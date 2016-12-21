Дешевый свет включается не сразу

Остаются открытыми вопросы прозрачности схемы работы «дальневосточной надбавки»

Впервые за последние годы тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке будут пересмотрены в сторону снижения. К примеру, в Приморье планируется скинуть 21% к действующим ставкам, а на Чукотке – сразу 65%. В среднем по региону снижение должно составить 30%. Расплачиваться за так называемые «изолированные системы» дальневосточного энергорынка придется потребителям более благополучных регионов европейской части страны. Использование средств федерального бюджета не предусматривается, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Фактически речь идет о том, чтобы сложную систему перекрестного субсидирования, которая существует внутри ДФО, заменить на более простую систему межтерриториального субсидирования.

Президент Владимир ПУТИН еще в сентябре 2015 года поручил Минэнерго и Минэкономразвития определить инвестиционно привлекательные уровни тарифов на электроэнергию по каждому региону Дальнего Востока и представить механизм компенсации потерь дальневосточных энергетиков в случае снижения тарифов до среднероссийского уровня. В марте 2016 года Путин поручил ускорить эту работу.

Соответствующий законопроект, предусматривающий снижение тарифов на электроэнергию для дальневосточных регионов, на прошлой неделе во втором и третьем чтении одобрила Госдума.

Кому будет полегче

По данным Минвостокразвития, сегодня стоимость электричества на Дальнем Востоке колеблется от 3,34 до 9,2 рубля за один кВт.ч, тогда как средний тариф по России составляет 3,19 рубля. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – на 65%. В Якутии запланировано снижение на 50%, на Сахалине – на 46%, в Магаданской области – на 34%, в Камчатском крае - на 20%, в Еврейской автономной области - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5%.

Выпадающие доходы энергокомпаний Дальнего Востока от снижения тарифов будут компенсированы надбавкой для цены на мощность для промпотребителей оптового рынка остальной России.

Цены до базового уровня планируется снижать в течение трех лет — с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года. Ранее озвучивалось, что на выплату компенсаций дальневосточным энергетикам за снижение тарифов потребуется 29,5 млрд рублей.

За пределами 2020 года выплата компенсаций может не понадобиться: ожидается, что тарифы к тому времени снизятся до среднероссийского уровня за счет роста количества потребителей, которому сейчас препятствует высокая стоимость электроэнергии.

Рост тарифов для конечных потребителей остальной части России, в связи с выравниванием тарифов во всех регионах Дальнего Востока, по расчетам ФАС, не превысит 1,8%.

Тариф не сразу падает…

Ранее глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА прогнозировал, что снижение энерготарифов начнется уже с 1 января 2017 года. Не совсем так. Так, в Приморье тарифы зафиксированы до 1 июля 2017 года. Согласно постановлению департамента по тарифам администрации Приморского края, одноставочный (суточный) тариф для граждан, проживающих в городских населенных пунктах и поселках городского типа, составляет 2,7 рубля за 1 кВт.ч.

Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток (для потребителей, имеющих двухтарифные приборы учета), составляет 2,94 рубля за 1 кВт.ч. в дневное время (ранее – 2,66 рубля) и 1,07 рубля в ночное время (0,97 рубля). Для жителей сельских населенных пунктов одноставочный (суточный) тариф с 1 июля 2016 года составляет 2,36 рубля за 1 кВт.ч. Владельцы двухтарифных счетчиков рассчитываются по 2,58 рубля за 1 кВт.ч. за дневное электропотребление.

Гендиректор ПАО «ДЭК» (входит в группу «РусГидро») Виктор МИЛУШ отмечает, что наибольшие различия в тарифных ставках сегодня наблюдаются на территории северных районов, в так называемых технологически изолированных территориальных электрических системах - Сахалин, Камчатка, Якутия, Приморский край.

«В случае снижения тарифов на электроэнергию на территории ДФО до обозначенного уровня возникает риск недофинансирования и формирования выпадающих доходов энергетических компаний, работающих в регионе», - говорит глава ДЭК.

Вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ на недавнем выступлении на правительственном часе в Совете Федерации отмечал, что полностью выравнять тарифы на электроэнергию по России невозможно, а главное, технологически бессмысленно.

«Чтобы цены на электроэнергию были одинаковыми, придется осуществить какое-то глобальное перераспределение ресурсов, соответственно отнять у одних и отдать другим... И объемы средств, которые потребуется перераспределить, - это даже не миллиарды рублей, это десятки, а может, сотни миллиардов рублей. Мы приняли подобные решения по Дальнему Востоку, где уже подготовлены и одобрены решения по сближению тарифов для дальневосточных регионов со средними тарифами. Это будет делаться постепенно, чтобы не подорвать конкурентоспособность других регионов, которые вынуждены будут мириться с более высокими тарифами. Другое дело, что есть регионы, которые сразу начинают задавать вопросы: «а почему мы теперь должны платить больше, чем будет платить Дальний Восток?» Это вызывает цепную реакцию: за Дальним Востоком последуют следующие, следующие. Проблема понятна, занимаемся. Полностью все уравнять невозможно, технологически бессмысленно и приведет к громадному недовольству со стороны большого числа регионов, жителей, промышленных предприятий. Это будет действительно большим ударом», - считает вице-премьер.

Одними из первых платить за электроэнергию по сниженному тарифу могут начать предприятия Камчатки. По словам советника губернатора Камчатки, гендиректора «Корпорации развития Камчатки» Николая ПЕГИНА, среднероссийский тариф в области будет применен уже начиная с февраля. При этом он отметил, что на сегодняшний день высокий тариф на электроэнергию на Камчатке не является сдерживающим фактором для бизнеса, в частности, благодаря тому, что часть затрат инвесторов на электроэнергию берет на себя региональный бюджет. Ежегодно из бюджета Камчатского края на компенсацию разницы между экономически обоснованными и тарифами на тепло- и электроэнергию для населения ресурсоснабжающим организациям выделяется порядка 9 млрд рублей.

Мера, безусловно, неоднозначная

Генеральный директор ДВЭУК Дмитрий СЕЛЮТИН считает, что перспективы новшества зависят от общеэкономической ситуации на Дальнем Востоке и от конкретного решения того тарифного уравнения, которое стоит перед энергетикой, потребителями, населением да и в целом перед государством в ДФО.

«Исходные данные этого уравнения всем хорошо известны, они состоят в том, что в случае включения в тариф той инвестиционной составляющей, о которой заявляют энергокомпании, размер тарифов становится гибельным не только для перспективных, но и для существующих потребителей, - отмечает глава ДВЭУК. - Другое условие состоит в том, что Дальний Восток, являясь в целом энергоизбыточным регионом, характеризуется крайней рассредоточенностью, различной локализацией генерации и потребителей. То есть необходимо серьезное сетевое строительство, требуется и обновление собственно генерации. Это опять факторы, которые формируют инвестиционную составляющую.

Еще одна проблема - это колоссальный объем перекрестного субсидирования, который существует на Дальнем Востоке, между теплогенерацией и электрогенерацией, между дизельной, малой генерацией, распределенной и большой генерацией.

Суть предлагаемого государством решения состоит в том, что генераторы, которые расположены не на Дальнем Востоке, скажем так, получат некоторую надбавку к тарифу, который будут оплачивать их потребители, и эта надбавка будет целевым образом направляться на развитие электроэнергетики ДФО.

Остаются открытыми вопросы прозрачности этой схемы, канализации и аккумулирования вот этой дальневосточной надбавки. Думаю, что в течение 2017 года они будут решены, и энергетика Дальнего Востока получит достаточно серьезные источники, я не берусь пока оценивать их величину, для своего развития.

При этом принципиально важно, что данные средства не будут направляться напрямую в энергокомпании, а будут реализовываться по схеме субсидирования через потребителей. То есть потребитель, понимая необходимость в дополнительной мощности, в дополнительной электроэнергии или тепле, через механизм субсидий будет оплачивать энергетикам, строителям создание новых объектов энергетической инфраструктуры.

Если очень упрощенно, то сейчас речь идет о том, чтобы сложную систему перекрестного субсидирования, которая существует внутри ДФО, заменить на более простую систему межтерриториального субсидирования. Эта мера, безусловно, неоднозначная, но преимущество ее по сравнению с другими механизмами состоит в относительной быстроте реализации, в возможности контроля со стороны государства и в том, что эта мера позволит увеличить на Дальнем Востоке объемы энергопотребления, создавать новые объекты энергетической инфраструктуры и тем самым предпосылки для естественного снижения тарифов».

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.