обойдется она уже не в $2000, а в $10000.

Возраст компании играет немалую роль при выборе сценария. Компании постарше чаще всего заказывают стилизацию под прошлое и дискотеки 80-х. Здесь популярны любимые герои - Верка Сердючка и стриптизеры с оригинальными номерами. "В прошлом году был очень востребован номер со змеей. - рассказывает Анна, менеджер праздничного агентства "Восток". - Девушка в арабском костюме "воевала" с удавом, а, обнажившись, как бы демонстрировала свое поражение перед могучей рептилией". "Молодые" компании, напротив, предпочитают офисные игры, а также жаждут модных ди-джеев и телеведущих, причем предпочитают особ женского пола. Не отказываются и от оформления шарами и еловыми ветками, любят неон и разноцветные софиты.

Какой Новый год без фейерверка? Фейерверк, салют, пирошоу - кульминация любого праздника. Особенно 31 декабря, когда так хочется сказки! Как здорово, подняв голову, смотреть в темное небо, где распускаются, затмевая звезды, огромные диковинные цветы, возникают россыпи рубинов и изумрудов, вздымаются к звездам столбы искрящейся огнем пыли и падают огненные водопады... Фейерверк любят многие, поэтому его популярность на него не падает с годами, несмотря на высокие цены. Что касается цен, они формируются исходя из трех компонентов: высотности, насыщенности и продолжительности. Чем больше, тем соответственно дороже. Многие также заказывают фейерверк, который складывается в название самой фирмы и поздравление типа: "С новым годом, "Элит-сервис"! Причем, как отмечают в большинстве праздничных агентств, это довольно распространенная услуга.

В последние 3 года часто заказывают выезды на природу с посещением пригородных пансионатов и лыжных баз. Это вдвойне выгодное решение: во-первых, не приходится особенно думать, чем занять гостей до начала застолья, во-вторых, свежий воздух сегодня просто в моде, так как сотрудники большинства компаний - офисные работники.

"Если руководство организует шашлыки на природе или отъезд в пансионат - это всегда сопровождается положительными отзывами сотрудников. - делится своими впечатлениями Ольга, юрист крупной строительной компании. - А если к этому благородному делу еще прибавить продуманную программу и веселых ведущих - можно смело считать, что праздник удался!"