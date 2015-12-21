На Дальнем Востоке будет еще больше ТОРов

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предлагает создать в ДФО три территории опережающего развития (ТОР). Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом сообщил вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Пока ни одной ТОР нет на Сахалине, но, думаю, этот пробел мы быстро заполним. На остров пришел новый активный губернатор, Олег Кожемяко уже внес предложения, которые постараемся реализовать в ближайшее время», - рассказал чиновник в интервью ТАСС.

Один проект касается создания горнолыжного курорта на Сахалине, второй ─ развития Курил, третий ─ обеспечения островных территорий собственными продуктами питания. Возить с материка дорого и далеко", - сказал Трутнев.

Он добавил, что также планируется открыть ТОР с туристическим уклоном на Камчатке. "Регион уникальный, по природным красотам подобных мест на Земле мало. К сожалению, потенциал используется пока крайне слабо. С точки зрения сервиса туристам почти нечего предложить", - добавил Трутнев.

Он напомнил, что в Приморье находятся две территории опережающего развития, еще по две ТОР созданы в Хабаровском крае и Амурской области.

Как сообщалось, на Сахалине планируется в рамках ТОР реализовать проект развития горнолыжного комплекса "Горный воздух".

ТОР на Камчатке уже получил 18 заявок от потенциальных резидентов. ТОР "Камчатка" будет создана на восьми площадках, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. Проект предусматривает развитие двух основных специализаций: портово-промышленной и туристско- рекреационной. Инвесторами уже поданы заявки на строительство нескольких гостиничных комплексов, рекреационного центра, спортивных и оздоровительных центров, бальнеологического курорта, а также вертолетной взлетно-посадочной полосы в Елизовском районе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.