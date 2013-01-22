Новое поколение мобильной связи набирает скорость

«МегаФон» считает целесообразным развивать сети 4G

В ноябре 2012 года «МегаФон» стал публичной компанией, успешно разместив свои акции на Лондонской бирже (LSE) и Московской международной валютной бирже (ММВБ). Среди основных факторов, привлекших инвесторов, – лидерские позиции компании в сегменте мобильной передачи данных, а также ее фокусирование на одном рынке – российском.

Именно с Россией «МегаФон» связывает свое развитие, ориентируясь при этом на самые высокие и передовые стандарты оказания услуг связи и клиентского сервиса и стремясь обеспечить доступ к самым современным услугам связи каждому жителю страны, от Калининграда до Чукотки. О том, что компания делает для этого на бескрайних территориях Востока России, корреспонденту «ДК» рассказал директор Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Юрий ЖУРАВЕЛЬ.

– Тема развития Дальнего Востока была в этом году одной из наиболее обсуждаемых в политических и экономических кругах страны. А как обстоят дела с инфраструктурой связи на Дальнем Востоке?

– Смотря о какой части этого огромного региона вести речь. Есть территории – Чукотка, север Якутии, Магаданская область, Камчатка, – где возможности связи по объективным причинам на сегодня ограничены по сравнению с тем же Владивостоком. Там ниже скорость мобильного Интернета, более высокие тарифы. Связано это как раз с отсутствием необходимой телекоммуникационной инфраструктуры, в первую очередь волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Эта проблема поднималась на совещании у министра связи и массовых коммуникаций России Николая НИКИФОРОВА во время его визита на Дальний Восток в октябре 2012 года. Ситуацию в значительной степени сможет улучшить запуск подводной ВОЛС Сахалин – Магадан – Камчатка. Это дорогостоящий проект, поэтому предполагается, что для строительства линии компании «МегаФон», МТС, «Вымпелком» и «Ростелеком» объединятся в консорциум и разделят затраты.

Если же говорить о Приморье, о приамурских территориях, живущим здесь дальневосточникам доступен практически тот же комплекс телекоммуникационных услуг, что и жителям центральных регионов страны. Первую сеть четвертого поколения «МегаФон» запустил в марте прошлого года в Новосибирске. А уже в июле мы начали оказывать услуги 4G во Владивостоке. На сегодняшний день услуги 4G мы предоставляем в двух крупнейших городах Дальнего Востока – Владивостоке и Хабаровске – и рассматриваем возможности развертывания сетей 4G во всех крупных городах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

– Сегодня 4G у всех на слуху. О необходимости развивать эту технологию связи в стране говорят и премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ, и Николай Никифоров. 4G – это действительно новое слово в мобильных телекоммуникациях?

– Судите сами, сегодня для беспроводного выхода в Интернет мы используем, в основном, 3G-сети. Как правило, скорость в этом случае не превышает 5 Мбит/с. Этого вполне достаточно, чтобы почитать новости в Интернете, пообщаться в соцсетях с друзьями, посмотреть видеоролики в Youtube. Но для работы с большими файлами, быстрого их скачивания, просмотра видео в HD-качестве потребуются более высокие скорости. И 4G их обеспечивает.

– Другие российские операторы, между тем, пока не спешат развивать 4G, делая ставку на модернизацию сетей третьего поколения.

– LTE – наиболее перспективная на сегодняшний день технология мобильной передачи данных с точки зрения дальнейшей эволюции, которая позволяет достигать в мобильных сетях скорости до 100 Мбит/с. Поэтому «МегаФон», будучи лидером на рынке мобильной передачи данных в России, считает целесообразным развивать сети 4G, а не наращивать скорости в сетях 3G.

К тому же хочу напомнить, что в июле этого года состоялся конкурс на получение лицензий на частоты, отданные под стандарт LTE. Согласно условиям конкурса, к 2019 году сети 4G должны работать во всех населенных пунктах России с численностью 50 тыс. человек и более. А каждый оператор из числа победителей обязан ежегодно вкладывать по 15 млрд рублей в развитие инфраструктуры.

– Сколько дальневосточников уже имеют возможность пользоваться 3G-Интернетом?

– На сегодняшний день сеть мобильной связи третьего поколения «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири насчитывает более 2,1 тыс. базовых станций. Мы уже более пяти лет присутствуем во всех регионах Востока России, включая самые отдаленные. Говорю об этом с гордостью, потому что развитие мобильного интернета крайне важно для территорий с невысокой плотностью населения. А таких территорий на Дальнем Востоке – большинство. Каждый месяц мы устанавливаем новые базовые станции 3G в небольших поселках Якутии, Хабаровского, Приморского краев, Амурской области и других дальневосточных регионов. В ряде населенных пунктов «МегаФон» – единственный мобильный оператор, предоставляющий услуги связи.

Впрочем, и в густонаселенных районах Дальнего Востока на карте покрытия 3G до сих пор еще остаются «белые пятна». В этом году нам удалось исправить упущение, связанное с покрытием 3G Комсомольска-на-Амуре. Звучит странно, но до недавнего времени жители третьего по численности населения дальневосточного города были лишены возможности пользоваться связью третьего поколения. Дело в том, что диапазон, в котором, как правило, работает сеть 3G, там используется структурами Минобороны. На основании заявления компании «МегаФон» Государственная комиссия по радиочастотам в сентябре 2011 года приняла решение о возможности использования полос радиочастот 890-915 МГц и 935-960 МГц для развертывания сети UMTS на территории Хабаровского края. И уже через полгода «МегаФон» первым из операторов связи развернул в Комсомольске-на-Амуре, а также прилегающих к нему Комсомольском, Амурском и Солнечном районах Хабаровского края мобильную связь третьего поколения в диапазоне 900 МГц. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили 90% жителей этих территорий – а это около 400 тыс. человек.

В целом же ежемесячный объем интернет-трафика в сетях «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири сегодня превышает 800 Тб.

– Недавно было объявлено, что «большая тройка» плюс «Ростелеком» обеспечат покрытие мобильной связью целого ряда магистральных автодорог федерального значения, включая соединяющую Владивосток и Хабаровск трассу М-60 «Уссури». Как здесь будет строиться взаимодействие?

– У нас уже есть опыт взаимодействия с коллегами из МТС, «Вымпелкома» и «Ростелекома», а также с целым рядом организаций из других отраслей, по обеспечению мобильной связью трассы «Амур». В этом проекте у «МегаФона» была роль координирующего оператора. Этот опыт был признан успешным, и работа по организации мобильной связи на тех автомагистралях, о которых идет речь, в целом, будет строиться на схожих принципах.

– Что предлагает «МегаФон» в отношении мобильных сервисов?

– Действительно, с распространением мобильных устройств, обладающих широким спектром функциональных возможностей, все более широкое распространение получают сервисы, которые делают жизнь более удобной. Речь, в первую очередь, идет о предоставлении абонентам доступа к контенту, оказании финансовых услуг и т. д.

Год назад была создана компания MegaLabs – «дочка» «МегаФона», которая занимается разработкой и выводом на рынок инновационных сервисов. Разработки ведутся в шести направлениях – контент и медиа; финансовые услуги; мобильная реклама; облачные сервисы, М2М и перспективные услуги – то, что не вошло в предыдущие направления. Если говорить о приоритетах, основным направлением здесь можно назвать «Контент и медиа». Уже функционирует портал «Трава.Ру», видеопортал, есть планы по развитию цифрового телевидения IPTV, сервиса «Видео по запросу». Сейчас совместно с Yandex создается GetUpps! – магазин мобильных приложений.

Вторым по приоритетности у нас идет направление финансовых услуг. Мы уже организовали возможность осуществлять мобильные переводы в системе Unistream из офисов нашей фирменной розницы – здесь мы выступаем в партнерстве с компанией Unistream. В следующем году это направление будет активно развиваться. У MegaLabs уже есть ряд разработок, которые максимально упростят для наших клиентов проведение различных финансовых операций.

Еще одно перспективное направление – облачные технологии. Мы сегодня предоставляем услуги аренды виртуальных серверов на базе Хабаровского Центра обработки данных. Бизнесу нет нужды строить собственную IT-инфраструктуру – покупать сервера, лицензии на программное обеспечение, тратиться на эксплуатацию оборудования, – все это можно арендовать у оператора.

И спектр подобных сервисов, реально функционирующих, в следующем году расширится значительно.

– «МегаФон» выступил телекоммуникационным партнером саммита АТЭС во Владивостоке. Как вы оцениваете итоги этой работы?

– Саммит АТЭС стал очень значимым событием для нашей страны и, в частности, для Дальнего Востока. Быть причастным к мероприятию такого уровня – большая честь для любого оператора связи. К тому же «МегаФон» – единственный из операторов на Дальнем Востоке, кто оказывает услуги конфиденциальной связи для правительственных делегаций и правоохранительных органов. По поручению правительства РФ наша компания развернула сеть Специальной федеральной подсистемы Конфиденциальной сотовой связи на острове Русский и на участке аэропорт Кневичи – Артем – Владивосток.

В ходе подготовки к саммиту мы значительно модернизировали нашу инфраструктуру связи во Владивостоке, запустили сеть 4G. В рамках договоренностей с ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «МегаФон» совместно с компанией «Синтерра» обеспечил возможность прямых видеотрансляций с мероприятий саммита для съемочных групп телекомпании. Мы также организовали для ВГТРК выделенные каналы связи до Москвы с возможностью передачи видеоконтента в HD-качестве.

В итоге обеспечение мобильной связью во время саммита было на самом высоком уровне.

Юрий РОГОВ. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.